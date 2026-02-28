„Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96“ – Der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders verteidigt Marathon

Der Extraction-Shooter Marathon steht kurz vor dem Release. Bis zum 2. März 2026 läuft noch der sogenannte Server Slam, ein finaler öffentlicher Testlauf. Jetzt verteidigt der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders den neuen Shooter.

Um welchen Streamer geht es? TheBurntPeanut streamt seit November 2025 ARC Raiders auf Twitch. Mit der Besonderheit, dass er eine Erdnuss darstellt, ist er der größte Streamer des beliebten Shooters geworden. Seine höchste Zuschauerzahl liegt bei 93.000 und ist mit Abstand auf Platz 1 (streamcharts.com).

Jetzt hat der Streamer den neuen Extraction-Shooter Marathon von Bungie verteidigt, nachdem seine Community das Spiel kritisiert hatte.

Was sagt TheBurntPeanut? Ein X-User teilte einen Clip aus dem Stream von TheBurntPeanut. Dort sagt der Streamer Folgendes: „Wenn wir ständig auf neuen Spielen herumhacken, dann hast du, bis du 90 bist, nur noch Call of Duty 56 und Halo 72 … und alle so: „Es ist jedes Jahr dasselbe Spiel.“ DANN MACH’S NICHT DIREKT AM ERSTEN TAG SCHLECHT, WENN SIE MAL WAS NEUES AUSPROBIEREN.“

Am Ende des Clips erhöht er auf Call of Duty 96 und sagt: „Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96.“

In einem anderen Ausschnitt auf X erwähnt der Streamer, dass seine Community auf ARC Raiders genauso herumgehackt habe wie auf Marathon.

Die Stimmung über Marathon ist geteilt

Was halten die Spieler vom neuen Shooter? Auf Reddit ist ein Beitrag aufgetaucht, in dem Spieler sagen, der Server Slam sei die miserabelste Open-Beta. Das solle jedoch nicht am Spiel liegen, sondern an der Community.

Weitere Nutzer kommentierten, dass sie in Chats verschiedener Streamer unterwegs gewesen wären und dort Marathon regelrecht gehatet werde. Allerdings gibt es auch Spieler, die es gar nicht abwarten könnten, Marathon weiterzuspielen, und ebenfalls von den Chats der Streamer genervt seien.

Der Reddit-User Gogobananatho schreibt beispielsweise: „Ich bin gerade auf der Arbeit und sterbe vor Lust zu zocken. Hab deshalb einen Stream auf dem zweiten Monitor laufen, aber der Chat ist so nervig, dass man kaum hinschauen kann.“

MeinMMO-Redakteur Dariusz findet, dass Marathon das perfekte Spiel für alle sei, die PvP in Arc Raiders lieben, aber Beleidigungen und hasserfüllte Kommentare von den PvE-Enthusiasten bekommen. Was haltet ihr von Marathon und werdet ihr am 5. März direkt loszocken?

Aktuell beschweren sich einige Spieler über das User-Interface des Extraction-Shooters Es wird kritisiert, dass alles in 5–6 Menüs versteckt sei. Mit solcher Kritik können die Entwickler Marathon zu einem besseren Spiel machen, mit Hass jedoch nicht: Marathon will die neue Konkurrenz zu ARC Raiders sein, aber Spieler meckern: „Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“