„Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96“ – Der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders verteidigt Marathon

CommunityNewsTwitch
2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
„Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96“ – Der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders verteidigt Marathon

Der Extraction-Shooter Marathon steht kurz vor dem Release. Bis zum 2. März 2026 läuft noch der sogenannte Server Slam, ein finaler öffentlicher Testlauf. Jetzt verteidigt der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders den neuen Shooter.

Um welchen Streamer geht es? TheBurntPeanut streamt seit November 2025 ARC Raiders auf Twitch. Mit der Besonderheit, dass er eine Erdnuss darstellt, ist er der größte Streamer des beliebten Shooters geworden. Seine höchste Zuschauerzahl liegt bei 93.000 und ist mit Abstand auf Platz 1 (streamcharts.com).

Jetzt hat der Streamer den neuen Extraction-Shooter Marathon von Bungie verteidigt, nachdem seine Community das Spiel kritisiert hatte.

Was sagt TheBurntPeanut? Ein X-User teilte einen Clip aus dem Stream von TheBurntPeanut. Dort sagt der Streamer Folgendes: „Wenn wir ständig auf neuen Spielen herumhacken, dann hast du, bis du 90 bist, nur noch Call of Duty 56 und Halo 72 … und alle so: „Es ist jedes Jahr dasselbe Spiel.“ DANN MACH’S NICHT DIREKT AM ERSTEN TAG SCHLECHT, WENN SIE MAL WAS NEUES AUSPROBIEREN.“

Am Ende des Clips erhöht er auf Call of Duty 96 und sagt: „Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96.“

In einem anderen Ausschnitt auf X erwähnt der Streamer, dass seine Community auf ARC Raiders genauso herumgehackt habe wie auf Marathon.

Bungie präsentiert Marathon im Launch-Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Spieler von Marathon sagen, es sei die „miserabelste Open Beta“ – Aber das liegt nicht am Shooter „Lasst sie machen, oder ihr bekommt CoD 96“ – Der größte Twitch-Streamer zu ARC Raiders verteidigt Marathon Marathon will eine Sache anders als ARC Raiders machen, bestraft euch nicht, wenn ihr „Ratten“ seid Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde Marathon zeigt Systemanforderungen: Den Shooter könnt ihr sogar dann spielen, wenn ihr euch wegen der RAM-Krise keinen neuen PC leisten könnt 20 Jahre nach Inuyasha auf RTL 2 legt Crunchyroll endlich das Ende auch für Deutschland nach Chefs von Path of Exile verraten, welche Klassen sie in der neuen Season spielen, haben 2 völlig unterschiedliche Ideen Neues MMORPG schickt euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, zeigt erstes Gameplay, das an Final Fantasy erinnert Pokémon GO: Neuer Promo-Code zur Go Tour lässt euch ein Pokémon eurer Wahl fangen In einer Demo auf Steam kämpfe ich gegen Zombie-Römer, dabei will ich nur meine Siedlung bauen Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test Blizzard hat klammheimlich das erste Mobile-Spiel angekündigt, das ich wirklich spielen will

Die Stimmung über Marathon ist geteilt

Was halten die Spieler vom neuen Shooter? Auf Reddit ist ein Beitrag aufgetaucht, in dem Spieler sagen, der Server Slam sei die miserabelste Open-Beta. Das solle jedoch nicht am Spiel liegen, sondern an der Community.

Weitere Nutzer kommentierten, dass sie in Chats verschiedener Streamer unterwegs gewesen wären und dort Marathon regelrecht gehatet werde. Allerdings gibt es auch Spieler, die es gar nicht abwarten könnten, Marathon weiterzuspielen, und ebenfalls von den Chats der Streamer genervt seien.

Der Reddit-User Gogobananatho schreibt beispielsweise: „Ich bin gerade auf der Arbeit und sterbe vor Lust zu zocken. Hab deshalb einen Stream auf dem zweiten Monitor laufen, aber der Chat ist so nervig, dass man kaum hinschauen kann.“

MeinMMO-Redakteur Dariusz findet, dass Marathon das perfekte Spiel für alle sei, die PvP in Arc Raiders lieben, aber Beleidigungen und hasserfüllte Kommentare von den PvE-Enthusiasten bekommen. Was haltet ihr von Marathon und werdet ihr am 5. März direkt loszocken?

Mehr zu Marathon
Marathon will die neue Konkurrenz zu ARC Raiders sein, aber Spieler meckern: „Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“
von Ody
Spieler von Marathon sagen, es sei die „miserabelste Open Beta“ – Aber das liegt nicht am Shooter
von Christos Tsogos
Nach 3 Runden in Marathon bin ich sicher: Wir bekommen ein starkes Spiel, das perfekt für alle ist, die in ARC Raiders nur beleidigt werden
von Dariusz Müller

Aktuell beschweren sich einige Spieler über das User-Interface des Extraction-Shooters Es wird kritisiert, dass alles in 5–6 Menüs versteckt sei. Mit solcher Kritik können die Entwickler Marathon zu einem besseren Spiel machen, mit Hass jedoch nicht: Marathon will die neue Konkurrenz zu ARC Raiders sein, aber Spieler meckern: „Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders Fieser Trick Spieler Titelbild

Ein Spieler in ARC Raiders ist so fies, dass sogar seine Opfer lachen müssen

ARC Raiders Spielfigur mit geneigtem Kopf

Nach dem Shroud-Frust bei ARC Raiders beichtet ein Ex-Mitarbeiter von PUBG, er sei dem Streamer nachgejoint, um Cheater zu bannen – Aber das durfte er gar nicht

Marathon und ARC Raiders Spielfiguren

Marathon lernt aus dem größten Problem von ARC Raiders und verrät, wie sie es besser machen wollen

UFO ARC Titelbild

„Was zum Teufel ist das?“ – Spieler erblickt riesige Maschine im Himmel von ARC Raiders, erinnert an kryptische UFO-Sichtungen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx