Marathon will die neue Konkurrenz zu ARC Raiders sein, aber Spieler meckern: „Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“

Die ersten Spieler zocken Marathon bereits, doch viele von ihnen kämpfen noch mit dem UI des neuen Extraction-Shooters. Dabei habe ARC Raiders, der aktuell größte Konkurrent von Marathon, gezeigt, wie es richtig geht.

Was für ein Problem haben Spieler mit Marathon? Ein Kritikpunkt, den Spieler schon seit früheren Tests immer wieder angemerkt haben, ist das User-Interface (kurz UI). Viele hatten gehofft, dass sich das noch bis zum Release bessert, dem scheint aber nicht so.

In der aktuell laufenden Open Beta ist das UI im Kern immer noch dasselbe wie bei früheren Tests. Doch das sei viel zu unintuitiv, meinen Spieler jetzt.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu Marathon:

Viel zu unübersichtlich und verschachtelt

Was genau ist die Kritik? In einem Beitrag auf r/Marathon, dem größten Subreddit zum Spiel, eröffnet ein Nutzer namens ceniack die Diskussion um die Benutzeroberfläche. Er bittet die Entwickler, das UI noch einmal zu überdenken.

„Es ist überhaupt nicht intuitiv. Es fühlt sich gleichzeitig überladen und karg an und ist schwer zu navigieren“, schreibt der Reddit-Nutzer in seinem Beitrag. Außerdem sei nicht klar ersichtlich, wo sich bestimmte Funktionen wie das Erstellen von Loadouts befinden.

Andere Spieler pflichten ihm unter diesem Beitrag bei:

„Ich hatte gehofft, dass sie das im Vergleich zu den Tests verbessert haben. Es wird intuitiver, je mehr man es benutzt, aber anfängerfreundlich ist es überhaupt nicht“, meint shortstopryan (auf Reddit)

„Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“, fragt ein anderer Nutzer (auf Reddit), der sich über das komplizierte UI aufregt

Ein weiterer Nutzer ergänzt: „Vergiss nicht die Buttons, die man gedrückt halten muss, um in ein anderes Menü zu gelangen. Eines der nervigsten Dinge, die Spiele heutzutage machen.“ (auf Reddit)

Auch über zu kleine Icons wird gemeckert. So schreibt SuppressExpress: „Es ist extrem schwer zu erkennen, was diese kleinen, verpixelten Icons darstellen – besonders wenn man von ARC kommt.“ (auf Reddit).

ARC ist auch schon das Stichwort, denn das Spiel wird einige Male als Positivbeispiel für ein intuitives UI (zumindest am PC) hervorgehoben.

„Gute UIs sollten keine Lernkurve haben“, meint AbanaClara (auf Reddit). „Ich habe ganze zwei Minuten gebraucht, um Arc’s UI zu verstehen, lol“

„Im Vergleich zu anderen Spielen wie Apex und ARC Raiders ist es in Marathon eine echte Qual, durch mein Inventar zu gehen“, findet LivinOnBorrowedTime (auf Reddit)

Wieder andere meinen, das UI sei gar nicht so schlimm, zumindest nach einer kurzen Eingewöhnungsphase. Und es sei mal etwas Neues.

„Es ist okay. Man braucht nur einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Das ist mir lieber als LIVE-SERVICE-GAME-UI #737282“, schreibt Defiant-Record-9158 (auf Reddit)

„Die Leute beschweren sich, wenn jedes Spiel die gleiche Mobile-Game-UI hat – und beschweren sich dann wieder, wenn ein Spiel mit etwas anderem erscheint“, findet Aegiiisss (auf Reddit)

Habt ihr Marathon bereits gespielt? Wenn ja, was meint ihr zum UI? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. MeinMMO-Shooter-Experte Dariusz Müller hat Marathon ebenfalls schon gespielt, seine Meinung zum Spiel lest ihr hier: Nach 3 Runden in Marathon bin ich mir sicher: Wir bekommen ein starkes Spiel, das perfekt für alle ist, die in ARC Raiders nur beleidigt werden