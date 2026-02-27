Das neue Spiel von Bungie hat einen Server-Slam gestartet und mit diesem trudeln die ersten Meinungen zu Marathon ein. Was die Community über das Spiel denkt, erfahrt ihr hier.

Wie wird Marathon aufgenommen? Sehr unterschiedlich. In der Community haben sich viele kleine Gruppen gebildet, die verschiedene Meinungen vertreten. Dazu gehören:

Diejenigen, die das Spiel jetzt schon feiern, aber einige Probleme anmerken

Diejenigen, die nichts mit Marathon anfangen können

Diejenigen, die das Spiel in Grund und Boden reden

Diejenigen, die sich über die Hater beschweren

Durch den Server-Slam können nun Interessierte das Spiel ausprobieren und sich kostenlos eine Meinung bilden. Mit ARC Raiders im Schlepptau gibt es zudem einen weiteren Titel, mit dem man Marathon vergleichen kann. Viele Meinungen sprudeln deswegen auf Reddit und regen Diskussionen an.

Viele Fans geben Marathon absichtlich keine Chance

Worüber diskutieren die Fans? Einer der größten Threads auf Reddit zum Server-Slam stammt von User spectre15, der ein Problem in der Community anspricht. Für ihn handelt es sich um eine der miserabelsten Open Betas, die er jemals gezockt hat, und schuld daran ist nicht Marathon, sondern die Community.

Für ihn sei konstruktive Kritik legitim, vor allem wenn es darum geht, Marathon zu helfen, besser zu werden. Was er aber sehe, sei nicht Hilfe, sondern Genörgel, und das nicht einmal über das Spiel selbst. Mit über 1.000 Upvotes stimmen ihm andere Fans zu.

MeinMMO-Autor Dariusz hat auch reingespielt und für euch seine Eindrücke gesammelt:

Mehr zum Thema Nach 3 Runden in Marathon bin ich mir sicher: Wir bekommen ein starkes Spiel, das perfekt für alle ist, die in ARC Raiders nur beleidigt werden von Dariusz Müller

In Chats diverser Twitch-Streamer wird dem Spiel kaum eine Chance gelassen. Es wird infrage gestellt, warum der jeweilige Content-Creator sich überhaupt Zeit für den Shooter nimmt.

nve729 macht es zumindest anders. Er selbst teilte seine Meinung in einem separaten Post auf Reddit mit. Der Shooter fühle sich nicht „richtig“ an für das, was er versprach. Es gebe viel zu wenige PvP-Konflikte, Maps seien leer und die wahre Gefahr ginge nur von den NPCs aus. Das UI sei zudem gewöhnungsbedürftig. Für ihn sei der Shooter im Moment eine Enttäuschung und treffe nicht den Hype, den er erwartet hätte. Mit über 1400 Upvotes stimmen viele Nutzer nve729 zu.

spectre15 hingegen hat mit zwei weiteren Spielern aus ARC Raiders den Server-Slam angezockt und diese waren begeistert. Der Shooter fühle sich gut an, die Welt sehe cool aus und die Kämpfe seien spannender, weil sich alles in First-Person abspiele.

Man sieht also: die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein.

Es bleibt abzuwarten, wie Marathon sich beim vollen Release schlagen wird. ARC Raiders hatte damals ebenfalls mit Kritiken zu kämpfen, denn das Genre rund um Extraction-Shooter ist kontrovers.

Viele glaubten, der Shooter von Embark könnte nur scheitern, doch noch Monate nach Release stürmen Fans nach Speranza und sind begeistert vom Erlebnis, das ARC Raiders bieten kann. Marathon könnte das ebenfalls schaffen und sich in eine Schiene zwängen, die eher für PvP-Enthusiasten gedacht ist, denn eines ist klar – in Marathon gibt es kaum freundliche Interaktionen in dieser dystopischen Welt.

Habt ihr schon Marathon getestet und wenn ja, wie findet ihr den Shooter? Welche Dinge muss Bungie noch ändern und was hat das Studio richtig gemacht? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Marathon findet ihr hier: Der Server-Slam von Marathon ist gestartet – Alles Wichtige zur finalen Möglichkeit, den Shooter kostenlos zu spielen