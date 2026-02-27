Spieler von Marathon sagen, es sei die „miserabelste Open Beta“ – Aber das liegt nicht am Shooter

Das neue Spiel von Bungie hat einen Server-Slam gestartet und mit diesem trudeln die ersten Meinungen zu Marathon ein. Was die Community über das Spiel denkt, erfahrt ihr hier.

Wie wird Marathon aufgenommen? Sehr unterschiedlich. In der Community haben sich viele kleine Gruppen gebildet, die verschiedene Meinungen vertreten. Dazu gehören:

  • Diejenigen, die das Spiel jetzt schon feiern, aber einige Probleme anmerken
  • Diejenigen, die nichts mit Marathon anfangen können
  • Diejenigen, die das Spiel in Grund und Boden reden
  • Diejenigen, die sich über die Hater beschweren

Durch den Server-Slam können nun Interessierte das Spiel ausprobieren und sich kostenlos eine Meinung bilden. Mit ARC Raiders im Schlepptau gibt es zudem einen weiteren Titel, mit dem man Marathon vergleichen kann. Viele Meinungen sprudeln deswegen auf Reddit und regen Diskussionen an.

Viele Fans geben Marathon absichtlich keine Chance

Worüber diskutieren die Fans? Einer der größten Threads auf Reddit zum Server-Slam stammt von User spectre15, der ein Problem in der Community anspricht. Für ihn handelt es sich um eine der miserabelsten Open Betas, die er jemals gezockt hat, und schuld daran ist nicht Marathon, sondern die Community.

Für ihn sei konstruktive Kritik legitim, vor allem wenn es darum geht, Marathon zu helfen, besser zu werden. Was er aber sehe, sei nicht Hilfe, sondern Genörgel, und das nicht einmal über das Spiel selbst. Mit über 1.000 Upvotes stimmen ihm andere Fans zu.

MeinMMO-Autor Dariusz hat auch reingespielt und für euch seine Eindrücke gesammelt:

Es bleibt abzuwarten, wie Marathon sich beim vollen Release schlagen wird. ARC Raiders hatte damals ebenfalls mit Kritiken zu kämpfen, denn das Genre rund um Extraction-Shooter ist kontrovers.

Viele glaubten, der Shooter von Embark könnte nur scheitern, doch noch Monate nach Release stürmen Fans nach Speranza und sind begeistert vom Erlebnis, das ARC Raiders bieten kann. Marathon könnte das ebenfalls schaffen und sich in eine Schiene zwängen, die eher für PvP-Enthusiasten gedacht ist, denn eines ist klar – in Marathon gibt es kaum freundliche Interaktionen in dieser dystopischen Welt.

Habt ihr schon Marathon getestet und wenn ja, wie findet ihr den Shooter? Welche Dinge muss Bungie noch ändern und was hat das Studio richtig gemacht? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Marathon findet ihr hier: Der Server-Slam von Marathon ist gestartet – Alles Wichtige zur finalen Möglichkeit, den Shooter kostenlos zu spielen

