Ein Spieler wurde in ARC Raiders mit haufenweise Loot beschenkt. Ursprünglich hatte er nicht mal eine eigene Waffe dabei.

Was hat der Spieler gemacht? Ein Spieler erzählt auf Reddit, er sei nackt und nur mit einer Gitarre ausgestattet in ein Match in ARC Raiders gegangen. Er habe dann die ganze Runde nur am Ausgang gesessen und Musik gespielt – wie ein echter Barde.

Dazu zeigt er einen Screenshot mit haufenweise Loot, darunter auch wirklich gute und seltene Gegenstände, die er von der Community bekommen haben soll. Unter den Geschenken sind etwa eine Bobcat, eine Bettina und 3 (!) Reaktoren der Queen.

Zu sehen ist außerdem, dass der Raider kein Augment oder einen Schild ausgerüstet hat – das spricht dafür, dass er nicht mit vollem Loadout in die Runde gegangen ist, eine Queen gelegt und dann mit einer Gitarre im Inventar nur so getan hat, als sei er ein Barde.

Funktioniert das wirklich? Wie erfolgreich das Leben als Barde in ARC Raiders ist, hängt natürlich davon ab, wie freundlich eure Lobbys sind, ob ihr das Glück habt, wohlgesonnene Raider zu treffen.

In den Kommentaren des Reddit-Posts berichten einige Spieler, dass sie es versucht haben und erschossen wurden. Andere wurden beschenkt, aber erhielten nur nutzlosen Kleinkram wie Kabel und ARC.

Ein Spieler erzählt aber, er glaube, den Barden getroffen zu haben. Zumindest ist er jemanden auf der Map “Begrabene Stadt” begegnet, der Gitarre spielte. Er habe ihm dann unter anderem 1-2 Kerne geschenkt.

Woher bekommt ihr eine Gitarre? Die Gitarre kam mit dem Update 1.7.0 im Dezember ins Spiel und kann seit Ende Januar beim Händler „Shani“ in Speranza gekauft werden. Außerdem bekommt ihr eine Gitarre beim neuen Event „Geteilte Wache“ als Belohnung. Mehr zu dem Event könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: ARC Raiders schenkt euch Items, wenn ihr für 2 Wochen auf Roboter statt Raider ballert