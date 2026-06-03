Ein neuer Sony-Trailer lässt mich wieder glücklich darüber sein, dass ich mir eine PS5 gekauft habe

Auf der State of Play 2026 wurden zahlreiche neue Titel für die PS5 angekündigt und für Wolverine gab es einen weiteren Gameplay-Trailer. MeinMMO-Autorin Johanna freut sich schon sehr lange auf das neue PS5-Spiel und will endlich als ihr Kindheitsheld spielen.

Der kann so Metall-Klingen zwischen seinen Fingern ausfahren , sagte mein Kumpel vor circa 13 Jahren zu mir und wusste noch nicht, dass er mich mit dieser Bekanntmachung mit Wolverine zu einem Fan machte. Seitdem ich Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine in dem Film X-Men (2000) gesehen hatte, war ich dem Antihelden verfallen.

Davor hatte ich mich – dank meines Vaters – nur mit Batman(-Comics) auseinandergesetzt. Batman ist und bleibt mein absoluter Favorit, aber Wolverine gibt mir nochmal etwas anderes. Denn er ist skrupelloser. Ich mag zwar die moralische und gerechte Art von Batman, aber die brutale Ader von Wolverine hat auch etwas.

Ich bin riesiger Fan von den Batman-Arkham-Spielen von Rocksteady Studios und habe es geliebt, als dunkler Held durch Gotham City zu gleiten, doch jetzt freue ich mich dank des neuen Trailers, mich als Wolverine durch die Gegner zu schnetzeln.

Hier könnt ihr euch den Trailer der State of Play 2026 zu Wolverine auf YouTube anschauen:

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7 Minuten voller Action und Geschnetzel

Es sind nur 7 Minuten Gameplay, die in dem neuen Trailer zu Wolverine gezeigt werden. Das reicht mir allerdings völlig, um wieder froh darüber zu sein, dass ich eine PlayStation 5 besitze. So kann ich das Spiel nämlich direkt zu Release spielen. Ich überlege sogar tatsächlich, es mir vorzubestellen. Da Insomniac Games mit ihrer Spider-Man-Reihe einen so guten Ruf hat, mache ich mir gar keine Sorgen, dass das Spiel ein Flop werden könnte.

Außerdem sehen die Finisher von Wolverine in dem Trailer fantastisch aus: Sie sind schnell und einfallsreich! Schon in den Spider-Man-Spielen habe ich diese Gewandtheit in den Kampf-Animationen bewundert und es freut mich zu sehen, dass sie auch im Zusammenhang mit dem brutalen Stil von Wolverine passt.

Außerdem: Die Armhaare von Wolverine faszinieren mich irgendwie. Da wurde so viel Detail hineingesteckt, diese Haare richtig zu animieren. Aber auch irgendwie gerechtfertigt, denn schließlich sehen wir seinen Bizeps sehr prominent im Spiel.

Zudem bin ich sehr gespannt, welche der vielen X-Men und Mutanten wir noch in dem Spiel zu sehen bekommen. Jean hatte ja schon ihren Auftritt im Trailer und ihr neuer Look gefällt mir sehr.

Wolverine ist einfach cool und ich kann es kaum erwarten, selbst in seine Rolle zu schlüpfen! Wie findet ihr den Gameplay-Trailer? Schreibt es in die Kommentare!

Der Wolverine-Trailer ist mein absolutes Highlight in der diesjährigen State of Play gewesen. Der andere Trailer, der meine volle Aufmerksamkeit bekommen hat, war der zu dem neuen God of War. In diesem Teil spielen wir die Frau von Kratos, die eigentlich gestorben sein müsste: Eine Sache im neuen God of War Laufey lieben Spieler schon jetzt, doch für Gesprächsstoff sorgt ein sprechender Würfel