Twitch-Streamer versucht seit Jahren ein Raid-Rennen in Destiny 2 zu gewinnen – Verpasst World First um 3 Minuten

In Destiny 2 ist am 5. März das Rennen um die World’s First im Raid „Schwur des Schülers“ gestartet. Die Gewinner dieses Rennens stehen bereits fest. Daran teilgenommen hat auch wieder der Twitch-Streamer und YouTuber Datto, der seit Jahren um den ersten Platz kämpft. Doch auch diesmal kam ihm eine andere Gruppe zuvor.

Wer hat das Rennen um die World’s First gewonnen? Der Twitch-Streamer Saltagreppo und seine Gruppe konnten den neuen Raid in Destiny 2 als Erstes abschließen.

Doch das Rennen war sehr knapp. Wie Nutzer im reddit berichten, soll die Gruppe um den deutschen Spieler ExBlack etwa 10 bis 20 Minuten eher beim finalen Kampf gewesen sein, doch scheiterte zu lange am Endboss, weswegen Saltagreppo den Sieg abstauben konnte.

Auch Datto soll nur drei Minuten nach Saltagreppo mit seiner Gruppe den Raid abgeschlossen haben.

Das ist besonders bitter, denn Datto scheitert seit Jahren immer nur ganz knapp an den World’s First.

Datto scheitert tragisch am World First, ist schon ein Meme in der Community

Wie knapp scheiterte Datto? Datto ist in der Community von Destiny 2 als „Erklärbär“ bekannt. Er teilt seine Eindrücke zu neuen Inhalten auf Twitch und veröffentlicht Guide-Videos auf YouTube. Seit Jahren nimmt er auch an den Rennen um die World’s First teil. Doch den ersten Platz konnte er sich bisher nicht sichern.

Wie ein Screenshot zeigt, fehlten am Ende 3 Minuten und 15 Sekunden (via Twitter). Die verlor das Team bei einem Wipe, den die Spieler als Video im reddit geteilt haben.

Wäre dieser nicht passiert, wäre der Platz 1 wohl sicher gewesen.

Was ist das Besondere an Datto? Datto kämpft seit Jahren um die World’s First, hat aber oft Pech.

Beim Raid „Krone des Leids“ im Sommer 2019 erlebte er sein bisher bitterstes Erlebnis. Denn ein Bug ließ es nach dem Raid-Clear so aussehen, als hätte er die World’s First gewonnen. Doch nur wenig später stellte sich heraus, dass ein anderes Team vier Minuten schneller war.

2018 beim Raid „Last Wish“ gab es ebenfalls ein Drama, denn Datto und seinem Team fehlten nur zwei Minuten, um wenigstens noch den Gürtel für den Raid zu gewinnen. Den Gürtel bekommen Spieler, die den Raid innerhalb der ersten 24 Stunden schaffen. Sein Team brauchte jedoch 24 Stunden und 2 Minuten.

Gruppe um deutschen Streamer fehlen 2%

Wie lief es für ExBlack? Die Gruppe um den Streamer aus Deutschland soll vor Saltagreppo beim Endboss gewesen sein. Jedoch gab es dort einen Wipe bei nur 2 % Restlebenspunkten des Bosses.

Das hat die Gruppe dann zurückgeworfen, sodass sie sich am Ende geschlagen geben mussten.

Wer ist der Gewinner? Saltagreppo ist ein Twitch-Streamer und YouTuber zu Destiny 2. Gemeinsam mit seiner Gruppe macht er Raid-Guides und besiegt Bosse mit weniger Personen als eigentlich für einen Raid vorgesehen.

Er erledigte den Raid in 7 Stunden und 14 Minuten und wurde von den Entwicklern offiziell zum Sieger erklärt.

Raid bekommt Lob, doch es gab auch Bugs

Wie kommt der Raid an? Sowohl Saltagreppo als auch Datto haben sich positiv über den neuen Raid geäußert. Er soll zu den besten in Destiny 2 gehören. Doch es gab auch einige Probleme.

So soll es in den Raids Bugs geben, durch die keine Loot-Truhen erscheinen, wenn man einen Boss besiegt.

Zudem gab es rund um den Start des Raids Fehlermeldungen und Server-Probleme, wie die Entwickler selbst mitteilten. Darum wurde kurzzeitig eine temporäre Warteschlange für Spieler eingeführt, die keinen Season-Pass und keine Erweiterung besitzen.

Inzwischen wurde diese Warteschlange jedoch wieder deaktiviert.

Habt ihr das Rennen um die World’s First verfolgt? Und wie ist euer erster Eindruck von dem Raid? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wenn ihr euch selbst noch auf den Raid vorbereiten möchtet, haben wir hier einige Tipps für euch:

