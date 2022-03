Destiny 2 enthüllt mit Witch Queen endlich den größten Feind – Doch was will er?

In Destiny 2 kämpft das Licht gegen die Dunkelheit. Witch Queen markiert einen Wendepunkt in der Story und alles, was danach kommt, wird für diese epische Schlacht wohl entscheidend sein. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Story-Reise und sagen euch, was der größte Feind in Destiny 2 seit langem plant.

In Destiny 2 kämpfen mit Licht und Dunkelheit zwei parakausale Mächte, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Beide tragen ihren Konflikt im Multiversum aus, um das endgültige Schicksal zu bestimmen. Und die Hüter stehen im Mittelpunkt dieses Geschehens.

Witch Queen bringt die Gegenspieler in Position: Zum ersten Mal in der Geschichte von Destiny 2 hat sich der größte Gegenspieler des Reisenden gezeigt und sogar seine Stimme erhoben. Die Spieler kennen nun das Gesicht ihres größten Feindes und er hat eine klare Botschaft. Sowohl an den Reisenden als auch an die Hüter.

Doch noch ist nicht alles enthüllt: Im Raid „Der Schwur des Schülers“, der heute Abend um 19 Uhr startet, werden die Spieler zum ersten Mal die geheimnisvolle Pyramide betreten und die Pläne eines Schülers des Zeugen offenbaren.

Worum geht es in dem neuen Raid? Wie es aussieht, hat der Hohn resonante Runen von der Strahlenden Brut gestohlen und sie mit Wurmlarven kombiniert. Auch das neueste Öffentliche Event in der Open World deutet bereits darauf hin. Anscheinend ebenfalls im Auftrag des geheimnisvollen Zeugen, der die Dunkelheit kontrolliert.

Dieser Feind flüsterte zu euch Hütern im Schwarzen Garten, er hat euch Stasis, eine Kraft der Dunkelheit gegeben, er hat ganze Planeten/Monde (Titan, Io, Merkur und Mars) verschwinden lassen und er ist es, der mit dem Reisenden ein ganz besonderes Spiel spielt.

Achtung Big-Spoiler! In diesem Artikel werden wir einen genaueren Blick auf den ewigen Gegenspieler des Reisenden, die Dunkelheit und den Zeugen, werfen. Solltet ihr also noch mitten in der „Witch Queen“-Kampagne stecken und euch ungern spoilern lassen, dann bitte jetzt noch nicht weiterlesen.

Haben die Hüter richtig gehandelt?

Destiny 2 ist nur ein kosmisches Spiel mit Blumen

In Witch Queen ist der größte Gegenspieler des Lichts aktiv in das Geschehen und die Story eingestiegen: der Zeuge. In diesem Zusammenhang will ich euch von einem Garten und einem Blumenspiel erzählen, das vom Licht und der Dunkelheit gespielt wird.

Dieses Spiel begann als es noch keine Zeit gab und es wird immer wieder vom Gärtner, dem Reisenden, und vom „Winnower“ gespielt. Wir gehen in diesem Artikel davon aus, dass der Winnower der Zeuge, also die Dunkelheit ist.

Auch jetzt befinden sich Destiny-2-Spieler mitten in diesem Blumenspiel. Doch viele Hüter wissen gar nicht, dass es existiert.

Was ist das Blumenspiel? Der Name „Blumenspiel“ klingt einfach. Es handelt sich hierbei jedoch um ein komplexes Spiel, aus dem lebensfähige Universum entstehen. Es wird von zwei unvorstellbar mächtigen Wesen, dem Licht und der Dunkelheit, in einem Garten gespielt.

Der Garten, wie ihn die Dunkelheit nennt, ist dabei nur eine Metapher für den Wahrscheinlichkeitsraum, also etwas, das vor Zeit, Raum und Existenz im Allgemeinen existiert hat.

Der Gärtner (der Reisende), drückt bei diesem Spiel die Blumensamen in den Lehm des Gartens, um zu sehen, was aus ihnen wird.

Am Abend erntet der Winnower (der Zeuge), also die Dunkelheit, die Saat des Tages und trennt, was gedeihen würde, von dem, was verdorben ist.

Das Spiel ist unentscheidbar. Denn niemand kann genau vorhersagen, wie es ausgehen wird, außer indem er es spielt.

Ein Schiff der Dunkelheit, dass alle Rassen um sich vereint.

Dieses Spiel mit dem Kosmos hat jedoch ein Problem: Während in den Mustern des Blumenspiels eine beliebige Anzahl von Universen simuliert werden, passierte unweigerlich immer ein und dasselbe. Eine „endgültige Form“ (die „finale Form“) wiederholt sich endlos und dominiert nach und nach alle anderen Muster. Der Zeuge hat dieses dominante Muster immer bewundert. Den Reisenden frustrierte es.

Mit der Zeit wurde der Reisende darüber immer ärgerlicher. Er fand, die Natur dieser finalen Form verhindert alle anderen Möglichkeiten und schränkte das Spiel ein, nannte es langweilig und eine „Pest“.

Bei jedem Spiel, das wir spielen, verschlingt dieses eine Muster alle anderen. Macht jede interessante Entwicklung zunichte. Ein dummer, langweiliger Exploit, der ganze Möglichkeitsräume davon abhält, jemals zu entstehen. Es gibt so viel, was wir deswegen nie zu sehen bekommen werden … Pest. Lore „Buch: Enthüllung“ aus der Erweiterung „Shadowkeep“

Er wollte das beenden und um das zu erreichen, machte sich der Reisende selbst zu einer Regel innerhalb des Blumenspiels. Das sollte die Vielfalt und Komplexität des Spiels fördern. Allerdings tat das auch die Dunkelheit und wurde damit ebenfalls zu einer Regel, die Einfachheit erzwingt. Erneut wurden sie zu Gegensätzen, denn es muss so sein.

Der Reisende hat die finale Form nur herausgezögert: Der Zeuge, sein größter Feind, war von dieser Regeländerung nicht begeistert und sogar wütend bis panisch über dieses Vorhaben. Also warnte er den Reisenden. Alles, was das Licht mit dieser neuen Regel bezwecken würde, wäre das dominante Muster zu verzögern. Es würde so oder so kommen, denn es ist unvermeidlich. Es ist nun einmal die finale Form.

Destiny 2 bereitet ein grandioses Finale vor: Diese „Finale Form“ erwartet Destiny-2-Spieler bereits im übernächsten DLC. Bungie hat dazu mitgeteilt, dass sowohl „Lightfall, das nächste DLC, als auch „Final Shape“ die Saga um Licht und Dunkelheit fortsetzen werden. Und nach allem, was man bisher weiß, könnte das eine der größten Storys werden, die je in einem Ego-Shooter erzählt wurde.

Bis jetzt war die Dunkelheit stets nur das ominöse Rätsel, nichts Greifbares. Es gab niemanden, der wusste, was sie genau ist und schon gar nicht, was sie will. Erst in Season 15 und der aktuellen Season 16 offenbarte sich Stück für Stück mehr über die Dunkelheit und den ominösen Zeugen.

Savathun ist ein wichtiger Teil dieser Story, ihre Vergangenheit ebenso wie ihre Zukunft. Bungie braucht sie, um die Geschichte der Saga um Licht und Dunkelheit zu Ende erzählen zu können.

Auf welcher Seite steht Savathun?

Savathun hat die Schlüsselrolle als letzte Schachfigur

Durch Witch Queen haben die Hüter erstmalig einen spannenden und sehr direkten Blick auf das große Spiel und das Zerwürfnis zwischen Licht und Dunkelheit erhalten.

In der Hexenkönigin-Kampagne sollen die Hüter herausfinden, wie Savathun dem Reisenden das Licht gestohlen hat. Stattdessen finden sie heraus, dass die Hexenkönigin das Licht freiwillig vom Reisenden erhalten hat.

Storytechnisch hatte Bungie damit eine erste Bombe in Destiny 2 platzen lassen, die Hüter ungläubig und fragend zurückließ. Doch das war noch lange nicht das Ende.

Die Hüter forschen begierig weiter, weil sie wissen wollen: warum? Jede noch so kleine Erinnerung von Savathun wird aufgedeckt. Als wir die letzte Erinnerung von Savathun offenbaren, lässt Destiny 2 gleich die nächste Bombe platzen: Es war alles von der Hexenkönigin genauso geplant.

Savathun experimentierte mit Leere-Licht auf Titan, um es auf die Schar zu übertragen.

Sie benutzte Krähe als „Fallstudie“. Er war einst durch Riven stark von der Dunkelheit korrumpiert und benutzte ihn, um herauszufinden, ob der Reisende so jemanden für das Licht erwählen würde.

In einem nächsten Schritt gab sie ihm seine Erinnerungen wieder, weil sie wissen wollte, welche Auswirkungen das haben würde.

Sie wusste, dass sie als Lichtträgerin alle Erinnerungen verliert. Also musste sie einen Weg finden, diese zurückzuerhalten. Dafür nutzt sie listig die neugierigen Hüter, die ihr tatsächlich alle Erinnerungen auf dem Silbertablett servieren.

Während der Kampagne habe ich mich gefragt: „Warum investiert die Hexenkönigin so viel in das Licht?“. Hat sie vielleicht bereits vor langem erkannt, dass ihr Weg im Dunkeln der falsche Weg war?

Krähe war Savathuns Testobjekt für ihren großen Plan.

Die Hexenkönigin ist listig und schlau: Vor der letzten Storymission erfahren wir jedoch durch den Wurm-Ahn, dass der Zeuge Savathun aktiv getäuscht hat. Er hat den Kataklysmus erfunden, damit sich die junge Sathona für die Dunkelheit entschied. Der Zeuge sprach durch den Wurm-Ahn zu ihr und brachte sie dazu, sich nicht dem Licht, sondern der Dunkelheit anzuschließen. Er tat das, weil er wusste, dass der Reisende bereits angekommen war und plante, der Schar das Licht zu schenken.

Danach hat er die Schar jahrhundertelang für seinen eigenen Vorteil genutzt und sie manipuliert. War also der Wunsch von Savathun, sich von ihrem Übel, dem Wurm und damit von der Dunkelheit, zu trennen, bewusst gewählt? Hat sie genau das bereits vor langem erkannt und begonnen nach einem Ausweg zu suchen, um damit auch den Reisenden zu retten?

Als damals Ghaul in der Roten Schlacht den Reisenden eingesperrt hat, war die Verbindung der Hüter zum Licht getrennt. Als Savathun den Reisenden in ihre Thronwelt zieht, ist nichts passiert. Die Hüter waren weiterhin mit dem Licht gesegnet und konnten es auch uneingeschränkt nutzen. Hat der Reisende es vielleicht sogar gewollt? Ist er freiwillig zu Savathun gegangen, damit sie sich schützend vor ihn stellt?

Diese Idee wurde konkreter, als ich mir den Songtext im Launch-Trailer nochmal anhörte. Bungie nutzte den Song „Cruel World“ von Phantogram, um die Hexenkönigin anzuteasern. Darin heißt es:

Auf Wiedersehen zu meiner guten Seite, es hat mir immer nur wehgetan und ich habe es endlich gelernt. Songtextauszug „Cruel World“ Phantogram

Ich glaube, Savathun hat sich bewusst gegen den größten Feind in Destiny 2, den Zeugen, gestellt und ihn ausgetrickst. Sie hatte die Dunkelheit satt und wollte sich dem Licht, ihrer wahren Bestimmung, zuwenden.

Alle Enthüllungen aus ihren Erinnerungen waren ihr zwar entfallen, doch sie stellte den perfekten Plan auf, um sie wieder zurückzuholen. Die letzte Erinnerung, dass sie vom Zeugen getäuscht wurde, war anscheinend nichts Neues für sie. Stattdessen fragt sie uns am Ende spöttisch: „Weißt Du, wer ich bin?“

„Ja, das wissen wir. Du bist die Göttin der List und Deine Tricks sind niemals reiner Zufall oder Schicksal.“

Die Hexenkönigin täuschte für uns den Zeugen: Savathun lebt bereits lange genug, um zu wissen, dass der Zeuge auf seiner Suche nach dem Reisenden unzählige Lebensformen im ganzen Universum angegriffen hat. Den ersten Angriff der Dunkelheit hat die Menschheit nur knapp überlebt und der Reisende wurde dabei schwer verletzt, das Licht fast ausgelöscht.

Bei diesem Angriff war auch Savathun anwesend. Sie war es, die damals den Zeugen mit einer List getäuscht und somit den Untergang der Menschheit verhindert hat. Savathun scheint im Hintergrund durch ihr Lied geholfen zu haben, dass der Reisende zu den Menschen kommt und sie als Nächstes mit dem Licht segnet.

Diese Erkenntnis stammt aus Lore der Fundament-Geisthülle. Danach erst hat der Reisende die Hüter erschaffen. Der „Teufel“, wie die Familie Rigby es nennt, hat starke Ähnlichkeiten mit der Hexenkönigin.

Der Teufel öffnete die Augen – eins, zwei, drei – und zeigte auf den letzten Stern am Himmel, weit im Süden. Sie sagte: „Das ist dein Stern, Sean Rigby. Folge ihm jede Nacht, wenn es der letzte tief stehende Stern ist, und singe zu ihm. Du singst: ‚Al Eck Ruk Nam, Shu Nam Eck Ur‘, bis du diesen Stern auf die Erde herabgerufen hast. Wenn du das tust, wird deine Familie überleben. […] Die Rigbys taten wie geheißen und zogen gen Süden. Jede Nacht sangen sie und jede Nacht sank der Stern tiefer und tiefer. Und als er schließlich fiel, waren sie sicher unterhalb des Reisenden.“ Auszug aus der Lore der Fundament-Geisthülle

Die Vorhut will das Licht nicht verlieren: Auch jetzt ist der Zeuge nah und Savathun wusste das. Zavala und Ikora haben die Handlungen der Hexenkönigin jedoch zu keiner Zeit als Rettungsversuch, sondern als Angriff auf den Reisenden gesehen. Ikora hinterfragte die Beweggründe des Reisenden, Savathun das Licht zu geben, nicht weiter. Zavala, unfähig zu entscheiden, verließ sich letztlich auf das Urteil von Ikora.

Zavala, als er Ikora die Entscheidung der Vorhut überlässt.

Die Vorhut schickte daraufhin uns Hüter mit lodernden Kanonen gegen Savathun in den Kampf, um sie endgültig auszulöschen. Es ist für sie undenkbar, dass jemals jemand anderes als wir Hüter und die Letzte Stadt das Licht nutzen können oder dafür auserwählt sind.

Dabei war es der Reisende selbst, der Savathun als „weiße Königin“ aufgestellt hat. Eine Rolle, die ja eigentlich schon lange für sie bestimmt war und vom Zeugen nur verhindert wurde.

Hier habe ich begonnen an der Vorhut zu zweifeln: Savathun war zwar bestrebt, das Licht zu nutzen und hat auch den Reisenden in ihre Thronwelt gezerrt. Doch warum? Sie hätte ihn nicht zerstört. Nach eigener Aussage wollte sie ihn sogar schützen. Nur der Drang der Vorhut, den Reisenden zurückzubekommen, hat dafür gesorgt, dass die letzte Schachfigur des Spiels, die weiße Königin, inzwischen nicht mehr auf dem Spielbrett steht.

Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem Zeugen, der eine klare Botschaft an uns hat.

Dieses Mal gibt es kein Entkommen! „Der Zeuge“ in der Witch Queen Kampagne

Der Zeuge hat das Spiel für beendet erklärt

Am Ende der „Witch Queen“-Kampagne tritt die Dunkelheit selbst in Erscheinung und damit offenbart Destiny 2 endlich den größten Feind. Der sogenannte „Zeuge“ hat alles beobachtet. Nach dem Tod von Savathun erklärt er das Spiel für beendet und, neben dem Reisenden, uns als sein nächstes Ziel.

Ich habe genug gesehen. Die Kinder von Sol flehen um Erlösung. Du versprichst ihnen Leben, aber bringst nur den Tod. Wie schon so viele Male zuvor. Genug. Genug Tod. Genug Leben. Du hast keine Spielfiguren mehr. Das Spiel ist vorbei. *[Dann wendet er sich dem Hüter zu]* Hab keine Angst. Dein bleiches Herz hält den Schlüssel. „Der Zeuge“ in der „Witch Queen“-Kampagne

Es klingt wie eine Ansage für das nahende Ende. Alle Spielfiguren des Reisenden sind gefallen. Xivu Arath, die schwarze Königin, steht auf der Seite der Dunkelheit und wir Hüter waren offensichtlich nie ein aktiver Bestandteil des Spiels. Der Reisende hat keine Optionen mehr.

Der Reisende hat keine Spielfiguren mehr.

In der Story können die Spieler einen ersten Blick auf „den Zeugen“ werfen. Wir haben euch das Bild jedoch als Spoiler markiert, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr es euch anschauen wollt.

SPOILER: So sieht der größte Feind des Reisenden aus.

Der Zeuge offenbart sich am Ende der Kampagne.

Allerdings ist da die Sache mit dem Schlüssel: Ich glaube, der Zeuge bewundert uns Hüter. Er sieht uns, obwohl wir nicht Teil des eigentlichen Spiels sind, als letztes Argument des Reisenden und will uns auf seine Seite ziehen. Flüstert zu uns, dass wir Hüter für den Reisenden nur Mittel zum Zweck sind. Aber auch voll von dem Einzigen, was überhaupt etwas wert ist.

Es war der Gärtner, der dich [Hüter] von den Toten auserwählt hat. Das hätte ich [der Zeuge] nicht getan. Es ist einfach nicht in mir. Aber jetzt, wo er in dich investiert hat, bist du unglaublich, einzigartig und besonders. Du bist das letzte Argument des Gärtners [des Reisenden]. Es würde alles bedeuten, wenn ich dich davon überzeugen könnte, dass ich der richtige und einzige Weg bin. Ich schätze dich wirklich. Für den Gärtner [den Reisenden], bist du nur Mittel zum Zweck. Für mich bist du majestätisch. Du bist voll von dem Einzigen, was überhaupt etwas wert ist. Der Zeuge im Lorebuch Enthüllung“ aus der Erweiterung „Shadowkeep“

Doch wir sollen uns nicht beeilen. Er wird selbst zu uns Hütern kommen und sich die Antwort auf die Frage, ob wir zum Gewinnerteam zählen wollen, selbst abholen. Er ist schließlich der einzige Maßstab, der in diesem Universum wirklich zählt.

Lord Saladin, ein einsamer Wolf und erfahrener Lichtträger, gab den Hütern in der jüngsten Cutszene „Keine Gnade“ der Season 16 einen Rat mit auf den Weg:

Der richtige Weg ist manchmal schwer zu finden. Und wenn Du ihn gefunden hast, bleibt nur noch die Frage, ob Du stark genug bist ihn zu gehen. Aussage von Lord Saladin in Season 16

Ich bin mir nicht sicher, ob dies wirklich das letzte Mal war, dass Savathun auf dem Spielfeld auftritt. Ihr Geist Immaru lebt noch. Normalerweise hätte wir ihn mit unserem neuen Finisher zertrümmert aber der Reisende hat ihn davor bewahrt und mitgenommen. Die Vorhut sicherte nur noch den toten Körper von Savathun. Von ihrem Geist haben wir keine Spur.

Als erfahrener Hüter weiß man, solange euer Geist lebt, könnt auch ihr wiederbelebt werden. Eine Rückkehr der weißen Königin ist daher also nicht vollkommen ausgeschlossen und vielleicht können wir zumindest eine Spielfigur damit wieder aufstellen. Vielleicht gibt es, dank der Intervention des Reisenden, doch noch eine Option Savathun zurückzubringen.

Ist bei euch auch während der Kampagne dieser Gedanke gekommen, ob das wirklich das Richtige war, was wir im Auftrag der Vorhut getan haben?

Wie denkt ihr über den Zeugen? Bedeutet er unseren Untergang? Haben wir, durch den Tod von Savathun, sein Schicksal des Reisenden in „Lightfall“ besiegelt? Mich würden eure Meinungen zum Verlauf der Story interessieren. Würdet ihr gerne mehr solcher Hintergrundstorys von Destiny 2 lesen oder ist euch das zu viel Lore für einen Ego-Shooter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.