Vergiss Deine Lieblingsserie – Destiny 2 ist jetzt Shooter und TV-Serie in einem

Damit die Entwicklung zu einer Live-Service-Erzählung also gelingt, muss Bungie sowohl alten als auch neuen Spielern eine zusammenhängende, serialisierte Geschichte bieten. Wenn man von diesen Problemen absieht, ist es trotzdem eine fantastische Entwicklung in diesem Bereich, von der sich andere FPS-Shooter inspirieren lassen sollten.

So will Bungie das ändern: Seit geraumer Zeit arbeitet Destiny 2 hierfür bereits an einer Lösung, diese Erfahrung für neue Spieler zu verbessern. Erst kürzlich ist dem Spiel eine Option hinzugefügt worden, die Spielern eine Zusammenfassung der wichtigsten Handlungspunkte des Spiels anzeigt.

Bungie plant in Zukunft mehr solcher Charakterinteraktionen in der Spielwelt. Destiny 2 soll eine starke Live-Service-Erzählung werden. Ein Game, das Spieler begeistert und gleichzeitig die Herzen und Köpfe neuer Spieler damit erobern kann. Hierfür wird man auch das Feedback der Spieler für zukünftige Geschehnisse berücksichtigen.

Das Entwicklerteam musste seine Ansätze erst an zwei Stellen verfeinern, wie Senior Narrative Designer Nikko Stevens erklärt: “Wenn Sie an einem Spiel arbeiten, das hauptsächlich ein Ego-Shooter, ein Plünderer-Shooter und ein MMO-Lite ist, stimmen die Systeme, mit denen ein FPS-Spiel gestützt wird, traditionell nicht unbedingt mit Systemen überein, die zum Erzählen von Geschichten verwendet werden”.

Joe Blackburn, der Game Director von Bungie, vergleicht Destiny 2 mit einer Kombination aus TV-Serie und Film, das ein riesiges, filmisches Universum bietet. Das ermöglicht es den Spielern, emotional in etwas oder in jemanden zu investieren.

Das ist der neue Plan von Bungie: Bungie erzählt die Geschichten von Destiny 2 als zusammenhängende, serialisierte Story und das inzwischen über mehrere Seasons hinweg. Mit jeder Season erfahrt ihr immer mehr Details über die Haupt- und Nebenfiguren des Universums. Besonders in der aktuellen Saison der Verlorenen fällt das den Spielern positiv auf. Inzwischen kann Game of Thrones einpacken, denn Destiny 2 bietet viel mehr Drama, das man auch noch live miterleben kann.

