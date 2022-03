Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So findet ihr den Eingang zum „Altar der Reflexion: Einsicht „: Dieses Mal versteckt sich das Rätsel mitten im Verlorenen Sektor „Grabstätte“ im Fluoreszierenden Kanal von Savathuns Thronwelt. Dort erwartet euch nochmals die bereits bekannte Logo-Aufgabe. Räumt also die Gegner aus dem Weg und puzzelt wieder das Logo von Savathun zusammen. Dann erscheint das Portal. Interagiert damit und ihr werdet erneut zum Altar der Reflexion teleportiert.

Die Quest „Einsicht“ am Altar der Reflexion ist allerdings etwas anders. Hier müsst ihr das Rätsel „Verfluchte Becken“ angehen und Symbole nicht mehr abschießen, sondern ablaufen. Natürlich in der richtigen Reihenfolge.

Habt ihr das Ziel der Teilaufgabe „Erinnerungen an Ruin“ erreicht, könnt ihr durch den Spiegel treten. Ihr werdet in einen blauen, hellen Raum teleportiert. Das ist der Vorraum zum Altar der Reflexion und vor euch könnt ihr bereits eine Tafel mit vielen Runen erkennen. Ihr müsst das Rätsel lösen, sonst bleibt der Eingang verschlossen.

In der neuesten Erweiterung „Die Hexenkönigin“ ist das anders. Der Fokus liegt größtenteils auf der Destiny-Kampagne. Bungie hat nicht nur viel fesselnde Story in dieses DLC gepackt, sondern auch kleine Rätsel eingebaut.

Wer in Destiny 2 die „Witch Queen“-Kampagne spielt, muss auch ab nun zu sein Köpfchen benutzen. Bungie hat in die neue Welt ein paar kleine Rätsel eingebaut, die es zu lösen gilt. Dazu gehört auch Savathuns Altar der Reflexion. Er beinhaltet mehrere unterhaltsame Runenmuster-Rätsel und wir sagen euch, wie ihr sie löst.

