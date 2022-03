Alter Raid in Destiny 2 droppt jetzt wegen eines Fehler Spitzenloot – Doch ihr müsst schnell sein

In Destiny 2 zählt derzeit jedes Powerlevel. Allerdings sind die Quellen für Spitzenloot momentan noch recht überschaubar. Doch jetzt haben Spieler durch Zufall einen Fehler entdeckt, der anscheinend dafür sorgt, dass ein alter Raid wieder Spitzenloot gewährt. Wir haben uns angeschaut, was da los ist und was Bungie dazu sagt.

Eigentlich sollte erst der neueste Raid „Der Schwur des Schülers“, der am 05. März online geht, den Spielern wieder Spitzenloot, also +5 Powerlevel, gewähren. Doch einige Hüter haben festgestellt das dies derzeit nicht ganz richtig ist. Ein alter Raid gewährt jetzt ebenfalls bessere Beute und das scheint ein Spielfehler zu sein.

Um welchen Raid geht es? Die Rede ist vom „Jenseits des Lichts“-Raid „Die Tiefsteinkrypta“. Zum Start des Vermächtnis-Raids „Gläserne Kammer“ im Mai 2021 rotierte die Tiefsteinkrypta auf Europa automatisch aus den Top-Quellen für Spitzenloot.

Man konnte zwar auch weiterhin die Raid-Rüstungen und -waffen erspielen, aber die Drops waren nicht mehr hilfreich, um das eigene Powerlevel zu steigern. Das ist jedoch aktuell nicht mehr so, wie die Spieler inzwischen überrascht festgestellt haben.

Ein guter Grund wieder in der Tiefsteinkrypta auf Europa vorbeizuschauen.

Wie hoch fällt der Loot aus?

Die Encounter in der Tiefsteinkrypta wieder mächtigen Loot mit + 3.

Beim Endboss Taniks könnt ihr sogar Spitzenloot mit +5 abgreifen.

Was sagt Bungie dazu? Dieses unverhoffte Lootglück ist tatsächlich ein Fehler. Cozmo, der Lead-Community-Manager von Bungie, meldete sich dazu auf Twitter zu Wort.

Bungie bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt und teilt mit, dass der Fix erst nach dem Start des neuesten Raids „Der Schwur des Schülers“ kommen wird. Für die Spieler bedeutet das, es gibt nun eine weitere Quelle für guten Loot zum Leveln und es ist völlig in Ordnung, solange es möglich ist, das auszunutzen.

Das Statement von Bungie zum Loot-Fehler im Raid.

Wer also noch ein paar Level gut machen will, hat damit eine neue und unverhoffte Lootquelle. So lässt sich vielleicht, vor dem Start des neuesten Raids „Der Schwur des Schülers“, noch etwas mehr Power für euren Hüter herausholen.

Wie lange steht diese Lootquelle zur Verfügung? Ihr solltet euch jedoch beeilen. Neben der Bestätigung des Fehlers hat Bungie auch mitgeteilt, dass man dieses Problem „irgendwann nach dem Worlds-First-Rennen“ angehen will. Diese Quelle wird euch also nicht immer zur Verfügung stehen.

Was sagt ihr zum unverhofften Lootglück? Werdet ihr die Gelegenheit nutzen, um euer Powerlevel vielleicht nochmal etwas zu pushen oder eher nicht? Wir freuen uns auf eure Kommentare.