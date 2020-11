Destiny 2: Alle 7 Raid-Waffen aus der Tiefsteinkrypta – So stark sind sie

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das kann die Waffe: Die neue legendäre Handfeuerwaffe „Nachkommenschaft“ richtet Arkus-Schaden an und hat eine 180er Feuerrate. Dadurch ist sie sehr präzise, hat kaum Rückstoß und trifft selbst in der Luft alles. Dafür fällt der Schaden recht gering aus.

Das erwartet euch im Raid: Seit dem 21. November dürft ihr euch in die Tiefsteinkrypta wagen, den neuen Raid der Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light). Dort warten dann starke Bosse, knifflige Rätsel und spezielle Mechaniken auf euch.

