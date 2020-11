In Destiny 2 startet heute der neue Raid Tiefsteinkrypta in Beyond Light. Wir zeigen euch die Start-Zeit und alles, was euch beim Ereignis um die World’s First erwartet.

Was ist das für ein Raid? Die Tiefsteinkrypta ist der allererste Raid, den Destiny 2 im Zuge der Erweiterung Beyond Light für euch eröffnet. Für euch gibt es da jede Menge zu tun. Ein großes World’s First Rennen macht 6 Hüter zu Legenden.

Wann startet Tiefsteinkrypta? Heute, am 21. November 2020, öffnet die Tiefsteinkrypta um Punkt 19:00 Uhr ihre Pforten. Das entspricht der Umrechnung von 10 AM PST in unsere Zeitzone.

Vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Das ist dann 11 Tage nach dem holprigen Start von Beyond Light.

Tiefsteinkrypta Öffnung – Die Details

Das sagt Bungie: Die Entwickler stellten den Raid bereits im Oktober per TWaB vor. Darin erklärte man ein paar Rahmenbedingungen, unter denen der neue Raid startet. Denn wie man weiß, fällt mit der Öffnung eines neuen Raids auch der Startschuss für die „World’s First“-Rennen.

Und der Wettkampf soll dieses Mal noch fairer ablaufen. Das erreicht man mit einem Wettkampfmodus, der alle Spieler auf einen gleichen Standard zum Rennen bringt.

Der Wettkampfmodus ist die ersten 24 Stunden nach Öffnung des Raids im Raid selbst aktiv

Jeder Encounter begrenzt das Level aller Spieler auf 20 Stufen unter der empfohlenen Power

Die Artefakt-Power ist deaktiviert

Eine Power-Grenze von 1.230 ist das Ziel eures Teams für alle Kämpfe – Alles darüber wird euch keine Vorteile im Kampf geben

Wann kennt man die Sieger? Viele Hüter verfolgen gespannt das Rennen um die World’s First. Doch die Entwickler wollen diesmal noch sorgfältiger Prüfen, ob da auch alles wie gewollt lief. Darum soll die offizielle Ankündigung des „World’s First“-Titels etwas später kommen als gewohnt. Geplant ist sie für Montag, den 23. November.

Die Belohnungen für Tiefsteinkrypta

Das kriegen die Sieger: Die 6 Hüter, die den Raid als allererstes schaffen und sich den begehrten Titel sichern, erhalten als Belohnung einen fetten Gürtel.

Was springt noch dabei raus? Selbst, wenn ihr nicht die ersten auf der Welt werdet, die den Raid schaffen, gibt es eine Belohnung. Jeder Hüter, der in den Raid in den ersten 24 Stunden nach der Öffnung absolviert (solange, wie der Wettkampf-Modus aktiv ist), schaltet dadurch dieses besondere Emblem frei.

Das Belohnungs-Emblem für die Tiefsteinkrypta

Wer den Raid bis zum 1. Dezember um 18:00 Uhr cleart, der erhält einen Code für den Shop von Bungie. Damit schaltet ihr dann die Tiefsteinkrypta-Raid-Jacke für den Kauf frei:

Wer sich lieber mehr Zeit lässt und auch mal in die letzten Ecken des Raids schaut, statt sich durchzuhetzen, der wird auch belohnt. Jeder, der den Raid Tiefsteinkrypta abschließt, schaltet sich damit dieses Emblem frei:

Im Raid warten zudem einzigartige Waffen und Rüstungen, die es nur dort gibt. Findige Hüter haben auch schon ein neues Exotic ausgemacht, das wohl an den neuen Raid gekoppelt ist.

Damit geht der Champion an den Start: Der größte Destiny-Streamer auf Twitch, Gladd, gehört zum bekannten Clan Redeem. Die konnten schon einige Wolrd’s First für sich entscheiden.

Gladd stellt nun kurz vor Raid-Eröffnung sein Loadout vor, mit dem er an den Start geht:

Er setzt dabei auf den Warlock, jedoch nicht den neu hinzugekommen den Schattenbinder, sondern die Dämmerklinge mit dem „Brunnen des Glanzes“-Super.

Er geht voll auf den Brunnen, unterstützt durch die Exo-Rüstung Phönix-Protokoll

Dazu investiert er in 100 Erholung und 100 Intellekt

Als Waffen stellt er sich zunächst auf Add-Kontrolle ein: dabei hilft ihm ein Granatwerfer und entweder das MG Donnerlord oder Xenophage (falls stärkere Gegner kommen)

Seine Mods versorgen den Granatwerfer mit Munition und er nutzt die „Mit Licht geladen“-Mechanik

Gladd merkt aber an, dass das nur sein Start-Loadout ist und er nicht wisse, welche Herausforderungen im Raid warten. Es gilt also dynamisch zu sein.

Freut ihr euch schon auf den neuen Raid in Destiny 2? Versucht ihr den Titel um den World’s First zu ergattern oder geht ihr lieber ruhig und gemütlich durch die neue Location? Schreibt uns eure Meinung doch gern hier bei MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Hütern aus.