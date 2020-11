Das neue Stasis-Element in Destiny 2 ist enorm mächtig, sorgt aber auch für reichlich Ärger. Bungie spendiert daher Nerfs, die vor allem den beliebten Warlock treffen.

Am 10. November kam mit Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) das Stasis-Element ins Spiel. Die neuen Eisfähigkeiten brachten viele neue Spielweisen mit sich und firschen Wind in die Sandbox.

Diese Probleme bereitet Stasis: Das erste neue Element seit 6 Jahren brachte aber auch einige Probleme ins Destiny-Universum.

Besonders PvP wurde für viele zum Albtraum – viele Hüter beschweren sich über das ständige Einfrieren und die Machtlosigkeit dagegen

Aber auch im PvE kam es zu Problemen: selbst Raid-Bosse und immune Gegner schmelzen durch Stasis in Sekunden

Am Abend des 19. November erschien daher der Patch 3.0.0.3. Dort ging es Stasis generell, aber speziell dem neuen Schattenbinder-Warlock, an den Kragen.

MeinMMO stellt euch in diesem Artikel die Änderungen vor, die ihr als Stasis-Nutzer und auch -Opfer spürt. Wollt ihr mehr dazu wissen, wie ihr eure neuen Stasis-Klassen verbessern könnt und welche Fähigkeiten es gibt, schaut doch hier vorbei:

So sehen die Änderungen an Stasis im Detail aus in Beyond Light

Das ist bei Stasis anders: Der Stasis-Exploit, durch den selbst Raid-Bosse Augenblicklich umfielen, ist nun gefixt. Dem Start des neuen Raids am 21. November steht dieses Problem also nicht mehr im Weg.

Dazu kommen aber auch Änderungen, die ihr im Kampf gegen Stasis spürt:

Seid ihr durch Stasis-Skills eingefroren, könnt ihr auf Tastendruck ausbrechen – was euch jedoch hohen Schaden zufügt. Dieser Ausbruch-Schaden wurde reduziert, von 110 auf 90 – ein Hüter hat ungefähr 200 Leben.

Zusätzlich bringt der Statuswert Belastbarkeit jetzt eine stärkere Reduktion des Ausbruchs-Schadens (Höchstwert bei 90 Belastbarkeit)

Kälteschub-Sucher-Geschwindigkeit ist um 23 % langsamer

Ihr habt nun bessere Chancen aus dem Eis zu entkommen

Nur im PvP, also dem Schmelztiegel, kam es zu weiteren Änderungen. Diese betreffen die Dauer, die ein gegnerischer Hüter eingefroren ist:

Die Einfrier-Dauer von Kälteschub (Granate) ist nun 1,35 Sekunden (vorher 4,75 Sekunden)

Damit müssen Schattenbinder-Warlocks jetzt klarkommen

In unserer Umfrage zur Starterklasse in Beyond Light auf MeinMMO hat sich gezeigt, dass der Schattenbinder-Warlock bei euch am beliebtesten ist. Daher müssen viele von euch nun stark sein, denn es hagelt Nerfs.

So sehen die Nerfs aus: Penumbral-Explosion heißt der Stasis-Nahkampf des Warlocks. Dabei feuert ihr mit seinem Zauberstab ein Eis-Projektil. Die Fähigkeit hat gleich mehrere Nerfs kassiert:

Die Projektil-Geschwindigkeit ist um 20 % reduziert

Die Reichweite beträgt jetzt 16 Meter (vorher 28 Meter)

Die Einfrier-Dauer ist nun bei 1,35 Sekunden (vorher 4,75 Sekunden) – Bedenkt, dass die Dauer nur im PvP anders ist

Auch die Stasis-Super Winterzorn wurde beschnitten:

Die maximale Dauer der Super beträgt jetzt 24 Sekunden (vorher 30 Sekunden)

Der schwere Angriff (die Schockwelle) betrifft nur noch Hüter, die eingefangen sind (nur im PvP)

Dafür kostet der leichte Angriff (die 3 Eis-Projektile) nun 4,5 % Super-Energie (vorher 5 %)

Stasis-Warlocks müssen sich nun wärmer anziehen

Bungie sagt zu den Stasis-Änderungen noch, dass sie vermehrt auf getrennte Anpassungen für PvE und PvP setzen. Wie bei der Einfrier-Dauer beispielsweise. So soll nur dort geschraubt werden, wo es wehtut.

Der Destiny-Entwickler äußert weiter (via TWaB), dass „wenn es darum geht, neue Fähigkeiten zu entwickeln, glauben wir, dass das Risiko, etwas zu Scharfes rauszubringen, besser ist, als auf Nummer sicher zu gehen und etwas zu bringen, das euch nicht begeistert.“ Das Feedback der Community wird dabei aber besonders genau betrachtet.

Was haltet ihr von den Änderungen an Stasis? Hat Bungie hier schnell reagiert und an den richtigen Stellschrauben gezogen oder seid ihr enttäuscht und habt Stasis (besonders den Warlock) so geliebt, wie es war?

