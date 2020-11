Destiny 2: Stasis zerstört Raid-Bosse in Sekunden – Spieler fürchten um Fairness

In Destiny 2 ist das neue Element Stasis seit einer Woche im Spiel, wird aber langsam problematisch. Selbst die stärksten Bosse schmelzen in Sekunden durch die Eis-Power. Nun fürchten die Spieler um den neuen Raid auf Beyond Light und Bungie hat sich auch schon gemeldet.

Was hat Stasis jetzt angestellt? Seit dem 10. November, also seit gut einer Woche, können Hüter die neuen Stasis-Fähigkeiten aus Destiny 2: Jenseits des Lichts spielen. So langsam haben die meisten Spieler die Story der Erweiterung beendet und viele Quest abgearbeitet. Jetzt geht das Experimentieren mit Stasis, dem Eiselement, los.

Vor allem im PvP hat sich Stasis für viele als Albtraum erwiesen. Der Schmelztiegel gleicht einer Gletscherlandschaft, in der alles einfriert und in tausend Eiskristalle zerspringt.

Doch auch das PvE ist nicht sicher, selbst haushohe Raid-Bosse schmelzen durch die Eis-Fähigkeiten in Sekunden, wie sich nun herausstellt.

So stark ist die Eismagie: Gladd, der größte Destiny-Streamer auf Twitch, hat sich eine Handvoll Hüter geschnappt und in den Raid „Letzter Wunsch“ begeben. Gegen den ersten Boss nutzen sie dann als Begrüßung zusammen ihre Stasis-Super, noch bevor die Schadensphase beginnt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Deswegen ist selbst der Profi verwirrt: Eigentlich ist der Boss Kalli anfangs nur zum Stören da – erst nach einigen Mechaniken beginnt die richtige Schadensphase. Als das Team nach ihrem frostigen Hallo Kalli sucht, stellen sie fest: der Boss ist besiegt.

Erst können sie es nicht glauben. Gladd sagt nach einigen Sekunden: „Seht ihr was ich sehe, schaut auf den unteren Rand des Bildschirms.“ Er meint damit die Stelle, an der der Lebensbalken von Kalli sein müsste. Dann folgt auch schon die Nachricht, dass der Encounter geschafft sei.

Weil es so schön war, wird dann auch gleich der finale Raid-Boss Riven Rekordzeit in den Winterschlaf geschickt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ist das ein Bug? Kurios ist das ganze zudem, weil Stasis keine klassische „Schadens-Super“ ist. Die Eismagie soll Gegner festfrieren oder durch Schneestürme bewegungsunfähig machen.

Dadurch hat Destiny 2 eine ordentliche Priese MMORPG bekommen, nämlich CC, also Crowd Control. So sollte sich Stasis von den Schadens-Supern wie brennenden Revolvern und Support-Super abheben. Das Ziel liegt in der Kontrolle der Umwelt, nicht der Zerstörung.

Betrachtet man die Lebensbalken der Bosse, wird aber klar, die gehen ja von 100 % direkt auf 0 %. Gewollt kann das so nicht sein. Im Gambit-Modus erleidet der Urzeitler-Boss nach ein paar Stasis-Salven vom gesamten Team sogar so schwere Erfrierungen, dass er sofort aufgibt, obwohl er eigentlich immun ist:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ist der neue Raid von Beyond Light in Gefahr?

Davor haben die Spieler nun Panik: Die Hüter haben nichts gegen übertrieben starke Waffen. Und Bosse auszutricksen oder zu Glitchen gehört in Destiny seit Jahren zum guten Ton.

Im ersten Raid wurden Bosse durch geschickte Granaten von der Map geworfen

Das übermächtige Gjallarhorn hat sogar einen eigenen Feiertag

Riven wird auch heute von kaum jemandem „legal“ besiegt

Doch bei Stasis ist das problematischer. Denn hier muss man nichts groß tun. Es scheint, dass sobald genügend Hüter ihre Stasis-Super spammen, nun wirklich alles egal ist.

Der Clip aus dem Gambit zeigt zudem, dass man so nicht nur Bosse erlegt, sondern auch anderen echten Menschen ihre Matches versauen kann. Manche vermuten dahinter auch den Grund für die plötzliche Absage des PvP-Modus Trials of Osirs.

Die Hüter bereiten sich auf den Raid in der Tiefsteinkrypta vor

Was ist mit dem neuen Raid? So mancher Hüter befürchtet nun, dass der neue Raid-Start abgesagt wird. Losgehen soll es am 21. November.

Andere meinen (scherzhaft), dass Bungie gleich Stasis komplett deaktivieren muss. Sonst sei das traditionelle World-First-Rennen komplett unfair. Gilt es hier doch Mechaniken auszutüfteln sowie die optimalen Kombinationen aus Klassen und Waffen zu finden.

Das sagt Bungie: Wie wild Stasis es gerade treibt, hat auch Bungie nicht übersehen. Der Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner meldete sich via Twitter und sagt, das man derzeit nicht plane, den Raid zu verschieben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Er führt weiter aus, dass das Team nach möglichen Fixes für den ärgerlichen Stasis-Fehler sucht, damit das World-First-Rennen nicht in Gefahr sei. Im Laufe der Woche sollen weitere Meldungen folgen.

Wie seht ihr das, wird Stasis langsam zum Problem für Destiny 2 oder habt ihr Spaß mit den neuen Eis-Fähigkeiten?

Die Spieler fürchteten auch, dass eine Kombination aus Exotics bald verboten wird – doch hier gibt’s Entwarnung. Der Build ist von Bungie so gewollt: Doppelter Gift-Build ist der neue Star in Destiny 2 – So baut ihr ihn