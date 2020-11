Doppelter Gift-Build ist der neue Star in Destiny 2 – So baut ihr ihn

In Destiny 2 haben Spieler einen Warlock-Build gefunden, von dem sie glauben, dass er bald verboten wird. Wir zeigen euch was ihr dafür braucht und was Bungie zu der giftigen Kombination sagt.

Um diesen toxischen Build geht’s: Destiny 2: Jenseits des Lichts brachte eine Ladung neuer Exotics. Damit experimentieren die Spieler und haben nun einen mächtigen Build gefunden, der gleich doppelt giftig ist. Sie fürchten, dass es sich um einen Bug handeln muss – aber Bungie will das so.

MeinMMO zeigt euch, was ihr für den Warlock-Build braucht, warum er so gut funktioniert uns was der Destiny-Entwickler dazu sagt.

Das sind die giftigen Zutaten: Ihr müsst euch nicht mit Mods oder anderen Mechaniken herumschlagen, nur mit einem alten und einem neuen Exotic. Ihr braucht:

Die exotische Handfeuerwaffe „Dorn„

Die neuen exotischen Handschuhe „Nekrotischer Griff“



Die beiden Exotics Dorn und Nekrotischer Griff

Habt ihr den Klassiker Dorn verpasst, könnt ihr die Handfeuerwaffe seit der Season 12 im Turm kaufen. Geht dazu an das „Monument der Verlorenen Lichter“, dem Exo-Kiosk.

Die neuen exotischen Handschuhe für Warlocks erhaltet ihr exklusiv auf Europa. Ihr findet dazu bald auf MeinMMO eine ausführliche Erläuterung.

Deswegen sind die beiden Exotics zusammen so stark in Beyond Light

Was kann das neue Exotic? Das Exotic Nekrotischer Griff besitzt den einzigartigen Perk „Griff der Verdammnis“. Damit vergiftet ihr Feinde durch eine Berührung und fügt ihnen steigenden Schaden zu.

Für etwa 10 Sekunden ist euer Gegner dann vergiftet. Erledigt ihr egal wie den infizierten Feind, breitet sich das Gift wie eine Seuche aus und gibt euch Nahkampf-Energie.

Jetzt kommt die Besonderheit: Ihr müsst für den sich ausbreitenden Gift-Effekt keinen aufgeladenen Nahkampf-Treffer landen, ein normaler Schlag reicht. Aber der Effekt aktiviert sich zudem auch durch Kills mit Dorn.

So spielt ihr die Kombi: In PvE und PvP schießt ihr mit Dorn, was von sich aus schon Gegner vergiftet und ihnen Schaden zufügt. Erledigt ihr dann durch einen Nahkampf oder die Handfeuerwaffe einen Feind, ist alles in der Umgebung infiziert.

Durch den Dorn-Kill hebt ihr das sogenannte „Überbleibsel“ auf – was eure Waffe nachlädt und den Gifteffekt von Dorn nochmals erhöht. Warlocks mit einem Distanz-Nahkampf aktivieren übrigens auch auf Entfernung ohne Dorn den Gift-Effekt.

Im PvE steigt der Gift-Schaden sehr schnell an und hat am Ende mehr als den doppelten Schaden erreicht

Im PvP fügt ein Gift-Tick 5 Schaden zu – der Schaden ist etwas höher, da Destiny 2 die angezeigten Zahlen rundet

Ist die Kombination zu toxisch für Destiny 2 und wird bald verboten?

Die Spieler haben richtig Spaß mit ihrem neuen Doopel-Gift-Build. Manche fürchten wohl sogar zu viel Spaß und das es so von Bungie nicht gewollt sein kann. Selbst in ihren Build-Videos fragen sich die YouTuber wie Aztecross, ob es ein Bug ist, das Dorn so eine starke Symbiose mit Nekrotischer Griff eingeht.

Das sagte Bungie dazu: Auf einen entsprechenden reddit-Trehard hat nun Bungies Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner reagiert. Der Destiny-Experte Aztecross hat das freudig geteilt:

Laut ihm ist das kein „wähle dein Gift aus Deal – das ist so gewollt“. Der Destiny-Entwickler hat also beabsichtigt, dass die beiden Exotics zusammen funktionieren und sich ergänzen. Er fährt fort mit: „Sagt uns, wie ihr das findet. Die Sandbox-Leute lieben es, Feedback zu Zeug wie das hier zu bekommen.“

Was haltet ihr von dem neuen exotischen Traumpaar in Destiny 2: Beyond Light? Nutzt ihr die Kombi auch oder habt schon eigene Erfahrungen gesammelt? Ihr müsst euch immerhin keine Sorgen machen, das der Build durch einen Bug so stark ist.

