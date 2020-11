In Destiny 2 solltet ihr euch schnell die Exo-Waffe „Griff der Erlösung“ besorgen. Denn die ist eine Voraussetzung für viele Aufgaben, die euch auf Europa in Beyond Light erwarten.

Um dieses Exotic geht’s hier: Der exotische Granatwerfer Griff der Erlösung (eng. Salvations Grib) ist mit Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) neu ins Spiel gekommen. Es handelt sich dabei um eine Waffe mit dem neuen Stasis-Element und besonderen Eigenschaften.

MeinMMO gibt euch hier einen ausführlichen Guide wie ihr Griff der Erlösung freispielt und was ihr bei der dazugehörigen Quest „Der Stasis-Prototyp“ beachten müsst. Denn das neue Exotic ist ein wichtiger Bestandteil in eurem Arsenal.

Deswegen ist die Waffe so wichtig: Habt ihr die Story von Beyond Light durchgespielt, ist noch lange nicht Schluss. Jetzt müsst ihr eure neuen Stasis-Fähigkeiten verbessern und die DLC-Location Europa aufräumen. Für beides benötigt ihr zwingend das Exotic Griff der Erlösung.

Seid ihr also auf der Suche nach den Entropischen Bruchstücken auf Europa und wollt die Quest „Aspekt der Kontrolle“ bei der Fremden Exo meistern, benötigt ihr den neuen Stasis-Werfer.

Die Quest „Der Stasis-Prototyp“ in Destiny 2 Beyond Light meistern

Gibt es besondere Voraussetzungen? Ja, um das neue Exotic zu erhalten und die Quest „Das Stasis-Protokoll“ überhaupt zu finden, müsst ihr erst die Story von Beyond Light abschließen. Das können nur Besitzer der neuen Erweiterung.

Spielt also regulär die Kampagne auf Europa durch, bis ihr Zavala im Turm aufsuchen müsst. Wenn ihr jetzt in den Orbit fliegt, beginnt die Post-Story und euch werden allerhand NPCs präsentiert, die etwas von euch wollen.

So startet ihr die Quest: Besucht den Vagabunden (Drifter) im Turm. Ihr findet ihn im Bereich „Anbau“ der sogar eine eigene Landezone hat.

Wichtiger Tipp: Nehmt parallel bei Variks die Quest „Rückgewinnung von Europa“ an, denn

die beiden Aufgaben überschneiden sich

so spart ihr euch massig Zeit

Schließt einfach während ihr auf Europa seid und an eurem Exotic-Stasiswerfer arbeitet, seine kleineren Aufträge ab. Die sind auch alle durch Questmarker gekennzeichnet oder bestehen aus simplen Sammel- und Kill-Aufgaben.



Clevere Hüter bedienen gleichzeitig den Vagabunden und Variks

Schritt 1: Auf Europa Kills für den Griff der Erlösung sammeln

Der Vagabund schickt euch zurück nach Europa. Hier sollt ihr bestimmte Feinde erledigen:

Besiegt 10 Gefallenen Captains auf Europa – das sind die sich teleportierenden Gefallenen mit einem Schild

Besiegt 10 Servitoren auf Europa – Damit sind die großen schwebenden Kugel-Gegner gemeint, die anderen einen Schild verleihen

Schritt 2: „Rückeroberung Europas“,“Die Priesterin der Dunkelheit“ und „Sturz des Imperiums“ abschließen

Wie angekündigt überlappen sich nun die Aufträge von Variks und dem Vgabuden. Um die eure Exo-Quest fortzusetzen, müsst ihr erst bei der Rückgewinnung Europas helfen. Erledigt die oben genannten 3 Missionen.

Danach geht eure Quest „Stasis-Prototyp“ endlich weiter. Hier müsst ihr nun Stasis-befallene Feinde erledigen. Das heißt für euch:

Besiegt Feinde direkt mit Stasis oder friert sie ein und erledigt sie dann

Tipp: Die Aufgabe muss nicht auf Europa absolviert werden. Besucht für schnellen Fortschritt den Blinde Quell in der Träumeden Stadt oder absolviert öffentlichen Events – nehmt die Flagge dort zu Beginn mit, um alle Fähigkeiten aufzufüllen

Schritt 3: Skiff-Codes erhalten

Nun müsst ihr einen speziellen Verlorenen Sektor auf Europa ausfindig machen.

Begebt euch in den Verlorenen Sektor „Verborgene Leere“ im nördlichen Gebiet „Asterion Abgrund“ von Europa – der Eingang liegt unterirdisch

Der Bereich beheimatet einige hochlevelige Feinde, passt also auf.

Besiegt den Sektor-Boss regulär und öffnet die Loot-Kiste – dann öffnet sich das Kraftfeld dahinter und ihr findet einen gefangenen NPC

Der NPC „Spiders Verbündeter“ überreicht euch dann die benötigten Skiff-Codes

Beim gelben Pfeil findet ihr den unterirdischen Verlorenen Sektor „Verborgene Leere“

Schritt 5 – Mission „Stasis Klau“ auf Europa abschließen

Besucht nun den Vagabudnen im Turm. Er hat für euch die Mission „Stasis Klau“. Keine Sorge, die Quest habt ihr bald gemeistert.

Bei Variks auf Europa im Gebiet „Charons Übergang“ findet ihr die Mission – sie ist mit einem Questmarker gekennzeichnet

Ihr findet euch in einer Gefallenen-Festung wieder – also tut was Hüter tun und haut alles kurz und klein

Noch in der Mission erhaltet ihr euer neues Exotic „Griff der Erlösung“

Rüstet die neue Powerwaffe aus – im Areal ist genug Munitionsnachschub und gewinnt den letzten Kampf

Besucht ein letztes Mal den Vagabunden im Turm, um die Quest vollständig abzuschließen und neben eurem neuen Exotic auch einen Triumph zu ergattern.

Hier im Video von Venero TV könnt ihr euch die Quest in Action ansehen:

Griff der Erlösung – Was kann das Stasis-Exotic?

Die Belohnung für eure Mühen: „Griff der Erlösung“ ist ein schwerer Granatwerfer und benötigt daher Powermunition. Das Exotic schießt mit einer Feuerrate von 120 langsamer als sein exotischer Vetter Anarchie, hat aber mit 8 eine bessere Magazingröße.

Das Besondere an am Griff der Erlösung ist aber, dass er das neue Stasis-Element besitzt. Dazu kommen die beiden exotischen Perks:

Kryokanone: Die Projektile dieser Waffen erschaffen Stasis-Kristalle und frieren Ziele in der Nähe ein. Ihr könnt die Schusstaste gedrückt halten, um die Waffe aufzuladen

Blitzgefrierung: Das Aufladen dieser Waffe vergrößert den Einfrier-Radius und die Anzahl der erschaffenen Stasis-Kristalle.

Der Griff der Erlösung ist eure Stasis-Super im Hosentaschenformat

Ihr verschießt also keine regulären Sprengkörper, sondern habt die neuen Stasis-Super im Powerwaffen-Slot ausgerüstet. Ihr braucht die Waffe auch, um einige Quest-Objekte auf Europa zu zerstören.

War unser Guide hilfreich oder habt ihr euch das neue Stasis-Exotic schon geholt und habt erste Eindrücke sammeln können? Sagt uns doch in den Kommentaren was ihr vom Griff der Erlösung haltet.

Wenn ihr Exotics aus vergangenen Seasons verpasst habt, sind diese nicht verlorenen. Denn in Destiny 2: Beyond Light kauft ihr die besten Waffen von damals einfach am Kiosk