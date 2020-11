Destiny 2 Beyond Light: So holt ihr eure ersten Exotics und Vorbesteller-Boni

Destiny 2 Beyond Light ist gestartet und einige könne sich schon sehr schnell die ersten neuen Exotics sichern. Wir erklären, welche es sind, wie ihr sie holt, welche Voraussetzungen dafür gelten. Lest auch wo ihr eure Vorbesteller-Items findet.

Was ist gerade los in Destiny 2? Bei Destiny 2 ist am Abend des 10. November die neue Erweiterung Jenseits des Lichts sowie die neue Season 12, die Saison der Jagd, gestartet.

Die neue Season sowie Beyond Light bringen dabei allerlei neue Inhalte mit – unter anderem auch frische Exotics. Und einige davon kann man sich bereits sehr schnell aneignen. Zudem können Vorbesteller auch ihre Bonus-Items abholen. Wir erklären, wie.

Die neue Schrotflinte Dualität

Neue exotische Schrotflinte „Dualität“ holen

Wo gibt es die Waffe? Diese neue Schrotflinte kommt über den neuen Season Pass der Season 12.

So bekommt ihr sie: Habt ihr die Beyond Light samt Season 12 (oder die Digital-Deluxe-Edition von Beyond Light) gekauft, dann könnt ihr euch bereits auf Stufe 1 des Season Pass ein Geschenk-Paket abholen. Navigiert dazu zum Seasons-Tab und schaut dort auf das Stufe-1-Feld des Passes.

Öffnet ihr das Paket, gibt es neben der saisonalen Rüstung auch das neue Exotic.

Solltet ihr euch die Season 12 nicht kaufen, dann könnt ihr die Waffe trotzdem über den kostenlosen Belohnungs-Zweig des neuen Season Pass freispielen. Ihr müsst dazu allerdings dort erstmal Saison-Level 35 erreichen.

Die ikonische No Time to Explain

Neues exotisches Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ holen

Wo gibt es die Waffe? Diese Waffe gibt es nur, falls ihr euch

die Digital-Deluxe-Version von Beyond Light

Beyond Light + Season 12

oder die physische „Die Fremde“-Edition von Jenseits des Lichts

gekauft habt.

So bekommt ihr sie: Dafür gilt es zunächst, die neue Kampagne von Jenseits des Lichts durchzuspielen. Ist das geschafft, müsst ihr euch mit der Fremden Exo auf dem neuen Schauplatz Europa unterhalten. Ihr Standort ist dabei schon durch die Kampagne bekannt und befindet sich direkt bei der Landezone im untersten Gebiet „Jenseits“. Von ihr gibt’s dann die No Time to Explain inklusive Meisterwerk-Katalysator.

Übrigens, habt ihr keine der besagten Editionen geholt, wird man dieses neue Exotic offenbar erst nach der Season 12 bekommen können – und das nur mit Beyond Light. Wie genau, hat Bungie allerdings noch nicht verraten.

Hier alle Bonus-Items in der Übersicht

So könnt ihr eure Preorder- und Bonus-Items von Beyond Light abholen

Um diese Items geht’s: Je nach Edition gibt es für Käufer und Vorbesteller einige Bonus-Items, die euch die neuen Destiny-Inhalte versüßen sollen. Dazu zählen:

der exotische Sparrow „Jeder andere Horizont“ aus der Deluxe Edition

das legendäre Emblem „Jenseits des Lichts“ für Vorbesteller

die exotische Geste „Antippen heißt Einfrieren“ für Vorbesteller

die exotische „Reifkristall“-Geisthülle für Vorbesteller

So bekommt ihr sie: Stattet dazu dem Kryptarchen Meister Rahool im Turm einen Besuch ab. Dieser steht fast direkt an der Landezone im Hof-Bereich des Towers. Bei ihm könnt ihr dann all diese Items direkt abholen.

Ihr wollt mehr über die Zukunft von Destiny 2 erfahren? Wir von MeinMMO haben darüber direkt mit Bungie gesprochen: Hängt die Zukunft von Destiny an Beyond Light? Bungie sagt es uns im Interview