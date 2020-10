Destiny 2 stellt Roadmap für Season 12 vor – Das erwartet euch bis 2021

Bei Destiny 2 startet zusammen mit Beyond Light die neue Saison der Jagd. Wir zeigen euch, welche Inhalte geplant sind und welche Story-Überraschung in Season 12 ansteht.

Das ist neu: In 2 Wochen beginnt endlich die lange verschobene Erweiterung Beyond Light. Zeitgleich geht auch die neue Season 12 an den Start. Über die Season und konkrete Inhalte wussten die Spieler aber nichts – bis jetzt.

Season of the Hunt, also Saison der Jagd, heißt das nächste Kapitel. Das hat Bungie am 27.10. in einem ein Vidoc angekündigt.

Zeitgleich hat der Destiny-Entwickler die Roadmap für die nächsten Monate vorgelegt. Auf diesem „Fahrplan“ ist grob aufgeführt, welche Inhalte, wann in Beyond Light live gehen.

Wir werfen bei MeinMMO einen Blick auf die Roadmap und sagen euch, was von November 2020 bis Januar 2021 in Destiny 2 ansteht.

So sieht die Roadmap für Season of the Hunt aus:

Das erwartet euch zum Start von Beyond Light: Am 10.11. kommt ein ganzer Schwung an neuem Content. Die Roadmap listet das auf:

Die neue Kampagne Beyond Light

Neue Stasis-Klassen für Jäger,Warlock und Titan

Die neue Location Europa

Die exotische Quest für den Granatwerfer „Griff der Erlösung“

Ein neuer Season Pass für die Saison der Jagd

Ein neues saisonales Artefakt

Die unbekannte Aktivität „Imperium-Jagden“

Der neue Strike „Der Spiegelkorridor“

Welche weiteren Inhalte, Exotics und Verbesserungen auch zum Start der Erweiterung live gehen, findet ihr hier: Alles zu Destiny 2: Beyond Light – Release, vorbestellen und Features

So geht’s bis 2021 weiter:

Am 13.11. beginnen die ersten Trials of Osiris im DLC – Neue Meister-Waffen und einige Änderungen sollen euch in den PvP-Modus locken.

Am 17.11. kommt dann die Story der Saison der Jagd in Fahrt. Zeitgleich geht auch die neue Aktivität „Zorngeborenen-Jagden“ los

Den 21.11. sollten sich Raider in den Kalender schreiben. An diesem öffnet der neue Raid in der Tiefsteinkrypta seine Pforten.

Das erste Eisenbanner in Beyond Light beginnt am 8.12. – Derzeit wissen wir noch nichts über Veränderungen

Vom 15.12.20 bis zum 05.01.21 findet das weihnachtliche Anbruch-Event statt

Das offizielle Artwork zur Season of the Hunt zeigt Spider, Osiris und eine Krähe

Bungie möchte noch nicht alle Inhalte verraten und schreibt „und mehr“. Dazu zeigen sie ein mysteriöses Bild von verschneite Ruinen auf Europa. Der Roadmap können wir entnehmen, dass Season 12 bis zum Februar 2021 laufen soll.

Zudem hat Bungie angekündigt, dass große Teile des Contents und des Loots aus Season 12 das ganze Jahr 4 über im Spiel bleiben. Die Hüter sollen also weniger durch Fomo gehetzt werden, als noch in Jahr 3.

In der Saison der Jagd von Destiny 2 kämpfen wir gegen Oryx‘ Schwester

Zusammen mit der Roadmap hat Bungie ein Vidoc (eine Video-Doku) veröffentlicht. Darin sprechen sie auch über die neue Season of the Hunt.

Spoiler-Alarm: Wer komplett unvoreingenommen die Story von Season 12 genießen möchte, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Das ist die Story der Season 12: Die Ereignisse schließen direkt an die aktuelle Season 11 und die Interferenz-Missionen an. Zusammen mit Warlock Osiris müssen wir die Schar aufhalten.

Diese werden angeführt von Xivu Arath. Hinter dem Zungenbrecher verbringt sich die Schwester von Oberbösewicht Oryx, dem König der Besessenen.

Wir treffen in Season 12 auf Osiris und Uldren, äh Crow

Dabei bekommen wir Hilfe von niemand geringerem als Uldren Sov. Er trägt jetzt jedoch den Namen Crow (Krähe) und hat keine Erinnerungen mehr an seine Verbrechen.

Die Season soll den Grundstein für das Finale von Jahr 4 von Destiny 2 legen. Denn Xivu Arath fungiert als Handlangerin für ihre große Schwester: Savathûn. Diese wird der neue Hauptfeind 2021 und zieht seit Forsaken die Strippen im Hintergrund.

Schaut euch hier das vom 27.10. Vidoc auf Deutsch an. Ab Minute 10 geht’s um die Saison der Jagd:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was haltet ihr von der veröffentlichten Roadmap? Könnt ihr es kaum abwarten, in 2 Wochen endlich einen Fuß auf Europa zu setzen? Oder überzeugen euch die gezeigten Inhalte noch nicht?

Im Video sieht man auch eine Karte vom zurückkehrenden Kosmodrom. Dort treffen wir auf einen neuen Verbündeten, der unerfahrene Hüter unter seine Fittiche nimmt: Destiny 2 bekommt bald einen neuen Anfang – So beginnt eure Reise als Hüter