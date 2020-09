Im neusten „This Week at Bungie“ haben die Entwickler von Destiny 2 über einige Dinge gesprochen – Nur nicht über einen beliebten Charakter: Uldren Sov, den verlorenen Prinzen. Ein kleines Detail in den Icons der Triumphe deutet jedoch eine Fortsetzung seiner Geschichte an.

Was ist das für ein Detail? Im Stream am Freitag, den 4. September, haben die Entwickler kurz neue Triumphe samt Symbolen gezeigt. Die meisten davon lassen sich bestimmten Gebieten wie der Erde, der Träumenden Stadt oder dem Mond zuordnen.

Eines der Symbole allerdings hat die Aufmerksamkeit einiger Spieler geweckt. Das war nämlich schon in Destiny 1 auf der Rüstung des berühmtem Erwachten-Prinzen Uldren Sov zu sehen und dient vermutlich als Triumph für den Kosmodrom. Dort versteckt sich Uldren schon seit einer Weile.

Dieser kleine Hinweis ist allerdings auch schon alles, was eine Fortsetzung der Geschichte um Uldren Sov versprechen könnte. Daran klammern sich die Fans im Moment allerdings.

DIeser Hinweis wurde entdeckt. Bildquelle: reddit.

Die Rückkehr von Uldren Sov und die Fortsetzung einer epischen Story

Wer ist Uldren und was ist seine Geschichte? Die Story um den Prinzen der Erwachten ist bereits seit Destiny 1 zu verfolgen. Dort tauchte er erstmals auf und verschwand dann plötzlich, nur um in Destiny 2 aus dem Nichts wieder aufzutauchen und den beliebten Charakter Cayde-6 zu töten.

Uldren wird daraufhin aus Rache von den Hütern hingerichtet und es blieb erneut eine Weile still um ihn – wobei nicht ganz klar ist, ob es die Spieler selbst sind oder Petra Venj, die ihn erschießen. Destiny-Spieler rätselten, was nun mit Uldren passierte, bis er zu einem späteren Zeitpunkt vom Reisenden als Hüter wiederbelebt wurde.

Daraufhin rätselten die Fans, wie die Geschichte weitergehen sollte, aber wirklich viele offizielle Infos gab es nicht. Weihnachten 2019 hat Bungie verraten, was Uldren so treibt, aber die Story selbst ist noch zu keinem Ende kommen.

Uldren wusste durch seine Wiederbelebung nichts mehr von seiner Vergangenheit und seinen Vergehen und musste sich verstecken, um während seiner Anwesenheit unter den Hütern nicht gelyncht zu werden.

Warum kehrt Uldren überhaupt zurück? Uldrens Motive oder der Grund, warum der Reisende ihn wiederbelebt hat, sind nicht ganz klar. Einige Spieler vermuten, dass der Prinz möglicherweise selbst Opfer einer Täuschung ist oder versucht, die Hüter um Hilfe zur Rettung seines Volkes zu bitten.

Diese Idee schwirrt allerdings schon seit 2018 und damit vor Uldrens Tod herum. Auf eine Auflösung müsst ihr also noch warten.

Wann geht die Geschichte weiter? Bisher gibt es keine offiziellen Aussagen dazu, wann die Story weitergeht und ob sie das überhaupt jemals wird. Allerdings sprachen die Entwickler im neusten Stream über die Features zur kommenden Erweiterung Beyond Light, als auch der Hinweis zu Uldren gefunden wurde. Die kommt am 10. November. In unserem Special erfahrt ihr, was „Jenseits des Lichts“ so alles für euch bereithält.