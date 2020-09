Änderung unterwegs: So protzt ihr in Destiny 2 Beyond Light mit Titeln & Triumphen

Bei Destiny 2 können die Spieler nicht nur mit ihren erbeuteten Waffen angeben, sondern sich auch mit Titeln schmücken und Highscores vergleichen. Die neue Erweiterung krempelt das System aber bald um.

So können Destiny-Spieler angeben: Die Spieler haben in Destiny 2 viele Möglichkeiten, um zu zeigen, wer hier der Hüter im Stall ist. Angegeben wird mit richtig seltener Ausrüstung, aber auch mit schwindelerregenden Highscores und klangvollen Namenszusätzen wie „Ungebrochen“ oder „Retter“ wird sich vom 08/15-Spieler abgehoben.

Bungie unterzieht den beiden letzten Punkten, den Titeln und Triumphen, eine Schönheitskur. Nötig wird das, weil mit der Erweiterung Jenseits des Lichts viele Inhalte in die Content Vault wandern und so (vorerst) nicht spielbar sind.

Wir fassen hier die wichtigsten Änderungen am System zusammen und zeigen euch, welche Titel ihr besser jetzt erledigen solltet, bevor sie unerreichbar werden.

Insider erklärt, warum Bungie wirklich die Hälfte von Destiny 2 streicht

Bald habt ihr gleich zwei Highscores zum Angeben

Das passiert mit Triumphen: Die auffälligste Änderung ist, dass euer Triumph-Score aufgeteilt wird. Beide Zahlen können dann via Emblem oder beim Inspizieren zur Schau gestellt werden.

Diese beiden Werte gibt es ab dem 10. November:

Gesamt-Punkte (Career-Score)

Aktive Punkte (Active Score)

Die Gesamt-Punkte sollen all eure Leistungen zeigen, die ihr bisher in Destiny 2 erreicht habt. Bei den aktiven Punkten liegt der Fokus auf allen Errungenschaften, die im aktuellen im Live-Game zu erreichen sind. Diese Triumphe gewähren bei Erreichen saisonale Währung.

Startet eine neue Season, wandern dann die Triumphe und Punkte der vorherigen Season zu den sogenannten Vermächtnis-Triumphen – ihr seht die Errungenschaften dann noch bei den Gesamt-Punkten, aber nicht mehr bei den aktiven Punkten.

Zudem entrümpelt Bungie den Triumphe-Tab und fasst zahlreiche Kategorien zusammen oder überarbeitet alte Triumphe. So sieht das neue, aufgeräumte Menü dann in Beyond Light aus:

Das ändert sich noch: Um neuen Spielern auch Herausforderungen und Ziele zu geben wird ein neuer „Insgesamt“-Reiter eingeführt. Die Aufgaben darin sollen auf frische Hüter zugeschnitten sein und sie in die Destiny-Welt einführen.

Dazu passt auch, dass bald eine neue Ursprungs-Geschichte für alle kommt, die den Einstieg ins Game ausbauen und erweitern soll.

Interessant ist auch, dass bald

Medaillien,

Exotische Meisterwerkt-Katalysatoren,

der Stat-Tracker,

und Lore

übersichtlich aufgeführt sind.

Für Story-Liebhaber ändert sich zudem, dass ihr alle vorhandenen Lore-Einträge in einem neuen Interface lesen dürft. Wann immer neue Lore ins Spiel kommt, schaltet ihr sie wie gehabt via Triumphe frei. Wandern diese Triumpe dann ins Vermächtnis, können alle Spieler auf die Story-Happen darauf zugreifen.

10 spannende Storys und Mysterien, die Destiny 2 noch unbedingt auflösen muss

Welche Titel sind in Beyond Light unerreichbar?

Dadurch dass zahlreiche Triumphe unerreichbar werden, wandern auch die damit verbundenen Titel aus dem Spiel. Wer seinen Namen mit einem dieser 6 prestigereichen Zusätzen schmücken will, sollte die Ärmel hochkrempeln:

Schatten (Menagerie und Raid: Leviathan)

Unruhestifter/in (Gambit Prime)

Schmied/in (Schwarze Waffenkammer)

Wanderer/Wanderin (Zielorte)

Chronist/in (Lore)

Titel von Saison 5 bis Saison 11

Diese alten Titel könnt ihr auch im Herbst 2020 noch jagen:

Ungebrochen (Schmelztiegel)

Dredgen (Gambit)

Makellos (Trials of Osiris)

Eroberer/Eroberin (Strikes)

Omen (Shadowkeep)

Erleuchtet (Raid: Garten der Erlösung)

Fluchbrecher/in (Die Träumende Stadt)

Rivens Fluch (Raid: Letzter Wunsch)

In Beyond Light geht die Titel-Jagdmit neuen Stasis-Klassen in die nächste Runde

Beyond Light führt auch 3 neue Titel ein, von denen wir jedoch weder den Namen, noch die Anforderungen kennen. Bungie listet sie so auf:

Jenseits des Lichts – [vertraulich]

Saison 12 – [vertraulich]

[vertraulich]

Was haltet ihr von den Änderungen? Bungie möchte euer Feedback hören und versicherte übrigens, dass alle aktuellen Triumph-Daten gespeichert wurden. Auch von Triumphen, die nicht länger im Spiel sein werden, wenn Beyond Light losgeht.

Wenn ihr wissen wollt, welcher Titel der seltenste und erstrebenswerteste im ganzen Spiel ist, findet ihr hier unser Ranking: Alle Titel von Destiny 2 – Wie selten ist deiner?