Bei Destiny 2 haben manche Waffen Sammlerwert und sind unfassbar selten. Wir haben euch aus jeder Kategorie die größten Raritäten herausgesucht.

Darum geht’s hier: Über 700 Waffen gibt es mittlerweile in Destiny 2. Wir werfen in dieser Liste einen Blick auf den seltensten Vertreter jeder Kategorie. Dabei sagen wir euch, warum die Waffen so selten sind und, ob es sich bei den Raritäten um brauchbare Knarren oder Staubmagneten mit Sammlerwert handelt.

Wie entstand die Liste? Um die Sammlerstücke zu finden, hat sich MeinMMO durch Warmind.io gewühlt. Dank der API-Schnittstelle sind dort viele Informationen, sowie Analysen zu Inhalten aus dem Destiny-Universum zu finden.

Zudem haben wir die Datenbank Light.gg bemüht. Dort angemeldete Hüter können Waffen bewerten und angeben, ob sie ein Item erspielt haben. Bedenkt, dass sich nicht alle Spieler bei solch einer Datenbank anmelden, aber die Ergebnisse geben eine deutliche Richtung vor.

Die seltensten Primärwaffen jeder Kategorie in Destiny 2

Primärwaffen stellen die größte Anzahl aller Waffen in Bungies Loot-Shooter. Ganze 7 Kategorien werden hier aufgelistet.

Das seltenste Impulsgewehr: Redrix‘ Claymore

Redrix‘ Claymore

Warum ist die Waffe so selten? Redrix‘ Claymore ist die ursprüngliche Spitzenwaffe von Destiny 2. In Season 3 winkte das Impulsgewehr als eine seltene Rang-Belohnung aus dem kompetitiven PvP. Es kann nicht mehr erspielt werden. Letztendlich haben nur 20,140 Hüter die Trophäe ergattern können.

Um in der kompetitiven Playliste Punkte zu sammeln und Ränge aufzusteigen, gilt es fast ohne Niederlagen Siegesserien hinzulegen. Gerade in den höheren Bereichen wird diese Aufgabe sehr schwer, da fast nur noch starke Gegner aufeinandertreffen. Mit Season 4 hat Bungie die Bedingungen aber gelockert, auch weil Redrix‘ so selten und schwer zu bekommen war.

Redrix‘ Claymore besitzen nur 0,1 % der Hüter und 1,4 % der „Light.gg“-Nutzer.

Taugt die Knarre was? Da der Waffe ein Perk-Slot fehlt, kann sie aktuell nicht wirklich mithalten. Jedoch gibt es eine Nachfolger-Version: Redrix‘ Breitschwert – Und die kann sich sehr wohl sehen lassen.

In der kommenden Season 11 steht sogar ein Buff für diesen Archetypus an.

Das seltenste Automatikgewehr: Dunkle Entscheidung

Dunkle Entscheidung

Warum ist die Waffe so selten? Dunkle Entscheidung kam in Season 3 als neue Eisenbanner-Waffe ins Spiel. Damals führte das Eisenbanner erstmals das Token-System ein. Eine der Belohnungen aus den Paketen war Dunkle Entscheidung – Die Waffe ist aus dem Loot-Pool verschwunden und wurde auch nicht neu aufgelegt.

Dunkle Entscheidung besitzen nur 0,8 % der Hüter und 9,1 % der „Light.gg“-Nutzer.

Taugt die Wumme was? Nein! Auch wenn in der aktuellen Meta Automatikgewehre dominieren, kann Dunkle Entscheidung nicht ansatzweise mithalten. Die Waffe ist aufgrund ihres Erscheinungsdatums nicht auf aktuellem Stand.

Knapp dahinter liegt übrigens das aktuelle Trials-Automatikgewehr der Beschwörer (1,3 %), welches wir als echte Alternative zum genervten PvP-Tyrannen empfehlen:

Die seltenste Handfeuerwaffe: Endlicher Impaktor

Endlicher Impaktor

Warum ist die Waffe so selten? Endlicher Impaktor gehört auch zu den Eisenbanner-Waffen aus Season 3. Die Handfeuerwaffe war damals als zufällig Belohnung im Token-Paket erhalten und wurde nicht neu aufgelegt.

Endlicher Impaktor besitzen nur 1,1 % der Hüter und 10,9 % der „Light.gg“-Nutzer.

Diese Platzierung stellt eine kleine Überraschung dar, denn die Spitzenwaffe Nicht Vergessen liegt mit 1,2 % nur knapp dahinter, ist aber um Meilen schwerer zu erspielen. Die Waffe ist jedoch aktuell noch zu bekommen, im Gegensatz zu Endlicher Impaktor.

Taugt die Knarre was? Die Waffe macht sich gut im Tresor, auf dem Schlachtfeld solltet ihr sie aber nicht benutzen. Weder der Archetyp noch die Perks rechtfertigen aktuell einen Einsatz.

Der seltenste Bogen: Schweigen

Der Bogen Schweigen

Warum ist die Waffe so selten? Den Bogen Schweigen gibt’s als Spitzenwaffe aus dem Gambit-Modus. Hier müsst ihr allerhand Bogen-Kills und Medaillen einheimsen.

Obwohl die Waffe aus Season 7 aktuell noch zu erspielen ist, stoßen Bogen bei vielen Hütern nicht auf Gegenliebe – Dies könnte einer der Gründe sein, warum nicht viele der längeren Quest nachgehen.

Schweigen besitzen nur 2,3 % der Hüter aber immerhin 31 % der „Light.gg“-Nutzer.

Taugt die Knarre was? Eine klare Empfehlung für jeden Hüter lässt sich leider nicht aussprechen. Zwar ist die Waffe auf dem aktuellsten Stand, aber forciert eine ungewöhnliche Spielweise: Der Bogen ist voll auf Feuern aus der Hüfte ausgelegt – genau das Gegenteil seiner präzisen Gattungsvettern. Beherrscht man diesen Spielstil, kann Schweigen durchaus überzeugen.

Das seltenste Scout-Gewehr: Antrag auf Nötigung

Antrag auf Nötigung

Warum ist die Waffe so selten? Antrag auf Nötigung war eine der Trials-Waffen aus Season 3, die nur 22,799 Hüter ihr Eigenen nennen. Zu jener Zeit war der knallharte PvP-Modus recht unbeliebt und legte etwas später einen Winterschlaf zu Überarbeitung ein.

2 Jahre dauerte es, bis die Trials in Season 10 ihre Rückkehr feierten.

Antrag auf Nötigung besitzen nur 0,1 % der Hüter und 1,6 % der „Light.gg“-Nutzer.

Taugt die Knarre was? Obwohl die Waffe aus einer bockschweren Aktivität kommt, ist sie aktuell nicht zu empfehlen. Schon zu ihrem Release konnte sie übrigens aufgrund ihrer langsamen Feuerrate niemanden überzeugen. Die Schwäche von Antrag auf Nötigung ist wohl auch ein Grund für ihre Seltenheit.

Bei den Scouts kommt erst auf Platz 7 mit 3,8 % eine wirklich empfehlenswerte Wahl: die Ritualwaffe Randys Wurfmesser.

Die seltenste Pistole: Spoiler-Alarm

Warum ist die Waffe so selten? Die Pistole Spoiler-Alarm gab es in Season 3 von Commander Zavala. Interessanterweise war keine halsbrecherische Quest oder eine besonders knackige Aktivität dafür nötig. Ihr musstet lediglich Token ausgeben, euren Vorhut-Rang steigern und auf eurer Loot-Glück hoffen.

Spoiler-Alarm besitzen nur 1,32 % der Hüter und 12,3 % der „Light.gg“-Nutzer.

Taugt die Knarre was? Das geringe Interesse an der Pistole dürfte Bände sprechen. Auf Light.gg wurde die Waffe nicht mal mit einer Bewertung bedacht. Also im Klartext: keine Empfehlung von MeinMMO.

Die seltenste Maschinenpistole: Antrag auf Unterlassung

Antrag auf Unterlassung

Warum ist die Waffe so selten? Wer die seltene SMG Antrag auf Unterlassung erbeuten wollte, musste in Season 3 fleißig die Prüfungen der Neun daddeln. Seitdem ist die Waffe aus dem Loot-Pool verschwunden.

37,903 Spieler haben sich durch die unbeliebte Variante der Trials gekämpft und haben Antrag auf Unterlassung in der Sammlung.

Antrag auf Unterlassung besitzen nur 0,2 % der Hüter und 2,2 % der „Light.gg“-Nutzer.

Die Maschinenpistole Tarrabah ist mit 0,9 % übrigens die zweitseltenste SMG im Spiel und das seltenste Raid-Exotics überhaupt – aber in den Augen vieler auch das Schwächste.

Taugt die Knarre was? Damals konnte die Waffe durchaus überzeugen und war eine gute Wahl. Heute muss sich jedoch jede SMG mit der Einsiedlerspinne messen, die auch nach ihren Nerfs eine absolute Top-Wahl darstellt.

Auf der folgenden Seite geht’s mit der seltensten Waffe im ganzen Spiel weiter.