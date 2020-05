In Destiny 2 beherrschte eine Waffe vor Kurzem das gesamte PvP – Bungie zog dann die Reißleine und nerfte das Exotic Hartes Licht. Wie steht’s jetzt um die einstige OP-Waffe und welche Alternativen solltet ihr ausprobieren?

Um welche Waffe geht’s hier? Das Exotic Hartes Licht tyrannisierte das PvP von Destiny 2 seit dem Start von Season 10. Schuld war eine Verkettung von allgemeinen Buffs für Automatikgewehre und eine Reihe von Anpassungen für das Destiny-Urgestein selbst.

Mit all den gutgemeinten Änderungen schoss Bungie aber über das Ziel hinaus und erschuf ein Monster. Bald war in jedem Match nicht nur ein Hüter mit Hartes Licht bewaffnet, sondern fast alle spielten dieses OP-Exo.

Deswegen war das Exo so stark: Grund für die Dominanz und Popularität waren diese Fähigkeiten von Hartes Licht:

Kein Schadensabfall – sprich, die Kugeln richteten auch am anderen Map-Ende noch maximalen Damage an

Die „Kugeln“ sind Prallgeschosse, welche von Wänden, Kanten und allen harten Oberflächen abprallen – dabei verdoppelt sich sogar der Schaden

Durch einen Patch wurde dem Exotic der starke Screenshake, also das Wackeln beim Schießen, genommen

Die Statuswerte überzeugen mit maximaler Zielhilfe und Rückstoßrichtung – durch den Katalysator ist auch die Stabilität am Anschlag

Hartes Licht erhält durch den Meisterwerk-Katalysator einen starken Stat-Boost

Das Gesamtpaket und der allgemein erhöhte Schaden der Automatikgewehre sorgten dafür, dass einige Hüter einen bestimmten Spielstil bevorzugten: Sie ballerten einfach wild in alle Gänge, die umherfliegenden Geschosse flogen auch hinter Deckungen.

Zusätzlich war durch die neue, starke TTK in Kombination mit der theoretisch unendlichen Reichweite sowie den herausragenden Stats keine Knarre ein ernster Konkurrent. Auf fast jede andere Waffe, egal ob im Nah- oder Fernkampf, war Hartes Licht die überlegene Antwort.

Dieser Nerf traf den Tyrannen: Am 29. April veröffentlichte Bungie den Patch 2.8.1.1, welcher der Schreckensherrschaft von Hartes Licht Einhalt gebieten sollte.

In den Patch Notes hieß es dazu:

Der Schadensabfall von Hartes Licht ist jetzt bei 0,7 x (Automatikgewehre haben standardmäßig 0,5 x).

Unterschiedlicher Prallgeschoss-Bonusschaden zwischen PvE und PvP: PvE-Schaden bleibt bei 2,0 x Schaden PvP-Schaden ist jetzt 1,35 x Schaden

Eine versteckte Rückstoßanpassung wurde entfernt, die die Waffe stabiler als beabsichtigt gemacht hat.

Wir werfen hier einen Blick darauf, wie sich die Änderungen im Spiel auswirken und warum der Patch für viele ein Lichtblick in Bungies berühmt-berüchtigter Nerf-Politik ist.

Nicht zu hart und nicht zu schwach – Nerf fällt endlich mal genau richtig aus

So steht’s aktuell um Hartes Licht: Wir wühlen uns durch die harten Fakten und analysieren, wie sich das Exotik jetzt schlägt:

Schadensabfall beginnt jetzt bei 25 Metern, fällt aber nicht sehr stark ab – Im Gegensatz zu gewöhnlichen Automatikgewehren (bei denen fällt der Schaden um 50 % ab)

Auch auf größere Distanz (40 Meter) ist recht präzises Feuern noch möglich, der verursachte kritische Schaden liegt dann aber bei etwa 23-24 (statt der maximalen 26).

TTK liegt bei mittlerer Distanz noch immer bei starken 0,7 Sekunden und sinkt selbst im Fernkampf nicht unter eine Sekunde

Der kritische Schaden von abprallenden Geschossen liegt jetzt bei 34 – Vor dem Patch schlugen diese mit über 50 zu Buche.

Der Rückstoß ist auch nach dem Patch noch einwandfrei zu kontrollieren – Dies gilt für Controller und M&T

Auch die Profis sind sich nach ihren Tests einig und attestierten dem Exo noch immer Bestnoten. Die Charakteristika von Hartes Licht bleiben erhalten, es ist nur nicht länger der alles überschattende Tyrann.

So äußert beispielsweise der Destiny-Experte Aztecross (via YouTube) als Resümee: „Hartes Licht ist immer noch eine exzellente Wahl, aber nicht mehr komplett übertrieben“

Darum war der Nerf so gut: In Destiny hat es oftmals unrühmliche Tradition, dass dominante Waffen oder Fähigkeiten nach ihren (teils wirklich nötigen) Anpassungen „zu Tode generft“ wurden, also im Prinzip fast unbrauchbar wurden.

Destiny 2: Spieler sind bedient, nennen nächstes Update „Go Slow“

So hat sich in der Community eingebürgert, einem Update, welches Exotics im Visier hat, zunächst äußerst kritisch gegenüberzustehen. Umso erfreulicher ist es, dass der Nerf-Hammer diesmal nicht alle „hervorstehenden Nägel“ einschlug.

Der Nerf zeigt zudem auch, wie Bungie das PvE und das PvP getrennt behandelt. Denn im Kampf gegen K.I.-gesteuerte Feinde ändert sich am vernichtenden Abprall-Schaden nichts. Die Kritik war oft: nur weil eine Waffe in einem Spielbereich dominiert, wird sie auch für den anderen Bereich ruiniert – obwohl sie dort vollkommen okay funktionierte.

Deswegen war das Timing gut: Der Patch zeigt übrigens noch eine coole Sache: Normalerweise kommen solche Balance-Anpassungen zusammen mit einer neuen Season ins Spiel. Die Hüter müssen also meist einige Monate warten, bis sich etwas an der Sandbox ändert (Es sei denn ein Item muss wegen Bugs/Glitches deaktiviert werden). Diesmal kam die Anpassung aber mitten in einer Season.

Bungie hat also gezeigt, dass sie in der Lage sind, recht zeitnah auf solche Gegebenheiten zu reagieren. Bei solchen Updates muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass Patches nicht nur getestet und entwickelt, sondern erst von Sony oder Microsoft zertifiziert werden müssen – was auch einige Zeit dauert.

Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass Hartes Licht noch immer in den härtesten PvP-Aktivitäten genutzt wird. Jedoch ordnet sich die Waffe jetzt gut in die Top 10 ein, statt ungeschlagen Platz 1 zu belegen:



Die gleiche Trials Map: links nach dem Nerf, recht vor dem Nerf (Ende März) – Quelle: Trials Report

Auf der nächsten Seite schauen wir uns die beiden Automatikgewehre an, die Hartes Licht als PvP-König ersetzen wollen.