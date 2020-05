Bei Destiny 2 kommt es zu einer skurrilen Situation. Entwickler Bungie muss das exotische Automatikgewehr „Hartes Licht“ auf eine Art nerfen, dass der Lore-Text jetzt nicht mehr der Wahrheit entspricht. Der spielte auf Steve Jobs und Apple an – doch passt nun nicht mehr.

Das ist die Situation bei Hartes Licht: Die Waffe „Hartes Licht“ ist schon ewig in Destiny. Das ist ein Automatikgewehr, bei dem die Kugeln Ziele durchdringen und von harten Oberflächen abprallen können.

Hartes Licht ist eine uralte Waffe, noch aus Destiny 1, und machte in mehr als 5 Jahren eigentlich nie so richtig von sich reden. Immer waren andere Automatikgewehre wie SUROS Regime, „die weiße Königin“, besser und cooler.

Das änderte sich mit der Season 10 in Destiny 2. Mit dem Update 2.8.0 wurden Automatikgewehre stärker und das Beste war plötzlich „Hartes Lichts.“

Laut Statistiken war „Hartes Licht“ plötzlich die Megawaffe im PvP von Desitny 2 im März. Die Waffe hatte keinen Schadensabfall und war daher auf alle Entfernungen richtig stark. Als Meisterwerk konnte das Ding wie ein Laser genutzt werden – es gab fast keinen Rückstoß mehr nach einer versteckten Änderung.

Profis waren sogar in der Lage, ihre Opfer hinter Ecken und in Deckung zu holen, weil sie die Abpraller der Waffe perfekt nutzten.

Bungie reagierte und kündigte einen Nerf an.

Das macht der Nerf: Jetzt am 29. April kam der Nerf für Hartes Licht. Die Waffe bekam einen Schadensabfall von 0,7 und die Abpraller machen im PVP nun weniger Schaden als im PvE. Außerdem hat die Waffe jetzt stärkeren Rückstoß – der war vorher durch eine verdeckte Änderung reduzierte.

Für die Zwecke dieses ist aber der Nerf beim Schadensabfall entscheidend.

Das ist das Problem: „Hartes Licht“ kommt seit Destiny 1 mit einem Lore-Text vom Waffenhersteller Omolon, den „Technik-Freaks“ unter den Waffenschmieden von Destiny.

Im Loretext wirbt Omolon für Hartes Licht in der Art, wie Steve Jobs mal Produkte für Apple vorgestellt hat.

Man präsentiert Hartes Licht wie 3 verschiedene Produkte, die aber letztlich in einem eunzigen kommen:

Heute stellen wir drei revolutionäre Produkte vor.

Als Erstes haben wir ein schnell konfigurierbares Interface für ausgehenden Schaden.

Als Zweites haben wir ein Prallgeschoss, das von jeder Oberfläche abprallt.

Und zu guter Letzt haben wir hier eine Projektionswaffenplattform mit endloser Reichweite und ohne Abfall.



Also drei neue Produkte im Omolon-Portfolio. Doch im Gegensatz zu anderen Produktveröffentlichungen, bringen wir diese drei nicht zeitversetzt auf den Markt.



Sie erscheinen alle gleichzeitig.

In einem Paket.

In absolut limitierter Auflage.



Das Ganze nennen wir „Hartes Licht“

Doch eine Sache gibt es noch.

Lore-Text der Hartes Licht