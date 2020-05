Spieler riechen Betrug beim Hüter-Spiele-Event in Destiny 2 – Bungie sagt „nee“

Bei Destiny 2 findet aktuell ein olympischer Wettkampf statt, aber die Spieler vermuten, dass es nicht ganz fair in den Hüter-Spielen zugeht – die Titanen gewinnen seit einer Woche einfach alles. Bungie klärt jetzt auf und legt die Fakten auf den Tisch.

Das ist die Wettkampf-Situation: Aktuell laufen in Destiny 2 die Hüter-Spiele. Das ist eine Art olympischer Wettstreit – samt Medaillen und Lorbeerkränzen. Seit dem zweiten Turniertag besetzt jedoch die Underdog-Klasse Titan ununterbrochen und schier uneinholbar das Siegertreppchen.

Deshalb wittern Spieler Betrug: Im Vorfeld kündigte Entwickler Bungie an, dass eine Gewichtung dafür sorgen soll, dass alle Klassen im Event die gleichen Siegeschancen haben. Denn in Destiny gibt es deutlich mehr Jäger als Titanen oder Warlocks.

Die Event-Flaggen zeigen an, welche Klasse führt – seit Tagen weht das Titanen-Banner hoch oben

Da jetzt jedoch seit über einer Woche ununterbrochen die Titanen alle Goldmedaillen wegschnappen und alle Lorbeeren ernten vermuten die Spieler, es geht in den Hüter-Spielen nicht mit rechten Dingen zu.

Die Vorwürfe sind unter anderem:

die Medaillen-Gewichtung bevorzugt Titanen

man könne sich als Titan Medaillen schnell erglitchen

Titanen sammeln Lorbeeren schneller als andere Klassen

Anders sei es einfach nicht zu erklären, dass der Titanen-Banner jeden Event-Tag so schnell, so hoch, so uneinholbar gehisst wird. Denn die Flaggen im Turm zeigen an, welche Klasse aktuell die Nase im Wettkampf vorne hat.

Im Netz kursieren zudem Videos, welche zeigen, wie Titanen scheinbar endlos viele Medaillen beim Wettkampfrichterin Eva Levante abgeben. Im Sekundentakt scheppern die einstigen Underdogs die Dinger in die Waagschale. Die Rede ist vom sogenannten „Net Limiting“:

Schaut euch in diesem Video an, wie ein Titan offenbar unendlich viele Medaillen abgibt

Bungie sorgt für Klarheit und stellt Titanen-Ehre wieder her

Das sagt Bungie zu den Vorwürfen: Im TWaB vom 29. April hat Bungie eine klare Antwort auf die Anschuldigungen: Titanen schummeln nicht, alles geht im Event mit rechten Dingen zu.

Das Löschen und Erstellen neuer Charaktere fällt laut Bungie statistisch nicht ins Gewicht und die scheinbar endlosen Medaillen sind nur visuell eindrucksvoll, zählen aber nichts. Die Führung der Titanen ist mit Fleiß und Hingabe zu erklären: „Titanen hängen sich momentan am meisten rein“.

Man habe sich mit der definitiven Antwort etwas Zeit gelassen, da man nicht vorschnell urteilen wollte:

Wir haben hinter den Kulissen alles doppelt überprüft und wühlen uns durch die Daten, um ein besseres Bild davon zu bekommen, was los ist. Bungie

Diese Aussagen werden von Senior Designer Peter Sarrett mit Statistiken und einen Blick hinter den Vorhang begleitet. Er erklärt dabei wie die Gewichtung und die Event-Flaggen funktionieren.

So funktioniert die Gewichtung: Man hat sich bei Bungie für die Gewichtung an dem Pool aller potenziellen Event-Teilnehmer orientiert: „Für jede Klasse haben wir jeden Charakter mitgezählt, der mindestens eine Aktivität in den 30 Tagen vor Beginn des Events gespielt hat und haben dann das Ergebnis durch die Gesamtzahl aller drei Klassen geteilt.“

Gebt ihr jetzt im Turm eine Medaille ab, greift dieser Gewichtungsfaktor und eine Medaille von Jägern ist so etwas weniger Wert als die von weniger populären Klassen. Man entschied sich dagegen, nur die aktiven Teilnehmer als Gewichtungsfaktor zu berücksichtigen.

Durch die gewählte Methode zählt der prozentuale Anteil der Teilnehmer, nicht die schiere Manpower:

Je mehr Mitglieder eurer Klasse zum Spielen auftauchen, umso besser wird eure Klasse abschneiden. Es bedeutet auch, dass wir uns keine Sorgen um Spieler machen müssen, die einen Haufen Dummy-Accounts erstellen, wenn das Event beginnt, um die Chancen eines Teams verbessern zu wollen. Bungie

Wer sich die volle Statistik-Keule geben will, erfährt hier wie das Verhältnis von potenziellem Spieler-Pool und abgegeben Medaillen pro Kopf aussieht:



Die Grafiken zeigen, dass prozentual Titanen am häufigsten am Event teilnehmen und auch durchschnittlich jeder Titan mehr Medaillen als die anderen beiden Klassen erringt

So funktionieren die Event-Flaggen: Ein Feature des Events, welches generell gut bei den Spielern ankommt, sind die Event-Flaggen. Sie dienen als Indikator für alle gezählten Medaillen und zeigen für jeden Hüter sichtbar den Wettkampf-Fortschritt an.

In vergangen Events mussten für diese Info oft externe Seiten oder Bungies Twitter-Kanal bemüht werden.

Zu jedem täglichen Reset (19:00 deutscher Zeit) wird der Flaggen-Stand für jede Klasse zurückgesetzt – alle Fahren hängen mittig. Sind alle Flaggen mittig, entspricht dies einer Verteilung von je 33 % aller täglichen Medaillen.

Erreicht eine Klasse einen Vorsprung von mindestens 5 %, wird die entsprechende Fahne ans obere Ende des Mastes gehisst (das Gleiche gilt umgekehrt bei einem 5 % Rückstand). Dadurch können die Vorsprünge oder Rückstände verhältnismäßig größer aussehen, als sie tatsächlich sind.

Settle down, Titans! You win this round, but the games continue on. 🏆 pic.twitter.com/TYMoWnsNav — Destiny 2 (@DestinyTheGame) April 23, 2020 Titanen dürfen also zu Recht jubeln

Was die Daten auch zeigen ist, dass der Vorsprung der einstigen Underdogs nicht so groß oder uneinholbar ist, wie es den Anschein macht.

Also stürzt ihr euch voller Tatendrang in die Hüter-Spiele und verdient das mächtige Event-Exotic. Denn die Waffe schnitt im Test auf MeinMMO mit einer Goldmedaille ab: Erben-Erscheinung im Test – Neues Top-Exotic oder Staubmagnet?