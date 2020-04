Destiny 2: Hat neuer Wettkampf einen Sieger, bevor er angefangen hat? – Das sagt Bungie

In Destiny 2 befürchten die Spieler, dass der Sieger der Hüter-Spiele schon vorab feststeht. Aber Bungie grätscht in die Diskussion und liefert Aufklärung.

Das steht bald in Destiny an: In Destiny 2 startet nächste Woche, ab dem 21. April, ein Wettstreit, in dem die Hüter gegeneinander antreten. Das Event trägt den Namen Hüter-Spiele. Dort ringen Titanen, Warlocks und Jäger erstmals untereinander um Ruhm, ein besonderes Exotics und den Sieg. Der Gewinner-Klasse wird dann ein ganzes Jahr im Turm gehuldigt.

Was befürchten die Spieler? Bereits mit der Ankündigung der Hüter-Spiele wurden Stimmen laut, die den Sieger schon orakelten. Die Befürchtungen legen nahe, dass Jäger den Wettkampf sowieso gewinnen werden und der Spannung rund um den Wettkampf komplett den Wind aus den Segeln nehmen könnten.

Als Grund wird die zahlenmäßige Überlegenheit der Jäger genannt. Denn viele sind der Meinung, dass die meisten Hüter nunmal Jäger spielen würden. Durch ihre schiere Übermacht können sie mehr Medaillen sammeln, mehr Beutezüge erledigen und letztendlich so den Sieg für ihre Klasse einstreichen. Titanen und Warlocks hätten das Nachsehen. Spieler mit mehren Charakteren würden dann automatisch zum Jäger greifen, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen.

Auch auf MeinMMO sehen so manche Leser die Situation so:

Destiny 2 besteht zu etwa 60% aus Jäger, 30% Warlock und 10% Titan, also steht der Sieger wohl schon fest. Nakazukii via MeinMMO

Das sagen die Daten dazu: Dass Jäger als Klasse dominieren, wissen die Hüter schon seit Destiny 1. Genaue Zahlen, die diese Thesen untermauern, sind aber meist Mangelware. Wirft man einen Blick in die einschlägigen Destiny-Tracker lassen sich aber dennoch Trends abzeichnen, die den Gefühlen der Spieler recht geben.

Dazu muss man meist aber etwas umständlich einzelne Aktivitäten ansteuern und vergleichen, oft liegt der Fokus der Tracker eher auf Waffen-Nutzung oder Spielerverteilung in den einzelnen Aktivitäten.

Vor allem im PvP lässt sich die Dominanz der Jäger nachverfolgen:

Jäger beherrschen den Schmelztiegel – Quelle: Guardian.gg

Wo eure Klasse täglich im Event steht, lässt sich übrigens ingame anhand der Flaggen im Turm und an der Farbe eurer Event-Ausrüstung absehen.

Keine Angst – Bungie sorgt für faire Hüter-Spiele

So geht Bungie die Jäger-Übermacht an: In dem wöchentlichen Brief an die Community (TWaB vom 16. April auf Bungie.net) stellte Bungie klar: „Uns ist vollkommen klar, dass die Klassenpopulationen nicht ausgeglichen sind. Jäger sind so fabelhaft mit ihren Capes, dass es von ihnen in der Tat mehr gibt, als Warlocks oder Titanen“.

Dort heißt es dann weiter, damit Jäger nicht jeder Klasse die Show stehlen, werden die Medaillen unterschiedlich gewichtet. Dies bedeutet aber nicht, dass die anderen Klassen jetzt einen deutlichen Vorteil haben, sondern die Hüter-Spiele finden auf einem „ausgeglichenen Spielfeld“ statt.

In den Guardian Games wird die Überzahl an Jägern bei der Ermittlung der Ergebnisse statistisch mit berücksichtigt.



Alle drei Klassen gehen chancengleich an den Start! — Maurice Zerjav (@Maurice_BNG) April 16, 2020

Auch der deutsche Community-Manager geht via Twitter auf die Sorgen der Titanen und Warlocks ein. Wie genau die Gewichtungen in der Praxis ausfallen wird oder detaillierte Zahlen nannte der Destiny-Entwickler zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir gehen davon aus, dass Bungie aber über den Event-Verlauf mit einigen Statistiken hinterm Ofen hervorkommen wird.

