In Destiny 2 starten nächste Woche die Hüter-Spiele. Ein erster Trailer stimmt auf das Event ein, der sehr an die Olympischen Spiele erinnert. Außerdem erwartet euch ein neues Exotic.

Was sind die Hüter-Spiele? Bereits die Roadmap zur Season 10 hat verraten, dass am 21. April die Hüter-Spiele starten. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Event, in dem die verschiedenen Klassen aus Destiny 2 gegeneinander antreten sollen.

Erste Details zu dem Event gab es in einem Leak, der einiges zum Ablauf und zu den Belohnungen verraten hat.

Nun jedoch istein offizieller Trailer erschienen, der eine besondere Atmosphäe hat und erstes Gameplay der neuen Waffe zeigt.

Trailer macht auf Olympische Spiele, doch was passiert genau?

Was passiert bei den Hüter-Spielen? Das Event läuft vom 21. April bis zum 11. Mai und die drei Klassen konkurrieren dabei. So soll es laut Leak bessere tägliche Belohnungen geben, wenn sich eure Klasse besser schlägt.

Dabei soll es verschiedene Aktivitäten geben, darunter wohl auch der Grünforst, der mit der Schwelgerei letztes Jahr eingeführt wurde.

Wie „olympisch“ geht es dabei zu? Der Trailer legt sehr viel Wert auf eine gute Inszenierung, die absichtlich an die Olympischen Spiele erinnert. Zu sehen sind Wertungsrichter, ein Aufmarsch der Klassen und sogar das Logo zum Event erinnert an die typischen Ringe.

Doch ihr werdet euch aller Voraussicht nach nicht in Disziplinen wie Rennen, Weitsprung oder Kugelstoßen duellieren, sondern in Beutezügen oder im Spenden von Ressourcen.

Screenshot zu der neuen Belohnung „Erben-Erscheinung“ aus dem Trailer.

Was wartet als Belohnung? Im Trailer erlebt ihr ab Sekunde 17 das neue exotische Maschinengewehr „Erben-Erscheinung“ in Aktion. Das MG wurde bereits zuvor in einem Leak entdeckt und detailliert vorgestellt.

Zudem soll es weitere Belohnungen in Form von Cosmetics wie Sparrows und Schiffe geben. Teilweise erhaltet ihr diese kostenlos, teilweise müsst ihr sie im Everversum kaufen.

Für das Event ist bereits jetzt eine Klasse favorisiert. Wir können euch einen Build ans Herz legen, mit dem ihr selbst die härtesten Inhalte als Jäger solo schaffen könnt.