Destiny 2: Geheimes Waffen-Exotic aus Season 10 geleakt – Das kann das neue MG

Spieler hatten im Reveal-Trailer zur Season 10 von Destiny 2 ein potenzielles neues Exotic entdeckt. Nun hat sich die Theorie bestätigt, die 3. exotische Waffe aus Saison der Würdigen ist nun geleakt. Was wird das für eine Waffe? Und was kann sie?

Um diese exotische Waffe geht’s: Im Trailer zur Saison der Würdigen machten aufmerksame Hüter eine ungewöhnliche Waffe aus. Von diesem Schießeisen, das nur kurz zu sehen war, nimmt man seitdem an, dass es sich dabei um ein neues Waffen-Exotic der Season 10 handelt könnte.

Im Trailer was die mysteriöse Waffe nur wenige Augenblicke zu sehen

Man ging davon aus, dass es sich um eine Schwere Waffe, wohl ein MG, handeln könnte. Zudem stellte die Community schnell fest: Hey, die Waffe kennen wir doch irgendwo her. Und tatsächlich, eine fast identische Waffe trug der berühmte Kabal-Strike-Boss „Valus Ta’aurc“ aus Destiny 1.

Nun hat sich die Theorie der Fans bestätigt. Es ist in der Tat ein neues Exotic. Ein frischer Leak offenbart nun zahlreiche weitere Details zu dieser neuen Waffe.

Woher kommen die Infos? Die Infos stammen vom bekannten und angesehenen Data Miner Ginsor, der sie aus den Daten von Destiny 2 extrahiert hat – offenbar nach dem neuen Hotfix 2.8.0.1.

Ginsor genießt in der Community einen exzellenten Ruf und gilt als sehr zuverlässig. Nichtsdestotrotz solltet ihr die Infos vorerst mit Vorsicht genießen. Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Details zutreffen – offiziell bestätigt sind sie bislang noch nicht.

Was wird das neue Exotic für eine Waffe? Das neue Waffen-Exotic wird wie vermutet ein schweres Maschinengewehr für den Power-Waffen-Slot. Das MG trägt dabei den Namen „Heir Apparent“. Welches Element es besitzt, ist noch nicht klar.

Hier das Ornament aus dem Everversum:

3D model of the Ornament https://t.co/NijlevheEl — Ginsor (@GinsorKR) March 20, 2020

Was genau kann die Heir Apparent? Das neue Exotic feuert mit 900 RPM – ist also mit der legendären Spitzenwaffe 21% Delirium vergleichbar.

Sie führt 115 Schuss im Magazin und standardmäßig 50 weitere in den Reserven. Die zwei besonderen Perks heißen Heavy Slug Thrower und Armor of the Colossus.

Durch Heavy Slug Thrower muss die Waffe mit ihren 4 rotierenden Läufen erstmal hochdrehen und kann nur abgefeuert werden, wenn sie komplett hochgedreht ist. Zum Hochdrehen muss man die Schusstaste gedrückt halten.

Armor of the Colossus bewirkt, dass man von einem Arkus-Überschild geschützt wird, wenn die Waffe bei voller Gesundheit des Schützen hochdreht.

Wie schnell das Hochdrehen ist und wie effektiv der Arkus-Schild euch schützt, lässt sich aktuell jedoch nicht sagen.

Weitere Details gibt es im Tweet von Ginsor:

Don't ask me when and how 😛 pic.twitter.com/Z3SEQwqq24 — Ginsor (@GinsorKR) March 20, 2020

Wie und wann kommt dieses neue Exotic ins Spiel? Das weiß Ginsor nicht. Bereits in seinem Tweet hieß es: „Fragt mich nicht, wie und wann“. Man geht jedoch stark davon aus, dass diese neue exotische Waffe noch im Verlauf der Season 10 ins Spiel kommt.

Was ist mit einem Meisterwerk-Katalysator? Ja, auch für die Heir Apparent wird es einen Meisterwerk-Katalysator geben. Wie man diesen bekommt oder was er im Detail kann, konnte Ginsor aber bislang nicht in Erfahrung bringen.

Weitere Waffen-Exotics der Season 10: Zwei weitere Waffen-Exotics aus der Saison der Würdigen sind bereits bekannt:

Was haltet ihr bislang von diesem neuen Waffen-Exotic? Klingt es für euch interessant? Oder lässt es euch komplett kalt?