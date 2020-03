In Destiny 2 könnt ihr euch jetzt die exotische Schrotflinte der vierte Reiter freispielen. Obendrauf könnt ihr euch den mächtigen Meisterwerk-Katalysator schon jetzt besorgen.

Vor dem Start der Season 10 rätselten die Hüter, welche neuen Exotics zu Destiny 2 kommen. Ein heißer Kandidat war die beliebte Exotic-Schrotflinte der vierte Reiter. Und tatsächlich, die ikonische Waffe ist zurück.

In unserem Guide erfahrt ihr, was der vierte Reiter in Destiny 2 kann, wie ihr an die Waffe kommt und was es mit dem Meisterwerk-Katalysator auf sich hat.

Die Quest für das Waffen-Exotic der vierte Reiter

Besucht Commander Zavala auf dem Turm und erhaltet von ihm die Quest „Herein trabt ein fahles Pferd „. Vor euch stehen nun vier Quest-Schritte, welche aber alle nicht all zu viel Zeit in Anspruch nehmen sollten.

Schritt 1 – Betritt den Tresor: Um den Tresor zu betreten, müsst ihr zuerst Zavalas Büro aufsuchen. Das findet ihr, wenn ihr neben dem Waffenschmied Banshe-44 die Treppen nach unten nutzt.

Sollte sich die Tür zu Zavalas Büro nicht öffnen, kehrt zum Hauptmenü zurück und loggt euch erneut ein. Im Hinteren Bereich des Büros findet ihr den Zugang zum Notausgang – über den ihr den Tresor erreicht.

Zwar könnt ihr den Waffen-Tresor sehen, der Durchgang ist aber verschlossen. Euch bleibt nichts anderes übrig, als in die Waffenkammer einzubrechen. Kriecht dafür durch die Lüftungsschächte und springt durch Wartungsschächte.

Seid ihr im Tresor angekommen stellt ihr fest, dass ihr nicht die ersten Einbrecher wart, und dort kein Exotic auf euch wartet. Berichtet Zavala davon, der schickt euch auf den Mars zu Ana Bray.

Ab Minute 2 seht ihr den Weg durch die Lüftungstunnel in den Tresor

Schritt 2 – Auf der Jagd: Für Ana Bray müsst ihr zwei kürze Missionen erfüllen. Bei der ersten gilt es Informationen zu sammeln. Schließt für dafür öffentliche Events ab und eliminiert Kabale:

Ein heroisches öffentliches Event gewährt euch 20 % Fortschritt

Eine Welle des Eskalationsprotokolls gewährt euch 10 % Fortschritt

Idealerweise absolviert ihr das Event im nördlichen Gebiet „Braytech Futurescape“, schlagt ihr beide Fliegen mit einer Klappe.

Destiny 2: Öffentliche Events auf heroisch – So startet & schafft Ihr alle

Die zweite Aufgabe verlangt von euch Kabal-Psions zu beseitigen und Kabal-Truhen zu plündern:

Der Verlorene Sektor „Ma’adim-Subterran“ im Süd-Osten ist von zahlreichen Psions bevölkert. In wenigen Durchläufen habt ihr die Aufgabe abgeschlossen.

Eine Kabal-Truhe im Patrouillenbereich gewährt euch 20% Fortschritt

Ana Bray schickt euch im Anschluss zu Benedict in den Turm, der euch zusätzliche Aufgaben gibt.

Ana Bray ist euer Ansprechpartner auf dem Mars

Schritt 3 – Drecksarbeit: Wenn ihr Benedict 99-40 im Turm besucht, erhaltet ihr den vorletzten Quest-Schritt. Er schickt euch in die ETZ. Dort müsst ihr:

Öffentliche Events abschließen (10 % Fortschritt)

Patrouillen abschließen (5 %)

Gegner erledigen

Da alle drei Aufgaben Fortschritt gewähren und zudem parallel abgeschlossen werden können, ist dieser Quest-Schritt schnell abgehakt. Besucht im Anschluss erneut Benedict im Turm um den vierten und letzten Quest-Schritt zu erhalten.

Schritt 4 – Verloren und wiedergefunden: Um die Questreihe „Herein trabt ein fahles Pferd“ abzuschließen müsst ihr den Legendären Verlorenen Sektor „Der Steinbruch“ durchlaufen.

Den Legendären Verlorenen Sektor startet ihr bei Rasputin im Seraph-Bunker. Findet ihr die Aufgabe nicht, kann das zwei Gründe haben:

Der Bunker ist nicht von Feinden bereinigt. Beseitige alle Gegner im Inneren und ihr könnt den Sektor angehen.

Die Legendären Verlorenen Sektoren rotieren und „Steinbruch“ ist nur jeden dritten Tag aktiv. Heute, am 18. März, ist die Mission verfügbar.

Im Seraph-Bunker startet der Legendäre Verlorene Sektor „der Steinbruch“

Die Legendären Verlorenen Sektoren sind relativ schwer und die Gegner haben ein Powerlevel von 1000. Da ihr auf viele Champions trefft, sind die Artefakt-Mods Pflicht. Wer zusätzlich seinen Seraph-Bunker mit Upgrades versehen hat, erhält im Sektor starke Unterstützung von Rasputin.

Sobald ihr die Kiste am Ende des Sektors plündert, erhaltet ihr eure exotische Belohnung. Achtet also darauf, dass ihr im Inventar oder beim Postmeister ausreichen Platz zur Verfügung habt.

Die Belohnung für eure Mühe – Der vierte Reiter

Um diese Waffe geht’s: Der vierte Reiter ist eine exotische Schrotflinte für den Energie-Slot. Sie verursacht Arkusschaden und benötigt Spezial-Munition für ihr 4 Schuss großes Magazin.

Das sind die exotischen Fähigkeiten:

Donnerer – Die Waffe feuert vollautomatisch und mit erhöhter Feuerrate

Breitseite – Jeder Folgeschuss erhöht den Schaden aber auch die Streuung

Das Besondere an der Shotgun ist ihre enorm hohe Feuerrate von 360. Der vierte Reiter in kürzester Zeit enormen Schaden verursachen, wenn ihr die Distanz zu eurem Gegner überbrückt. Denn das Exotic ist nur im Nahkampf effektiv, dort ist es dafür richtig stark. Eine ausführliche Analyse der Waffe werdet ihr in Kürze bei uns finden.

So findet ihr den Meisterwerk-Katalysator für das Exotic: Wie viele exotische Waffen besitzt auch der vierte Reiter über solch eine Verbesserung.

Den Katalysator könnt ihr zufällig nach dem Abschluss der saisonalen Aktivitäten erhalten. Dazu zählen:

Das Seraph-Turm-Event

Die Legendären Verlorene Sektoren

Habt ihr den Katalysator gefunden, müsst ihr ihn aufleveln. Dazu müsst ihr 400 Feinde mit der exotischen Schrotflinte um die Ecke bringen.

Das kann die Meisterwerk-Version von der vierte Reiter: Als Meisterwerk gleicht der vierte Reiter seine Schwächen hervorragend aus. Denn die Waffe erhält ein größeres Magazin (5 Schuss) und einen Bonus auf das standardmäßig geringe Nachladetempo.

Das Exotic überzeugt mit seiner stylischen Optik und hohem Schaden

Habt ihr die Quest schon abgeschlossen? Was haltet ihr von dem exotischen Rückkehrer aus Destiny 1? Sagt es uns in den Kommentaren.

