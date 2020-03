Das exotische Automatikgewehr Hartes Licht ganz lange Zeit als eines der wohl schlechtesten Exotics von Destiny 2. Mit der Season 10 wurde es jedoch aufgepeppt und dominiert nun in den Trials. Selbst Bungie scherzt nun darüber.

Das neue Meta im PvP steht: Spätestens nach der Rückkehr der Prüfungen von Osiris und seit dem ersten Trials-Wochenende hat sich nun das neue Meta im PvP herauskristallisiert. Automatikgewehre sind durch das Update 2.8.0 nach langer „Nutzlosigkeit“ wieder da und ganz an der Spitze findet sich dabei das exotische Auto-Rifle Hartes Licht.

Dieses Schießeisen ist nun bei den Prüfungen von Osiris der unangefochtener Spitzenreiter bei Kills. Auf Platz 4 landete dabei am ersten Wochenende ein weiteres beliebtes Automatik-Exo – die SUROS Regime.

So sah das erste Wochenende der zurückgekehrten Trials aus (Quelle: destinytrialsreport.com)

Generell ist aber Hartes Licht im PvP nun gefühlt eine der meist genutzten Waffen überhaupt. Doch das ist erst seit Kurzem so.

Warum Hartes Licht? Automatikgewehre galten bis zur Season 10 nicht wirklich als eine gute Alternative für den Schmelztiegel. Sie konnten mit anderen Waffengattungen wie Handfeuerwaffen nie wirklich konkurrieren. Das Waffen-Exotic Hard Light zählte dabei in den Augen vieler Fans zu den schlechtesten Vertretern dieser Waffengattung.

Doch bereits Ende Januar 2020 wurde die Hard Light stärker und spätestens mit der vor Kurzem gestarteten Saison der Würdigen änderte sich die Stellung des Exotics komplett. Denn Bungie drehte mal wieder an der Sandbox und sorgte so für ein frisches Meta. Automatikgewehre erhielten dabei einige generelle Buffs, das Exotic Hartes Licht profitierte dabei spürbar stark davon.

Mit ihrem exotischen Perk Flüchtiges Licht, wodurch die Geschosse keinen Schadensabfall haben und nach Abprallen von Oberflächen höheren Schaden austeilen, verbreitet die einstige Witz-Waffe nun Angst und Schrecken im Schmelztiegel.

Hartes Licht ist auf so gut wie alle Entfernungen richtig stark. Habt ihr den entsprechenden exotischen Katalysator gelevelt und Hartes Licht zum Meisterwerk gemacht, erhält die Waffe maximale Stabilität und gleicht fast schon einem Laser. Nutzt man zudem die Abprall-Mechanik geschickt, sind Gegner selbst hinter Ecken und Deckung nicht sicher. Kurzum: Wollt ihr aktuell im Schmelztiegel konkurrenzfähig sein, führt kaum ein Weg an Hartes Licht vorbei.

Droht ein Nerf für Hartes Licht? Bei dieser Performance ließen die Rufe nach Nerfs nicht lange auf sich warten. So manch ein Spieler verlangt nun, besonders Hartes Licht wieder abzuschwächen.

Die Ironie dabei: Noch vor Kurzem wollten zahlreiche Spieler, dass man die Automatikgewehre generell bufft. Und der Wunsch nach einem Buff von Hartes Licht geistert bereits seit Jahren durch die Community. Nun ist das Exo erstarkt, doch auch das scheint einigen nicht zu schmecken.

Das ist wieder mal ein gutes Beispiel dafür: Egal, was Bungie tut – man wird es nie allen Spielern recht machen können.

Ob nun in der nächsten Zeit mit einem Nerf von Hard Light zu rechnen ist – dazu gibt es aktuell keine wirkliche Stellungnahme seitens Bungie. Doch das ist eher unwahrscheinlich. Denn selbst der Community Manager dmg04 machte sich in einem Tweet über die Situation lustig. Dort hieß es: „Nerft Hartes Licht. Worte, von denen ich dachte, dass ich sie niemals sehen werde“

"Nerf Hard Light"



Words I thought I'd never see. — dmg04 (@A_dmg04) March 12, 2020

Was haltet ihr von der Performance der Automatikgewehre generell und dem erstarkten Waffen-Exotic? Sollte alles so bleiben, wie es ist? Oder würdet auch ihr euch einen Nerf für Hartes Licht wünschen?

Übrigens, hier erfahrt ihr, wie es unserem Destiny-Autor Philipp an seinem ersten Trials-Wochenende seit Jahren erging: Destiny 2: Ich habe die Trials gespielt – Bungie, gib mir mehr davon!

Hier verriet uns Bungie, was für sie den Mythos Trials so besonders macht: Was macht die Trials so besonders? Wir sprachen mit Bungie

Und hier wollen wir von euch wissen, ob Destiny 2 mit Activision vielleicht doch noch besser dran wäre: Destiny 2: Erst verteufelt, nun von vielen vermisst – Fehlt euch Activision?