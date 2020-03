Destiny 2: Ich habe die Trials gespielt – Bungie, gib mir mehr davon!

Die Trials of Osiris sind endlich wieder zurück in Destiny 2. Unser Autor Philipp Hansen hat sich auf den Weg in Richtung Leuchtturm gemacht. Auf seiner PvP-Reise hat er gelacht, geweint und geflucht.

Die Trials und ich: Ich vertreibe mir die Zeit seit Destiny 1 ganz gerne im Schmelztiegel. Ein besonderes PvP-Ereignis waren dabei stets die Prüfungen des Osiris, von allen nur Trials genannt. In diesen gnadenlosen Duellen herrscht eine ganz eigene Dynamik.

Denn hier gilt: Ein Tod und du bist raus. Zwar können deine beiden Teamkollegen dich beleben, aber das versucht das gegnerische Team unter allen Umständen zu verhindern. Man spürt vor jedem Kampf den Nervenkitzel, das Herz rast und nach einem gewonnenen Duell belohnt man sich selbst mit einer ordentlichen Dosis Glückshormonen.

Auch wenn ich mittlerweile ziemlich eingerostet bin, habe ich Bock auf die Rückkehr der Trials. Gestern Abend, am 13. März, war es dann so weit.

Destiny 2: Trials of Osiris erklärt – Alles Wichtige zum Start der Prüfungen

Einen Abend lang in den Trials of Osiris

So starte die Reise: In die Trials kann man nicht alleine, es ist 3 vs. 3 angesagt. Also schnell zwei Freunde anschreiben: „Trials, den ganzen Abend Trials?“ und zum Glück haben die Hüter Zeit für mich. Aber auch wenn man keine Freunde zur Hand hat, lässt sich dank offizieller Unterstützung schnell ein Team finden.

Ein kurzer Besuch bei Saint-14 steht noch auf dem Programm. Der sympathische Titan ist jetzt der „Veranstalter“ der Trials of Osiris und deckt uns mit Beutezügen und Prüfungs-Tickets ein.

Jedes Ticket gewährt einen anderen Vorteil und möchte mit sieben Siegen gefüllt werden. Bis zu drei Niederlagen darf ich mir leisten, dann muss ein neues Ticket her. Ich entscheide mich für das Ticket „Pass der Gnade“, denn so wird die erste Niederlage nicht gewertet. Da bin ich ganz ehrlich mit mir: für die ersten Runden brauche ich jede zweite Chance, die ich kriegen kann.

Guter Dinge, aber auch gut vorbereitet?

So läuft das erste Match: Für den ersten Lacher sorgt schon vor dem Start der Runde Saint-14. Er ‚verspricht‘ sich und grölt kehlig „Willkommen bei den Prüfungen des 14. Heiligen … ähh Osiris“. Der Titan mit der Süßholz-Stimme macht seinen Job als Ansager hervorragend und könnte Lord Shaxx den Rang ablaufen.

Wir sind gespannt auf welcher PvP-Map dieses Wochenende die Wettkämpfe ausgetragen werden. Gespielt wird auf der Karte „Burnout“. Damit hat Bungie die einzig richtige Wahl getroffen:

Bei Burnout handelt es sich um DIE Trials-Map. Mein Veteranenherz schlägt sofort höher. Unter dem Namen „Brennender Schrein“ war diese Map die allererste, auf der damals die Trials überhaupt stattfanden.

Auch ohne Nostalgie-Faktor ist die Karte ideal für den PvP-Modus. Es gibt enge Gänge für Schrotflinten-Rutscher, lange Sichtlinien für Scharfschützen und die Map ändert ihr Layout im Laufe des Matches, um die Spieler auf Trab zu halten.

Der Klassiker Burnout wird nie Langweilig

Wider erwartend gewinnen wir unser erstes Match sogar. Der erste Gegner bekommt zielsicher einen Sniper-Schuss in den Helm. Dann brechen wir wie ein koordinierter Sturm auf die hilflosen Hüter los. Es läuft genau wie im Lehrbuch.

Gefühlt kann uns nichts stoppen, ist der Leuchtturm tatsächlich zum Greifen nah? Euphorisiert blicken wir der Zukunft und dem zweiten Match entgegen.

Auch verlieren will gelernt sein: Habe ich den Eindruck erweckt, dass wir schon so gut wie beim Leuchtturm angekommen wären? Noch lange nicht und leider bekommt unsere Hoffnung ein paar jähe Dämpfer.

Im Verlaufe des Abends muss ich eine Lektion lernen und die heißt: einstecken können.

Mal werde ich mit meinem mickrigen Powerlevel von 980 von den vermutlich stärksten Hüter diesseits der Träumenden Stadt überrollt.

Hier und da trifft man auf bekannte Streamer-Prominenz, die einem schnell zeigt, wo der Hammer hängt.

So mancher Gegner landet gefühlt auch aus einem Pirouetten-Sprung mit verschlossenen Augen seinen Headshot.

Aber wir rufen uns die erste Lektion der Trials in den Kopf und behalten unsere gute Laune bei – okay, wir versuchen es. Zwischendurch schieben wir die Schuld voreilig dem bösen „Cheater“ oder „Lagger“ zu. Aber hier kann ich glücklicherweise berichten, dass die Verbindungsqualität durchgehend sehr gut ist und das den ganzen Abend lang.

Habe ich Spaß? Ja! Die Zeit vergeht wie im Fluge, entweder hat jemand die Uhr vorgestellt oder es ist wirklich schon Mitternacht. Immer heißt es: „Los, noch ein Ticket“. Das neue System ist dabei sehr zuvorkommend. Einfach im Quest-Tab die Passage neu starten ohne den Turm ansteuern zu müssen spart Zeit. Zeit die man in den Trials verbringen kann.

Am Ende reicht es nicht für den Leuchtturm. Als ich mich endlich von Destiny 2 löse, zeigt mein Ticket stolze fünf hart erkämpfte Siege. Und da ist es, die Karotte vor der Nase, die Triebfeder, das Gefühl mehr davon zu wollen.

Die Siege zählen einfach viel mehr, wenn einen die Niederlagen fast zerschmettern. Man möchte sich aufrappeln und zurückkämpfen. Wenn Bungie die Trials stets frisch und belohnend hält, kehre ich gerne Wochenende für Wochenende wieder. Versuche besser zu werden und möchte für meinen Warlock irgendwann mit dem Anubis-Helm schmücken.

Eines Tages gehört das Osiris-Gear mir

Das war ein Auszug aus meinen Erfahrungen. Habt ihr euch auch schon in die Trials of Osiris gewagt? Was habt ihr alles erlebt?

Erfreulicherweise funktioniert die neue Security. Destiny 2 macht die Server für die Trials sicherer – Sagt Cheatern den Kampf an.