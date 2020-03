10 Tipps für Destiny 2, um die Trials of Osiris jetzt schon zu meistern

Ihr wollt die Trials in Destiny 2 makellos abschließen? Mit unseren Tipps könnt ihr schon jetzt daran arbeiten und gut vorbereitet in die Prüfungen durchstarten.

Darum geht’s in den Trials: Bei den Prüfungen von Osiris handelt es sich um einen knallharten PvP-Modus, der mit Season 10 endlich seine Rückkehr in Destiny 2 feiert. Die Prüfungen sind unter ihrem englischen Namen „Trials of Osiris“ oder kurz Trials, besser bekannt.

Das besondere ist, dass die Spieler jeweils nur ein Leben haben und jeder Tod über das gesamte Match entscheiden kann. Dementsprechend anders spielen sich die Trials. Wer es schafft 7 Runden in Folge zu gewinnen, der kommt zum sagenumwobenen Leuchtturm und streicht den besonderen Makellos-Loot ein.

Wir wollen euch dabei helfen und haben einige Taktiken und Tipps vorbereitet.

Werdet ihr bei Trials auf der Gewinnerseite stehen?

So habt ihr in den Prüfungen von Osiris Erfolg

Wir präsentieren euch „Mindsets“ (Denkweisen) mit denen ihr in den Trials stets einen kühlen Kopf bewahrt und auf jede Situation vorbereitet seid. Das Schöne an unseren Tipps: An all diesen Dingen könnt ihr schon jetzt arbeiten und habt selbst die komplette Kontrolle darüber.

Die Trials werden nicht freundlich zu euch sein – Die erste Lektion für die Trials

Jeder spielt auf Sieg: Auf das Schlimmste Vorbereitet sein und das Beste hoffen. Dieses Kredo sollte in den Trials stets in eurem Kopf präsent sein. Stellt euch darauf ein, dass ihr die fiesesten Waffen und gemeinsten Taktiken aus dem ganzen Schmelztiegel sehen werdet.

In den Prüfungen von Osiris geht es um den Sieg. Um diesen zu erreichen wird hart „geschwitzt„. Verflucht nicht eure Gegner dafür, alle legitimen Optionen auszunutzen. Habt ihr euch ein dickes Fell zugelegt und realisiert, dass ihr auf keinen Ehrenkodex vertrauen könnt, habt ihr schon viel gewonnen.

Destiny 2: So überarbeitet Season 10 die mächtigsten Fähigkeiten für die Trials

Kommunikation ist der Schlüssel – Die zweite Lektion für die Trials

Nutzt Callouts richtig: Eines der wichtigsten Elemente für den Sieg ist die Kommunikation in eurem Team. Nutzt und arbeitet unbedingt an eurer Absprache. Durch Callouts, dabei handelt es sich um kurze, aber präzise Ausrufe, werden euere Kameraden mit wichtigen Informationen versorgen.

Idealerweise habt ihr das so sehr verinnerlicht, dass ihr jeden gesehenen Gegner mit Position ansagt und euren Einsatztrupp darüber informiert, was ihr vorhabt.

Durchschnittliche Teams mit guter Kommunikation können gute Teams mit schlechter Kommunikation schlagen CoolGuy via YouTube

Hört aufmerksam zu: Auch wenn ihr selbst nicht in einer Party sprechen wollt, seid wenigstens offen für die Informationen eurer Mitstreiter. Alternativ könnt ihr Emotes nutzen, um eure Vorhaben mitzuteilen. Was ihr noch mit den Gesten anstellen könnt, wird von manchen als unsportlich empfunden.

Auch im Solo-Spiel könnt ihr üben, eure Aktionen einem hypothetischen Partner zu melden. So gehen euch die wichtigen Callouts in Fleisch und Blut über.

Kennt euren Feind – Die dritte Lektion für die Trials

Was spielt euer Gegner? Benutzt euer Gegner eine Sniper, dann merkt euch, dass der rote-blaue Jäger, gefährlich im Fernkampf ist. Seht ihr, dass der Warlock mit seinem auffälligen Helm gerade sein Rift benutzt hat, dann steht ihm und seinem Team so schnell keine Heilung mehr zur Verfügung.

Verknüpft die Details, mit schnell erkennbaren Merkmalen wie Farbe oder charakteristischer Rüstung. All diese Informationen stets zu nutzen ist ein gewaltiger Vorteil. Mit der Zeit und durch Übung werdet ihr immer mehr Infos verarbeiten können.

Hört ihr etwa das Nachladen einer Waffe oder dass der Feind durch einen harten Treffer aufschreit, ist es Zeit zu pushen und dies eurem Team mitzuteilen!

Die goldene Rüstung und der auffällige Helm sehen gut aus, können aber auch verräterisch sein

Hüter sind Gewohnheitstiere: Wir alle gewöhnen uns bestimmte Muster und Verhaltensweisen beim Zocken an. Durch die unzähligen Stunden in Destiny 2, fallen sie uns eventuell selbst nicht mehr auf. Aber es ist möglich, sich die Verhaltensweisen von Gegnern einzuprägen und einen Vorteil daraus zu ziehen.

Startet euer Gegner jedes Duell mit einem Sprung? Dann wisst ihr, dass ihr hoch zielen müsst. Teilen sich eure Kontrahenten auf und in jeder Runde fällt euch der rot-blaue Jäger in den Rücken? Bereitet Konter-Maßnahmen vor und bestraft seine Gewohnheit.

Map-Kenntnis – Die vierte Lektion für die Trials

Kennt euch auf der Map aus: Ein wichtiger Schritt Richtung Sieg ist, dass ihr die Karte wie eure Westentasche kennt. Viele Veteranen erkunden die wöchentliche Map im privaten Match. So lassen sich übrigens auch prima Callouts üben.

Dazu gehört auch ein elementarer, aber sehr wichtiger Tipp: Steht nicht offen auf dem Schlachtfeld. Wisst immer, wo der nächste „Notausgang“ oder die sichere Deckung ist. Das bringt uns zum nächsten Punkt.

4 Tipps, mit denen ihr im PvP von Destiny 2 stets die Kontrolle behaltet

Spielt um euer Leben: Versucht alles, um am Leben zu bleiben. Welche Scharfschützen-Winkel können euch gefährlich werden. Die erfahrensten Spieler nutzen gemeinerweise sogenannte „Headglitches“. Das heißt, sie feuern nahezu ungesehen aus vorteilhaften Positionen, meidet diese Fallen.

Es ist keine Schande sich angeschlagen zurückzuziehen und erst mal zu regenerieren. Geht dabei ruhig einige Schritte weiter in Deckung als nötig. Denn ein Querschläger oder eine Granate können euch sonst schnell den Rest geben.

Positioniert euch richtig: Habt nicht nur ein Auge für eure eigene Position. Wollt ihr gewinnen, müsst ihr stets wissen, wo eure Teammitglieder sowie eure Feinde sind.

In vielen Fällen ist es das sicherste, nahe bei euren Kameraden zu bleiben. Kuschelt jedoch nicht so nah zusammen, dass euch eine gut gezielte Granate alle auf einmal erwischt.

Durch gute Positionierung ist es auch möglich, abwechselnd aus der Deckung zu treten. So dient ihr angeschlagenen Teammitgliedern als Schutzschild, während sie sich heilen. Blockiert aber auf keinen Fall einen Durchgang so, dass eure Kollegen sich nicht zurückziehen können.

Die Map „The Anomaly“ ist eine von drei zusätzlichen PvP-Karten aus Season 10

Persönliche Tipps für die Prüfungen von Osiris

Ich habe in der Vergangenheit sowohl in Destiny 1 als auch in den Prüfungen der Neun meine Erfahrungen in der PvP-Königsklasse gemacht. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch zwei wichtige Tipps auf den Weg geben.

Belebt eure Teamkameraden: Klingt ganz simpel oder? Aber ich habe es oft genug erlebt (auch selbst durchgemacht), dass wir Hüter Schaum vor dem Mund bekommen, ja den Tunnelblick haben. Als letzter lebender Spieler wollen wir ein Held sein und alle drei Gegner umholzen. In nahezu allen Fällen ist dies ein gewaltiger Fehler.

Die Trials spielen sich oft gemächlicher als andere PvP-Modi. Viele Runden werden durch den „First Pick“ entschieden. Setzt alles daran, alle Hüter auf dem Schlachtfeld zu haben. Belebt aber natürlich nicht blindlings, oft wird auf einen Orb, also einen toten Hüter, mit einem Scharfschützengewehr gezielt.

Die 5 besten Sniper für den Schmelztiegel von Destiny 2: Shadowkeep

Lernt mit der Sniper umzugehen: Ein guter Scharfschütze ist die stärkste Waffe in den Prüfungen. Aus relativ sicherer Distanz holt ihr eurem Team den „First Pick“ und einen großen Vorteil.

Selbst die meisten Super können mit einem präzisen Schuss ausgeknipst werden. Zwar ändert sich in Season 10 etwas an der Sandbox, aber Sniper bleiben die tödlichste Waffe – in geübten Händen wohlgemerkt.

Ich selbst bin eher ein fanatischer Nahkämpfer, werde aber definitiv an meinen Sniper-Skills arbeiten. Bis Saint-14 am 13. März die neuen Trials startet, habt ihr und ich also noch Zeit zu üben.

Wie der neue Leuchtturm wohl aussehen wird?

Erzählt von euren Erfahrungen und helft den anderen Hütern

Habt ihr eigene Tipps? Wir haben euch einen Überblick über wichtige Lektionen zu den Trials gegeben. Fehlt euch in der Aufzählung etwas oder habt ihr in der Vergangenheit eigene Erfahrungen mit den Prüfungen gemacht?

Helft anderen Hütern dabei den Leuchtturm zu erreichen und schreibt uns eure besten Tipps in die Kommentare. Wir werden daraus einen eigenen Artikel machen, so profitiert die Community von euren Vorschlägen.