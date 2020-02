In der kommenden Season von Destiny 2 bekommen die beliebten Sniper einen gehörigen Nerf. Doch der Grund dafür ist für viele Spieler nicht verständlich.

Das passiert mit Scharfschützengewehren: Wenn die Season 10 im März frischen Wind in Destiny 2 bringt, führt sie auch einige Anpassungen der Waffen-Balance ein. Gerade die Sniper werden dabei ziemlich hart getroffen.

So sehen die Nerfs für Scharfschützengewehre in Season 10 aus:

Der Schaden gegen Majors und Bosse wird um 20 % reduziert. Damit wurde im Prinzip der Buff von Shadowkeep wieder rückgängig gemacht.

Die exotische Sniper Izanagis Bürde profitiert nicht länger von Nachlade-Boni, wenn ihr „Geschliffene Klinge“ aktiviert. Die Animation soll immer gleich lange Dauern.

Warum kommt der Sniper-Nerf? Laut dem Destiny-Entwickler können Scharfschützengewehre aktuell aus großer Distanz und daher ohne Sicherheitsbedenken Schaden austeilen. Dafür, dass den Spielern keine Gefahr droht, ist der verursachte Schaden aber zu hoch.

Scharfschützengewehre verfügen über einen großen Nutzen und eine hohe Sicherheit aufgrund ihrer Reichweite und der erhöhte Schaden machte sie ihren Nahkampfgegenstücken zu weit überlegen. Bungie im TWaB

Auch ein Blick auf die Nutzerstatistiken zeigt, dass die schlagkräftigen Präzisionswaffen im PvE häufig genutzt werden (via Destinytracker). Vor allem Izanagis Bürde sticht besonders hervor und hat sich gerade in den Endgame-Aktivitäten einen festen Platz gesichert.

Ihr sollt euch nicht mehr hinten verstecken

So reagiert die Community

Die Spieler sind verwirrt und sauer: Bei den Hütern kommt der angekündigte Nerf nicht gut an. Vielen ist nicht klar, warum Bungie jetzt zu den alten Schadenswerten zurückrudert.

Es muss doch klar gewesen sein, dass bei einem so starken Buff auch die Nutzrate der Sniper stark steigen wird, heißt es in einem entsprechenden Reddit Thread. Weiterhin wird bemängelt: „Würde nicht jeder Boss einen Stampfer haben, würden auch mehr Nahkampf-Waffen genutzt werden“.

Den Spielern hat die aktuelle Sniper-Meta gefallen. Der hohe Schaden war eine Belohnung für präzises Zielen. Im Gegensatz zu den vorherigen stärksten Optionen, welche oft einfach Granatwerfer- oder Raketen-Dauerfeuer beinhalteten.

Es war die skill-lastigste [Meta], es waren Präzisions-Waffen, nicht einfach explosives Gespamme. Ehroar via YouTube

Community gibt Boss-Design die Schuld: Der Redditor KlithTone stellt die These auf, dass Sicherheit kein Problem in Destiny 2 sei, sondern das Design vieler Boss-Kämpfe. Mittlerweile hat er dafür über 11000 Upvotes erhalten.

Laut ihm steht nahezu jeder Raid-Boss in Schadensphasen still und unbeweglich rum. Auch von Adds (wenn es welche gibt) geht zu dieser Zeit eigentlich nie eine echte Gefahr aus. Es ist verständlich, dass die Hüter auf einen unbeweglichen Boss so problemlos viel Präzisions-Schaden machen.

Auch fragt er, welche Waffe man denn sonst gegen den Boss aus dem Raid Garten der Erlösung nutzen solle, wenn kein Scharfschützengewehr? Der riesige Vex schwebt fast unerreichbar Meter hoch über schädlicher Radiolara-Flüssigkeit.

Als Grund für einen Sniper-Nerf kann Sicherheit also nicht gelten, stimmen ihm die Destiny-Spieler haufenweise zu. Der von Bungie gewählte Weg, Waffen nach Nutzung mit dem Nerf-Hammer zu bearbeiten, sei aktuell nicht verständlich.

Komm da oben runter – der Boss schwebt über den Köpfen der Spieler

Was haltet ihr von dem Nerf für Scharfschützengewehre – ist es eine Chance für andere Waffen oder fandet ihr die Präzisions-Meta gut? Ob Schwerter in der nächsten Season so richtig reinhauen werden, wissen wir nicht, aber denkbar wäre es bei den grundlegenden Änderungen schon: