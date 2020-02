Bungie hat einen ersten Vorgeschmack auf die Sandbox-Änderungen in der Season 10 von Destiny 2 geboten. Es steht eine Generalüberholung der Schwerter an. Wir erklären, was sich dort im Detail ändert.

Erste Infos zur Season 10: Die Season 9 nähert sich langsam ihrem Ende. Nachdem vor Kurzem bereits das Empyreanische Fundament live gegangen war, startet am 11. Februar mit dem Valentinstag-Event Scharlachwoche bereits der letzte große Inhalt aus der Saison der Dämmerung.

In ihrem aktuellen Entwickler-Blog „This Week at Bungie“ hat das Studio nun bereits einen ersten Ausblick auf kommende Änderungen gewährt, die in Season 10 auf die Hüter warten.

Was ändert sich mit Season 10? Wie die Entwickler nun bekannt gaben, hat man aufmerksam das Spieler-Feedback verfolgt und wird sich zur Season 10 der Schwerter annehmen. Diese sollen endlich mehr Liebe bekommen. Offenbar plant das Studio, in zukünftigen Veröffentlichungen mehr mit dieser Waffen-Art zu arbeiten.

Schwerter hatten ihre Sternstunde in Destiny 1 (vor allem die exotischen Modelle), konnten in Destiny 2 aber zu keinem Zeitpunkt so wirklich glänzen. Das würden sich aber zahlreiche Spieler wünschen und so wird das Studio diese Waffengattung zur Season 10 von Grund auf überholen.

Bungie sagt dazu „Während ihr immer noch eure Gegner niedermäht, wie ihr es von einem Schwert erwartet, müssen die meisten Dinge, die ihr wisst, wieder verlernt werden.“

Destiny 2: Ihr denkt, Schwerter taugen nichts? Dann probiert diesen mächtigen Build

So ändern sich die Schwerter mit der Season 10

Schwerter neu definiert: Laut Bungie wird so gut wie jeder Aspekt der Schwerter angepasst, also beispielsweise

das Blocken

der leichte Angriff

oder schwere Angriff

Die größte Änderung dürfte jedoch eine eigene neue Energie-Leiste für Schwerter sein.

Generelle Änderungen: Bungie hat nicht nur an den Mechaniken, sondern auch an den Werten der Schwerter herumgeschraubt. So wurden unter anderem einige Schadenswerte verschiedener Schwert-Angriffe angepasst. Auch an diverse Schwert-Perks hat das Studio Hand angelegt.

Details lieferten die Entwickler dazu jedoch keine. Sie sagen, die Hüter werden die Änderungen selbst ausprobieren müssen, sobald sie da sind.

Das ist neu – die Schwert-Energie: Mit der Season 10 werden die Schwerter über eigene Energiereserve verfügen, die anhand der besagten Energie-Leiste dargestellt wird. Diese wird den Nahkampf-Slot ersetzen, während ihr ein Schwert führt.

Diese Energie wird bei verschiedenen Aktionen mit dem Schwert verbraucht, lädt sich aber von alleine wieder auf. Deshalb sollte sie laut Bungie nicht mit der Munitionskapazität verwechselt werden. Munition wird es aber auch weiterhin noch geben.

So ändert sich das Abwehren/Blocken mit dem Schwert: Das Abwehren mit einem Schwert verbraucht bald die neue Schwert-Energie anstelle der schweren Munition. Das Beginnen der Abwehr kostet dabei immer noch Munition (mindestens eine Einheit).

Verschiedene Abwehrmethoden sollen dabei über unterschiedliche Konsumierungsraten, Schadensresistenzen und Verhaltensweisen verfügen. Hier sollen die Hüter selbst herumprobieren, bis sie für sich das passende Mittel gefunden haben.

Anpassung der exotischen Titanen-Handschuhe „Handfest“: Das Titanen-Rüstungs-Exotic Handfest wurde in der Saison des Vagabunden eingeführt, dient für die meisten Hüter aber wohl eher als Staubfänger im Tresor.

Das Abwehren mit einem Schwert steigert bisher das Mobilitätstempo des Trägers und verbraucht keine Munition. Schüsse, die direkt nach dem Abwehren abgeblockt werden, heilen den Träger zudem.

Diese Funktion hat Bungie im Rahmen der Schwert-Überholung nochmal genauer angesehen und das Exotic angepasst. Details nannte man dazu keine. Doch durch die Schwert-Änderungen soll die vernachlässigte Abwehr-Funktion mehr genutzt werden. Und durch die Überarbeitung des Exotics sollen Titanen eine einzigartige Abwehrfunktion erfahren können, so das Studio.

So ändern sich die leichten Angriffe mit dem Schwert: Leichte Angriffe auf dem Boden können bald bei allen Schwertern unendlich oft kombiniert werden an und alle Schwerter können dann zerteilen.

Durch dieses Aneinanderreihen leichter Angriffe unterscheiden sie sich nun deutlicher zu den schweren. Zerteilen bei leichten Angriffen war bisher nur bei Schwertern mit aggressivem Gehäuse möglich. Ab Season 10 wird es bei allen anderen Schwertern ebenfalls hinzugefügt, damit der Hack&Slash-Faktor stärker zutage tritt.

So ändern sich die schweren Schwert-Angriffe: Schwere Angriffe werden ab der Season 10 Schwert-Energie verbrauchen.

Sie können zwar jederzeit ausgeführt werden, doch die Stärke des schweren Schwert-Angriffs wird durch die verfügbare Energie bestimmt. Ist die Energie-Leiste voll, ist der Angriff am stärksten und nimmt mit weniger verfügbarer Energie entsprechend in seiner Intensität ab. Dadurch soll sich das Mischen verschiedener Angriffe mehr lohnen.

Zudem sollen schwere Schwert-Angriffe in der Luft generell keine Energie verbrauchen, doch je nach Schwert kann das auch mal anders sein (vermutlich bei einigen exotischen Schwertern).

Das ist neu – Schildumgehung bei Schwert-Angriffen: Die meisten Schwert-Angriffe können nun Elementar-Schilde umgehen – jedoch nur einen Teils des Schadens.

Das soll Schwerter etwas stärker von Schrotflinten differenzieren, die als mächtige Nahkampf-Waffen eine ähnliche Rolle einnehmen.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Glaubt ihr, dass Schwerter damit bald endlich an ihre Glanzzeiten aus Destiny 1 anknüpfen können?