Das ständige Geballer in Destiny 2 ist euch zu langweilig? Wir zeigen, wie ihr euren Titanen zu einem grimmigen Dark-Souls-Schwertträger macht und so zum unaufhaltsamen Nahkämpfer werdet.

Um diesen Build geht’s: Schwerter stehen aktuell in Destiny 2 nicht so gut dar. Im Vorgänger galten gerade die exotischen Exemplare als starke Wahl für den Power-Slot. So manch einer wünschte sich daher deren Rückkehr als Belohnung für das Mega-Puzzle.

Der YouTuber ChrisPbacon808 beweist mit seinem durchdachten Sword-Build jedoch, dass Schwerter auch jetzt durchaus eine gute Figur machen können. Dabei ließ er sich vom bockschweren Dark Souls inspirieren.

Wie bei den beliebten Souls-Games müsst ihr gezielt Blocken, zu vernichtenden Konterattacken ansetzten und grazil durch die Gegnerhorden schnetzeln. Praktischerweise werdet ihr mit seinem Build fast unsterblich und habt stets schwere Munition für eurer Schwert zur Hand.

Das braucht ihr für diesen Sword-Build: Da ihr voll auf eure Nahkampf-Klinge setzt, spielen eure beiden anderen Waffen im Prinzip keine Rolle – Mit Distanz-Waffen wie einer Sniper, seid ihr aber auf der sicheren Seite. Als Klasse wählt ihr den unteren Sentinel-Baum „Code des Angreifers“ aus.

Diese zwei Exotics benötigt Ihr:

Schwarze Klaue (eng. Black Talon) – Das Schwert sieht nicht nur stylisch aus, es bietet euch auch kampfentscheidende Vorteile. Nach jedem zweiten Schwert-Kill gibt’s Munition zurück. Mit den Spezial-Angriff „Krähenschwingen“ habt ihr Zugriff auf einen vernichtendende Distanzangriffe.

Den exotischen Katalysator für Schwarze Klaue – Durch das Meisterwerk erschafft ihr bei Multi-Kills Sphären des Lichts und Schüsse kurz nach dem Blocken richten Extra-Schaden an.

Handfest (eng. Stronghold) – Diese Exo-Handschuhe verbessern euren Schwert-Block. Ihr verbraucht beim Verteidigen keine Munition und bewegt euch schneller. Blockt ihr genau in dem Moment, in dem ihr getroffen werdet (Parade), heilt sich euer Hüter zudem.

Mit schicken Ornamenten modifiziert ihr das Aussehen eures Schwertes

Diese Mods geben euch die Oberhand:

Wer das Optimum aus seinem Ritter-Build herausholen möchte, der benötigt in seiner Rüstung bestimmte Mods. Durch die Modifikationen wird der Build richtig komplex, aber auch richtig mächtig.

Aufgepasst, manche Rüstungsteile benötigen eine bestimmte Elementar-Affinität. Wir geben euch Infos zu den Energie-Kosten der Mods in Klammern an.

Das packt ihr in euren Kopfschutz: Der Helm sollte über das Arkus-Element verfügen. Als Mods nutzt ihr:

Schwert-Munitionsfinder (2 Energie)

Ladungsaufnahme (3 Energie) – Diese Obelisken-Mod lädt euch mit Licht-Stapeln auf, sobald ihr eine Sphäre des Lichts aufsammelt.

Das packt ihr in eure Handschuhe: In diesem Slot tragt ihr euer Exotic. Wie ihr es modifiziert, spielt keine so große Rolle. Empfohlen wird beispielsweise eine Intellekt-Mod. So erhaltet ihr schneller eure Super-Energie, welche wir für Finisher benötigen.

Das packt ihr in eure Brustpanzerung: Nutzt eine Leere-Rüstung mit diesen Mods:

Beschützendes Licht (2 Energie) – Seid ihr mit Licht aufgeladen und euer Schild bricht, erhaltet ihr eine ordentliche Schadensresistenz.

Unaufhaltsamer Schwarzschild-Kondensator (2 Energie) – Dadurch bringt ihr mit Leere-Nahkampf-Fähigkeiten Feinde ins Wanken und unterbrecht Champions.

Zartklopfer (3 Energie) – Habt ihr einen unaufhaltsamen Champion untertbrochen, gibt’s einen Schadens-Buff. Wie auch bei der vorherigen Mod handelt es sich hierbei um eine Modifikation aus eurem saisonalen Artefakt.

Destiny 2: Alles zum Artefakt in Season 9 – Infos, Mods, Freischaltung

Das packt ihr in eure Stiefel: Wählt Treter mit dem Leere-Element aus. Durch diese Mods unterstützt ihr euren Build:

Powermunition-Plünderer (5 Energie)

Stapelweise (4 Energie) – Wann immer ihr euch mit Licht aufladet, gibt’s eine zweite Ladung gratis obendrauf.

Das packt ihr euren Klassen-Gegenstand: Ihr benötigt ein Titanen-Zeichen mit Arkus-Affinität. Als Mods werden benötigt:

Blutige Klinge (2 Energie)

Schwerer Finisher (5 Energie) – Wann immer ihr einen angeschlagenen Feind mit einem Finisher den Gar ausmacht, erhaltet ihr wertvolle schwere Munition. Das kostet euch allerdings eine halbe Super-Leiste.

Jetzt gehts ans eingemachte – Kämpfen wie in Dark Souls

So spielt ihr den Build: Gegen kleine und schwächere Gegner nutzt ihr euren leichten Angriff. Trefft ihr auf stärkere Feinde, nutzt ihr eine Luft-Kombo. Spring dazu in ihre Richtung und führt einen leichten Angriff, gefolgt von einem schweren Schlag – das triggert Krähenschwingen.

Gegen Bosse setzt ihr aus Distanz auf eure Doppelt-Projektil-Kombo vom Boden aus. Diesen Angriff nutzt ihr auch gegen viele zusammengepferchte Feinde, da ihr so AoE-Schaden verursacht.

Probiert dieses clevere, neue Solo-Build für PvE in Destiny 2 aus

Durch die vielen Kills eurer Meisterwerk-Klinge bekommt ihr sehr schnell Super-Energie. Zusätzlich gibt’s bei Doppel-Kills noch Power-Munition von eurem Schwert zurück.

Durch die Mods sollte in regelmäßigen Abständen zusätzliche Munition droppen. Herrscht tatsächlich akuter Munitions-Mangel, setzt ihr zu einem Finisher an. Im Anschluss kann das muntere Gemetzel sofort weitergehen.

Gelangt ihr Mal in Bedrängnis, könnt ihr euch auf eure Resitenz durch die Lichtladungen verlassen. Wer den Build wahrlich gemeistert hat, der blockt oder pariert im richtigen Moment, um extra Schaden zu verursachen und sich zu heilen.

Was haltet ihr von der etwas anderen Spielweise? Probiert ihr die Nahkampf-Action aus? Wie seht ihr die Schwerter in Destiny 2? Sagt es uns in den Kommentaren.