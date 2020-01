In Destiny 2 sorgen die Schießeisen immer wieder für Diskussionen – beziehungsweise der Mangel an coolen und starken Exemplaren. Ein Hüter nutzt das und möchte mit seinen kreativen Ideen nun einen Job von Bungie.

Wie sieht die Bewerbung des Spielers aus? Das Destiny-Subreddit ist ein Tummelplatz um sich über Bungies Loot-Shooter auszutauschen. Geneigte Hüter teilen ihre Builds, Videos sowie Gedanken zu Lore, Balance oder Kritik. Hier findet die Community zusammen und stemmt als Team wahre Herkulesaufgaben. Dazu zählt beispielsweise das jüngst gelöste Mega-Puzzle.

Ein kreativer User nutzte das Forum aber zur Bewerbung beim Destiny-Entwickler. In seinem Post präsentierte er ganze 44 Entwürfe für einzigartige Waffen. Dazu schrieb er Bungie kess an:

Wenn ihr das lest und es euch gefällt, lasst uns reden. Ich mag Geld. Ihr mögt Waffen. Das ist simple Mathematik, Hüter. NikkoJT via Reddit

Das Brecheisen, das G-Horn, das Gjallarhorn – Wer diese Waffe besaß, brauchte keine andere

Deshalb werden die Waffen-Entwürfe so gefeiert: Der Redditor NikkoJT gibt in seinem Post an, nicht nur Hüter, sondern auch Künstler zu sein. Und das merkt man auch: Zu jeder der 44 einzigartigen Waffen hat er Bilder und Lore-Texte konzipiert. Ach ja, natürlich haben die Waffen auch entsprechend coole Fähigkeiten.

Das Design der Waffen fällt sehr vielfältig aus. Manche Modelle sind futuristisch und erinnern an Space-Shooter wie Warframe. Einige Schießprügel könnten unserer aktuellen Zeit entsprungen sein und mit Stofffetzen umwickelte Shotguns erinnern an dystopische Szenarien. Eins haben alle Knarren gemein: Sie würden super in Destiny 2 passen.

Waffen-Entwürfe – Quelle: NikkoJT

Momentan bringt es der Reddit-Thread auf über 12.000 Upvotes sowie mehr als 1000 Kommentare. Diese fallen sehr positiv aus und fordern eine Einstellung des Künstlers bei Bungie. Zudem beglückwünschen die User NikkoJT für seine kreative Arbeit, die interessanten Perks und die Detailversessenheit.

Das ist fantastisch! Unglaubliche Kreativität – die Zeichnungen, die Namen der Waffen und die Perks … das ist so cool. DESWEGEN besuche ich dieses Subreddit. Danke! ohmywade via Reddit

Als Fanliebling stellt sich ein besonders ausgefallener Entwurf heraus. Eine Cornflakes Packung, welche wie eine Nahkampfwaffe geführt wird:

Mit dem Perk „Cereal Killer“ überzeugt das letzte Frühstück auf humorvolle Weise – Quelle: NikkoJT

Was steckt in den Fan-Waffen? Alle 44 erstellten Waffen können wir euch an dieser Stelle nicht vorstellen. Ein Exotic und eine Ritualwaffe haben wir aber beispielshalber ausgesucht. Den Knarren ist gemein, dass sie nicht übertrieben stark sind, sondern gut in ihre Rolle passen und Destiny 2 sinnig ergänzen.

Exotic: Galeblades (Strumklingen)

Dieses Schwert-Paar wird im Kinetik-Slot geführt und gehören benötigen Spezial-Munition (aktuell konsumieren Schwerter schwere Munition).

Intrinsischer Perk: Twin Furies (Zwillings-Furien) die Angriffe treffen feinde im Bogen vor euch. Schwere Attacken schaden auch Gegner hinter euch.

Das Exo-Perk „Hurricane Discipline“ bewirkt, dass Kills mit den Schwertern erhöhtes Bewegungs- und Angrifstempo gewähren. Ihr erhaltet mehr Reichweite in der Luft.

Aktuell steht es um exotische Schwerter in Destiny 2 nicht so gut. Kaum jemand nutzt die Klingenwaffen. Denn ein großer Schwachpunkt ist, dass die Waffen meist nur einen Gegner gleichzeitig aufs Korn nehmen können, das ist für viele den Power-Slot nicht wert.

Die Zwillings-Schwerter gehen einige der Schwächen gezielt an. Zudem ist das Konzept von Akimbo-Waffen, also eine Waffe in jeder Hand, in Destiny 2 aktuell nicht vertreten und bringt frischen Wind.

Quelle: NikkoJT

Ritualwaffe: The Quick Fix (Die Schnelle Lösung)

Dabei handelt es sich um eine kinetische Leichtgewicht-Schrotflinte. Dazu zählt auch Perfektex Paradoxon.

Die Waffe besitzt die bekannte Eigenschaft Kill Clip.

Als besonderen Perk hat die Pumpe „Emergency Repair“ (Notfall-Reparatur). Dadurch heilt jede nachgeladene Patrone ein wenig Lebensenergie.

Die Waffe eignet sich also hervorragend fürs PvE. Auch umzingelt von Feinden könnt ihr stets weiterkämpfen. Durch den Schaden von Kill Clip werdet ihr nach dem Nachladen gefährlicher und müsst in den Reload-Phasen nicht um euer Leben fürchten.

Quelle: NikkoJT

Haben die gezeigten Entwürfe euer Interesse geweckt? Alle 44 Vorschläge könnt ihr euch in dieser Galerie zu Gemüte frühen.

Waffen, Balance und herausstehende Nägel

Diese Philosophie herrscht bei Bungie bezüglich Waffen-Balance: Vergangenes Jahr kündigte Bungie mit Forsaken eine neue Denkweise an. Von nun an soll sich nicht mehr alles glattgebügelt und harmonisch anfühlen. „Herausstehende Nägel werden nicht eingehämmert“ hieß es in zu jener Zeit.

Doch aktuell scheint Destiny von diesem Kurs immer weiter abzuweichen. Zunächst wurden die beiden Revolver Lunas Geheul und Nicht Vergessen angepasst. Anderen Spitzenwaffen erging es ähnlich. Der Herrschaft der Einsiedlerspinne ging es genauso an den Kragen wie der berüchtigten einäugigen Maske.

Destiny 2: Harter Nerf zur nächsten Saison – 2 Top-Items geht es an den Kragen

Das komplette Konzept der Spitzenwaffen wurde generalüberholt. Die saisonalen Prachtstücke sind nun weniger mächtig und dienen eher als starke Alternativen für vom Loot-Glück vernachlässigte Spieler. Als Karotte haben die Spitzenwaffen mit ihren besonderen Eigenschaften aber einfach eine bessere Figur gemacht.

Auch bei den Exotics sieht die Situation ähnlich aus. Es gibt viele gute Vertreter der Waffen-Gattung. Aber einen würdigen Nachfolger für das Gjallarhorn sucht man in Destiny 2 vergebens. Erst kürzlich wurden dem Wunschender-Bogen die Pfeile gestutzt.

Würdet ihr den kreativen Waffen-Schmied für Destiny 2 anheuern? Welcher seiner Entwürfe ist euer Favorit? Und wünscht ihr euch herausstehende Nägel?