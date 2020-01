Bei Destiny 2 wird am Dienstag, dem 14. Januar, ein neuer Patch aufgespielt. Der Hotfix 2.7.0.2 soll einige Probleme beheben. Das Update wird den übermächtigen exotischen Bogen „Wunschender“ wieder zu einer normalen Waffe machen.

Wann kommt der nächste Patch? Wie Bungie ankündigt, wird es am Dienstag, dem 14. Januar, gegen Abend einen Patch geben:

Zwischen 17:30 und 18:00 Uhr werden Spieler für 30 Minuten kein Destiny 2 spielen können

gegen 18:00 Uhr ist dann der neue Patch da und kann heruntergeladen werden.

Will zu viel Aufmerksamkeit

Was fixt der Bug? Im Moment ist es so, dass Tess Everis, die Händlerin des Everversums, unnötigerweise auf der Karte so markiert wird, als hätte sie den Hütern irgendwas Wichtiges mitzuteilen. Auch wenn dem nicht so ist.

Das ist ein Bug, der am Dienstag gefixt werden soll.

Ein weiteres Problem ist ein Obelisk in der Europäischen Todeszone von Destiny 2. Hier verhindert ein Bug, dass Spieler mit dem Objekt interagieren können. Es gibt zwar einen Workaround, wie man trotzdem an den Obelisken rankommt, aber ab Dienstag wird das nicht mehr nötig sein.

Zudem hat Bungie die Lösung weiterer Probleme angekündigt, die aber nicht näher ausgeführt.

Der Bogen ist aktuell zu stark in Destiny 2

Was ist mit dem Bogen? Seit Season 9 ist der exotische Bogen „Wunschender“ (Wish-Ender) viel zu stark. Der kann im Moment mit einem Schuss fast alles töten, da ein Perk zu viel Schaden anrichtet.

Auf reddit hat der Community-Manager dmg04 angekündigt, dass dieser Bug gefixt wird. Es heißt: Man versteht, dass das einige Spieler eher negativ auffassen werden, weil sie Spaß an dem hohen Schaden hatten. Daher hätte man das Feedback an das Team weitergeben und vielleicht würden in späteren Updates die Bögen von Destiny 2 dann insgesamt stärker.

Der Bogen „Leviathan Hauch“ ist gerade nicht zu bekommen.

Bogen „Leviathan-Hauch“ in Destiny 2 gerade nicht zu erhalten

Bekannte Bugs: Bungie hat auch 3 Bugs in Destiny 2 aufgeführt, die man nicht mit dem Patch am Dienstag, sondern später lösen wird:

den exotischen Bogen „Leviathan-Hauch“ kann man im Moment nicht erhalten. Mit ihm gibt es Probleme, weil der Strike „Der Waffenhändler“ in Season 8 abgeschlossen werden soll, die ist aber rum

es gibt Probleme mit dem Turm-Obelisken: Spieler können nicht auf ihn zugreifen, Bungie empfiehlt in den Orbit zurückzukehren und es erneut zu probieren, sollte das auftreten

die Geste „Aufgedrehtes Lachen“ macht Ärger. Die kann nicht abgelegt werden, wenn sie bereits ausgestattet ist

Bungie stellt ein weiteres „Update“ im Januar in Aussicht, das weitere Änderungen und Verbesserungen an Destiny 2 vornehmen wird. Dann soll etwa die Quest „Grün vor Neid“ repariert werden, bei der aktuell der Fortschritt nicht gezählt wird.