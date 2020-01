Bei Destiny 2 haben die Spieler das Puzzle um die Korridore der Zeit gelöst. Das führte die Spieler bis an die Grenze. Wir schauen auf den Moment des Triumphs und was es als Belohnung für so viel Aufwand gab.

Wann war es vorbei? Das Rätsel begann am Dienstagabend mit dem Weekly-Reset. Gelöst wurde das Rätsel heute am Montagmorgen gegen 10:12 Uhr deutscher Zeit, mitten in der Nacht in den USA.

Der Creative Lead von Destiny, Robbie Stevens, gratulierte den Hütern dazu, das Rätsel gelöst zu haben. Community Manager dmg04 schickte sie dann ins Bett. Der hatte sich in den letzten Tagen konstant Sorgen um die Gesundheit der Hüter gemacht, ihnen zu Snacks, genügend Wasser und ausreichend Schlaf geraten, während die oft nächtelang am Rätsel saßen.

Congrats Destiny Community — Robbie Stevens (@mursamune) January 20, 2020

Community arbeitet zusammen

Wer hat es gelöst? Letztlich war es eine gemeinsame Leistung der Community von Destiny 2. Denn seit Tagen arbeiteten Spieler daran, das Rätsel zu lösen. Die Informationen wurden in großen Spreadsheets zusammengetragen, die mit jeder Stunde immer komplizierter und größer wirkten.

Das Rätsel war eine Fleißaufgabe, Bungie hatte schon gesagt, das sei ein Marathon, kein Sprint.

Der Spieler, der als erstes durchkam und den „letzten Code“ durchlief, war wohl der Twitch-Streamer Sean „Gladd“ Gallagher (31), der hatte schon vorher in Marathon-Streams am Rätsel gearbeitet.

Der Streamer Gladd war wie bei „Niobe Labs“ letztlich derjenige, der die Pläne und Ideen der Community ausführte. Er bedankte sich dafür ausgiebig bei allen, die teilgenommen haben und das Knacken des Puzzles möglich machten.

Hier könnt ihr den Moment sehen, an dem Gladd durch die richtige Kombination von Durchgängen in den Korridoren der Zeit läuft und die Quest endlich auf „Objective complete“ schaltet.

Was wartete am Ende auf die Spieler? Wer das Rätsel durchgespielt hat, stand am Ende vor seinem eigenen Grab, dem Grab des Hüters.

Hier hörte man die Stimme von Saint-14, der eine Grabrede auf den Hüter hielt. Wir haben die Rede in einem Artikel wiedergeben. Das war genau die Rede, die Dataminer schon im Dezember gefunden hatte.

CODE pic.twitter.com/TqyEqsKRNe — Gladd (@GladdOnTwitch) January 20, 2020 Hier ist der finale Code.

Nach der Grabrede erhielten Spieler einen exotischen Waffenkern „Chronomatic Weapon Core“.

Dieser Waffenkern ist für das neue Exotic „Bastion“ nötig. Laut Roadmap sollte das exotische Fusionsgewehr erst am 28. Januar zu Destiny 2 kommen. Die Quest schickt Hüter dann zu Saint-14. Der erste Spieler hat die Quest dann bereits gelöst und hat jetzt die Bastion in Destiny 2.

Wir werden auf MeinMMO in Kürze einen Guide veröffentlichen, wie auch ihr die Bastion in Destiny 2 holen könnte.

Wie kommt das an? Das ist eigentlich die Belohnung, die man erwarten konnte. Auf den Kern für Bastion hatten wir bei MeinMMO etwa spekuliert. Manche Spieler hatten sich ausgemalt, dass es eine neue, noch nicht bekannte exotische Waffe geben würde. Einige hatten auf die Vex Mythoclast gehofft.

Bastion, ein exotisches Fusionsgewehr für den Primärslot.

Bastion war durch Datamining und die Roadmap schon bekannt. Daher ist das jetzt ein bisschen ernüchternd, aber generell überwiegt bei den Teilnehmern die Erleichterung, dass das Rätsel gelöst ist und das Gefühl, das als Community geschafft zu haben.