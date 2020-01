Bei Destiny 2 arbeitet die Community gerade unter Hochdruck daran, ein neues gigantisches Rätsel zu lösen – die Quest „Erkundung der Korridore der Zeit“. Doch so wie es aussieht, werden die Hüter noch länger daran tüfteln müssen.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Seit dem Weekly Reset von 14. Januar tüfteln viele Spieler fleißig an der Lösung einer Quest. Diese heißt „Erkundung der Korridore der Zeit“ und bringt ein gewaltiges neues Puzzle mit sich.

Wie schon bei zahlreichen Rätseln zuvor rückt die Destiny-Community aktuell wieder enger zusammen. Viele Spieler, Streamer und Destiny-Experten arbeiten gemeinsam aktiv daran, das Puzzle in einem mysteriösen Labyrinth aus Zeit zu lösen und ein mysteriöses Grab zu erreichen.

So sieht es im Labyrinth der Zeit aus

Was ist aktuell der Stand beim neuen Mege-Puzzle? Den ersten großen Schritt hat die Community bereits gestern, am 15. Januar, gestemmt. Dabei galt es, insgesamt 19 verschiedene Symbol-Codes in richtiger Reihenfolge in einem Labyrinth abzulaufen.

Dadurch wurden weitere Symbol-Kombinationen im zeitverirrten Tresor, dem End-Raum des Labyrinths, offengelegt, aus denen die Hüter eine Art große Labyrinth-Karte zusammengesetzt haben.

Doch nun kommt die Community einfach nicht mehr weiter. An das Grab in der Mitte des letzten Raumes kommt man immer noch nicht heran. Vieles wurde probiert, verschiedene Muster und Symbol-Reihenfolgen wurden auf der Karte bereits abgelaufen. Aber man konnte keinen weiteren Fortschritt erzielen.

Das sagt Bungie: Zwar verzweifelte bereits so manch ein beteiligter Hüter, doch viele, wie beispielsweise der Profi-Spieler Gladd machten auch gestern noch bis in die späten Stunden unermüdlich weiter.

Die Community arbeitet an einer Lösung

Dann meldete sich jedoch Bungie zu Wort. In einem Tweet hieß es: Zerbrochen in viele Teile müssen die Korridore der Zeit wieder zusammengesetzt werden. Die Lösung ist ein Marathon, kein Sprint.

Später meldete sich auch noch der Community Manager dmg04 über Twitter. Dort forderte er den Chat von Gladd dazu auf, „Geh ins Bett“ zu spammen, damit der sichtlich ermüdete Streamer endlich das Rätsel beiseite legt und sich schlafen legt.

Was bedeutet das für das Rätsel? Auch wenn immer noch viele Hüter in verschiedenen Sub-Reddits, in Streams und in den sozialen Medien an einer Lösung arbeiten – so wie es aussieht, wird es keine schnelle Lösung für dieses Puzzle geben, wenn es einem Marathon gleichkommt und man versucht, die Leute ins Bett zu schicken.

Einige vermuteten deshalb, dass weiterer Fortschritt möglicherweise an ein Zeitschloss gekoppelt sein könnte oder sich einfach über die Tage weitere Muster oder Hinweise ergeben könnten, durch die das Rätsel dann weitergeht oder zu lösen ist. Doch Laut Bungie soll es kein Time Gate geben. Es wird offenbar einfach enorm lange dauern, bis man alle nötigen Daten und Muster zusammengetragen hat.

Übrigens: Dass das Rätsel nochmal so komplex ist, wie einst beim Niobe-Labor – das gilt als eher unwahrscheinlich. Im Niobe-Lab erwies sich das komplexe Puzzle als zu schwer, zudem sorgte Bungie bei der Lösung noch für einige Verwirrung. Schließlich gab das Studio die Bergusia-Schmiede, die an den Fortschritt des Rätsels gekoppelt war, einfach selbst für alle frei.

Was denkt ihr? Wie geht es mit dem Rätsel weiter? Nehmt ihr aktiv an der Lösung teil, schaut euch das Ganze eher gemütlich an oder lassen euch solche Inhalte komplett kalt?