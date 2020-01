Bei Destiny 2 beschäftigt gerade ein neues Rätsel die Spieler. Erneut rückt die Community zusammen und arbeitet Hand in Hand daran, um das mysteriöse Puzzle in den Korridoren der Zeit zu lösen. Wir fassen zusammen, was bisher dazu bekannt ist.

Was passiert da gerade bei Destiny 2? Mit dem Weekly Reset vom 14. Januar kam überraschend eine neue Quest ins Spiel. Ihr bekommt sie von Osiris auf dem Merkur, sie trägt den Namen „Erkundung der Korridore der Zeit“.

Die Quest schickt euch dann durch die Sonnenuhr, eine Art Zeitmaschine, wo ihr dann die namensgebenden Korridore durchstreift und dabei ein Puzzle lösen müsst.

Worum dreht sich das neue Rätsel? Im Fokus steht aktuell das Lösen des Puzzles. Dort gibt man verschiedene Codes ein, was am Ende eine Art verschlüsselter Karte zusammenzufügen oder aufzudecken scheint.

Doch das Rätsel ist noch nicht gelöst, denn seit Erscheinen kann nur stündlich Fortschritt erzielt werden und einige der vermuteten mindestens 19 Schritte stehen noch aus.

Ob am Ende also unter Umständen eine dicke Belohnung wartet, möglicherweise ein weiteres Exotic, ist bislang noch nicht bekannt. Bisher bekommen Spieler nur Lore-Einträge als Belohnung für jeden richtigen Code – und ein Emblem.

Das wissen wir bisher zur neuen Quest „Erkundung der Korridore der Zeit“

So läuft das Rätsel ab: Nachdem ihr Osiris aufgesucht und euch die Quest geschnappt habt, heißt es sehr allgemein: Erkundet die Korridore der Zeit. Genaue Anweisungen oder Hinweise gibt es nicht.

Ihr aktiviert dann einfach die Sonnenuhr und werdet dadurch in diese Korridore teleportiert. Dort wartet nun das Rätsel auf euch.

Nach Aktivieren der Sonnenuhr spawnt ihr dann in dem sogenannten Start-Raum. Hier lauft ihr geradeaus bis zur dreieckigen Tür und dann durch diese Tür. So kommt in einen Raum mit verschiedenen Symbolen auf kleinen Obelisken – jeder davon neben einer weiteren Tür. Betritt man eine dieser Türen, kommt man in einen weiteren ähnlichen Raum und so weiter.

Ziel ist es, 7 Türen in bestimmten Reihenfolgen abzulaufen, um so in den End-Raum, den zeitverirrten Tresor, zu gelangen. Gegner töten müsst ihr nicht. Die Reihenfolge wird dabei durch festgelegte Kombinationen der Obelisk-Symbole neben den Türen bestimmt. Das sind die Codes, die aus 7 Zeichen bestehen.

Läuft man eine gültige Kombination ab, landet man in dem End-Raum und kann dort am Rande der gläsernen Fläche durch Interagieren neue Lore abstauben.

Übrigens: In der Mitte des Raumes befindet sich auf einer Insel eine Art Grab oder ein Sarkophag. Versucht man, dieses Grab zu erreichen, wird man (noch?) in den Start-Raum teleportiert. Manchmal stirbt man jedoch auch dabei. Lauft dann einfach nochmal zur Mitte des Raumes, um wieder in den Start-Raum zu gelangen.

Interagiert ihr im Startraum mit dem kleinen Obelisken neben der Tür, wird das Puzzle zurückgesetzt und ihr könnt das Labyrinth in einer neuen Reihenfolge ablaufen, um so den nächsten Lore-Fetzen zu holen.

So gibt man neue Codes ein und läuft immer wieder durch die Korridore der Zeit, bis man alle Lore-Einträge zusammen hat.

Welche Symbole gibt es genau? Ein Code besteht aus einer Kombination von 7 Symbolen, wobei es nur 6 verschiedene gibt und nur 5 für den Code selbst ausschlaggebend sind.

Der Kelch: Damit lässt sich eine falsche Kombination zurücksetzen, denn durch die Tür, die durch dieses Symbol markiert wird, gelangt man dorthin zurück, wo man herkam.

Diamant:

Schlange:

Plus:

Kleeblatt:

Hexagon:

Woher kommen eigentlich die Codes? Neue Codes gibt es seit Erscheinen der Quest stündlich – und zwar über den Obelisken der Sonnenuhr auf den Planeten.

Die Kombination kann in der Reihenfolge wie hier auf dem Bild abgelesen werden und wird jede Stunde zurückgesetzt:

Wie geht es nach den Codes weiter? Im Lore-Buch gibt es 19 entsprechende Einträge. Spieler gehen deshalb davon aus, dass es dafür entsprechend 19 Codes geben wird. Man wird also wohl 19 Stunden warten müssen, bevor man alle Codes kennt und es mit dem Puzzle weitergeht oder es gelöst werden kann.

Vermutet wird jedoch, dass sich das Rätsel danach noch weiter entfalten könnte.

Zum einen ist auf dem Grab in der Mitte des Raumes (wovon man übrigens ausgeht, dass es unser eigenes Grab sein könnte) ein Schwert angebracht. Auch ein Geist ist zu sehen.

Einige sind der Meinung, dass hier die Quest für ein neues exotisches Schwert (vielleicht Dunkeltrinker?) starteten könnte oder man am Ende des Puzzles mit einem solchen belohnt wird. Denn das Schwert ähnelt in seiner Form (gerade oberhalb des Griffs) den exotischen Schwertern aus Destiny 1.

Zum anderen sieht man unter der gläsernen Fläche des zeitverirrten Tresors eine hexagonale Form mit zahlreichen Symbolen, nachdem man dort interagiert und sich einen Lore-Eintrag geholt hat.

Hier gehen einige Hüter davon aus, dass es sich um eine Art Karte handeln könnte. Die Community arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, auch diesen weiteren Zweig der Quest zu beleuchten und zu lösen.

Die Codes für „Erkundung der Korridore der Zeit“

Das sind die bisher bekannten Codes:

1: Plus, Schlange, Klee, Hexagon, Schlange, Plus, Diamant

2: Klee, Klee, Hexagon, Hexagon, Plus, Diamant, Schlange

3: Plus, Klee, Diamant, Diamant, Schlange, Diamant, Diamant

4: Diamant, Klee, Plus, Hexagon, Klee, Hexagon, Klee

5: Diamant, Plus, Schlange, Hexagon, Hexagon, Diamant, Plus

6: Diamant, Hexagon, Schlange, Hexagon, Klee, Klee, Plus

7: Diamant, Plus, Klee, Hexagon, Schlange, Hexagon, Schlange

8: Klee, Plus, Klee, Hexagon, Klee, Diamant, Schlange

9: Klee, Klee, Klee, Schlange, Diamant, Hexagon, Diamant

10: Plus, Hexagon, Klee, Hexagon, Plus, Diamant, Hexagon

11: Schlange, Hexagon, Schlange, Hexagon, Diamant, Hexagon, Schlange

12: Hexagon, Schlange, Plus, Hexagon, Schlange, Hexagon, Plus

13: Klee, Plus, Klee, Diamant, Schlange, Schlange, Hexagon

14: Hexagon, Diamant, Schlange, Plus, Hexagon, Plus, Plus

15: Klee, Hexagon, Plus, Diamant, Plus, Schlange, Diamant

16: Schlange, Hexagon, Hexagon, Hexagon, Plus, Diamant, Diamant

Weitere Codes werden wir im Laufe des Tages ergänzen.

Code für ein Emblem:

Diamant, Klee, Schlange, Plus, Hexagon, Hexagon, Plus, Hexagon, Diamant, Klee, Schlange

Beachtet: Sollte mal ein Code bei euch nicht funktionieren, so soll es Spielerberichten zufolge helfen, die Kombination rückwärts, also in umgekehrter Reihenfolge abzulaufen.

Was denkt ihr, wie das Puzzle weitergeht und was uns am Ende erwartet? Kommt möglicherweise ein Schwert aus Destiny 1 zurück?