In Destiny 2 sollte eigentlich eine ruhige Woche starten. Doch mit dem Reset hat sich eine geheimnisvolle Mission ins Spiel geschlichen. Lest, worüber die Hüter da rätseln und wie ihr selbst loslegen könnt.

Was ist in Destiny gerade los? Heute sollte eigentlich ein Update einige Probleme im Hüter-Alltag beheben. Dieser Fix hat sich jedoch verschoben. Ein Blick auf die Roadmap verrät, dass den Hütern eigentlich nichts Spannendes ins Haus steht.

Zusammen mit dem wöchentlichen Reset ging jedoch eine geheime Mission live. Von der unangekündigte Aufgabe werdet ihr im Game zudem auch nicht informiert.

So startet ihr die Geheim-Quest: Um die mysteriöse Aufgabe zu erhalten, müsst ihr Osiris auf dem Merkur einen Besuch abstattet. Sprecht mit dem Warlock und erhaltet die Quest „Erkundung Der Korridore Der Zeit“.

Sobald ihr die Mission angenommen habt, könnt ihr mit der Sonnenuhr interagieren. Begebt euch dafür nur zum wenige Schritte entfernten Pult der Zeitreise-Apparatur.

Ihr findet euch in den Korridoren der Zeit wieder. Diese Paralleldimension habt ihr schon während der Rettung von Saint-14 besucht. Hier warten einige Gegner und viele verschiedene Gänge auf euch. Eure Aufgabe lautet: Erkundet die schier endlosen Korridore.

Verwirrung macht sich breit

Die Community rätselt über die Erkundung der Korridore der Zeit

Das wissen wir noch zur Quest: Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht allzu viel über die Mission bekannt. Wir wissen leider weder, wie man die Quest löst, noch welche Belohnungen am Ende der Mission auf euch warten.

Während der Erkundung werden die Hüter immer wieder durch längere Verbindungstunnel und entfremdete Räume gescheucht. Dabei leuchtet euer Bildschirm in bestimmten Bereichen hell auf. Zudem scheint es versteckte Rätsel und Mechaniken zu geben.

Die Experten von Raid-Secrets tüfteln in diesem Moment an einer Lösung der verwirrenden Korridore. Wie auch beim Rätsel um die berüchtigten Niobe-Labs wird die Lösung mit Spannung erwartet.

Hier könnt ihr euch die geheimnisvollen Korridore der Zeit in Action ansehen:

Was steckt hinter der neuen Geheim-Mission? Welche Belohnung erwartet die eifrigen Rätsel-Knacker am Ende? Sagt es uns eure Meinung in den Kommentaren.