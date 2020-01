In Destiny 2 zerbrechen sich die Hüter momentan an einer Überraschungs-Quest den Kopf. Ich sage euch, warum das so interessant ist und vielen Spaß bereitet.

Was ist gerade los in Destiny 2? Ohne große Ankündigung wurde vor Kurzem eine geheime Quest gefunden. Seit gut 24 Stunden sitzen die Hüter jetzt an der Aufgabe „Erkundung der Korridore der Zeit“.

Mittlerweile wurden schon viele Fortschritte erzielt – zur Gänze gelöst ist das Puzzle bislang aber noch nicht. Ich möchte euch an dieser Stelle kurz und knapp schildern, warum solche Aufgaben in der Welt von Destiny immer wieder für Faszination sorgen.

Destiny 2: Erkundung der Korridore der Zeit – So funktioniert das neue Puzzle

Deswegen feiern die Spieler Rätsel

Die Überraschung ist wichtig: Ein wichtiger Faktor für den Erfolg solcher Missionen ist die Überraschung. Wer zum gestrigen Reset einen Blick auf die Roadmap warf, wird gelangweilt festgestellt haben, dass kein frischer, saisonaler Inhalt aufgetischt wird.

Als dann erste Stimmen laut wurden, Osiris habe eine Geheim-Quest, war die Neugier vieler geweckt. Die Information verbreite sich rasch und ein entsprechender Reddit Thread sammelte in kürzester Zeit fast 8000 Upvotes und 1300 Kommentare.

Zwar wecken auch im Vorfeld angekündigte Inhalt das Interesse der Spieler. Das Gefühl vom Spiel erneut überrascht zu werden ist aber stärker. Es knüpft damit auch an die Erfahrungen aus den Anfangstagen von Destiny an.

Das erste Mal den brennenden Hammer zünden

Erinnerungen an die Anfangstage? Für viele gelten auch heute noch die ersten Schritte in Bungies Destiny-Universum als Sternstunde der Looter-Shooter. Das hängt teilweise damit zusammen, dass wir diese Erfahrungen nostalgisch verklärt sehen.

Damals hatten wir kaum Vergleichbares erlebt. Das erste Exotic mit unglaublichen Fähigkeiten in unseren Händen. Eine neue Sub-Klasse freischalten und über die bombastische Super staunen. Auf den Streifzügen einen gewaltigen Boss finden und plätten. All dies war neu und aufregend.

Heute haben wir Veteranen schon viel erlebt und noch mehr gesehen. Der Kribbel des Ungewissen fehlt. Und genau dort setzten die Überraschungs-Quests an.

Gladd hat ein „Niobe-Labs Feeling“

Das „Wir-Gefühl“ ist wichtig: Destiny hat eine große und manchmal laute Community. So gehört sich das auch für ein „Shared-World-Shooter“, also eine geteilte Welt. Wer möchte, kann viele Bereiche von Destiny 2 alleine spielen, aber wirklich alleine ist man nahezu niemals.

Überall begegnen einem andere Hüter. Im Turm tummeln sich die Spieler vor dem Postmeister oder in den Patrouillen-Zonen ballert ein Mitspieler ohne Einladung mit. In nahezu allen Aktivitäten sucht das Spiel euch sogar automatisch Unterstützung.

Durch Clans oder Aktivitäten wie Raids, werden die Spieler sogar noch enger zusammen geschweißt. Ich persönlich logge mich auch öfters nur ein, um einen Kollegen zu helfen oder einfach „gemeinsam Aliens ins Gesicht zu ballern“.

Nach einem Raid wird zusammen gefeiert

Am dichtesten zusammen rückt die Community aber, bei den schwersten Aktivitäten. Neben dem ersten Abschluss eines Raids, zählen dazu die Puzzles der Geheim-Missionen. Die großen Streamer und Destiny-Persönlichkeiten schaffen es nicht alleine Bungies bockschwere Aufgaben zu lösen.

Ganze Armeen aus hilfsbereiten Hütern stehen dabei an vorderster Front. Sie tragen in Kleinstarbeit unermüdlich zur Lösung bei. Der Thread von Raidsecrets dreht sich mit 8500 Upvotes und mehr als 4000 Kommentaren um die Lösung der aktuellen Quest. Das Gefühl etwas beizutragen, die schier unmögliche Aufgabe zu lösen, fasziniert scheinbar viele User.

Dem Hype um die aktuelle Aufgabe kommt zugute, dass jeder Hüter sich selbst an ihr versuchen kann. Die Mission ist für alle Zugänglich und es winken auch jetzt schon Belohnungen. Neben Lore-Einträgen kann beispielsweise auch ein schickes Emblem erobert werden.

Damit zeigt man: Ich war dabei.

Das Emblem Retter der Vergangenheit – Quelle: light.gg

So wurden die Spieler schon früher überrascht

Überraschung im Sommerloch: Im Sommer 2018 war in Destiny 2 Tote Hose. Das Inhalts-Pulver war verschossen. Die Hüter richteten sich darauf ein, dass bis zum Herbst (Forsaken) nichts passieren würde. Doch eine Überraschung weckte die Spieler aus ihrem „Sommerschlaf“.

Es wurden Anomalien entdeckt, welche in eine coole und extrem knackige Mission führten. Am Ende wartete das Exotic Das Wispern des Wurms auf die Hüter. Doch damit nicht genug. In der Mission gab es weitere Geheimnisse zu entdecken und Rätsel zu lösen.

Weitere Kult-Missionen: Auch die Mission um das exotische Implusgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ feierte aus ähnlichen Gründen gut ein Jahr später Erfolge. Schon in Destiny 1 sorgten die Rätsel um eben jene Waffen für unvergessliche Momente.

Auch die neue „Erkundung der Korridore der Zeit“ könnte einen solchen Status erlangen. Dabei ist es auch egal, welche Belohnung am Ende auf uns wartet. Alleine die Tatsache, dass Destiny 2 mich immer noch überraschen kann, ist viel wert.

Was sagt ihr, kann Destiny euch noch überraschen? Bringen die knackigen Rätsel die Spieler näher zusammen? Sagt es uns in den Kommentaren.