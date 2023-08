Für Teile der deutschen Community zu Destiny 2 muss man sich schämen

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Mit diesem Teil von Destiny, der sich so benimmt und dieses Verhalten tatsächlich gutheißt und normalisiert, will ich nichts zu tun haben.

All das ist passiert. Aber hier, bei Destiny 2 in Deutschland, passiert eben all das auch und genau vor unserer Haustür.

Das alles bleibt so völlig unmoderiert und unwidersprochen auf YouTube stehen, wird vom Content-Creator noch als Bestätigung in seinem Kampf “gegen das Unrecht” gesehen.

Und solche Beleidigungen in den Kommentaren sind keine Einzelfälle, das sind nicht einzelne, wenige Kommentare – das ist der Grundton der ganzen Kommentar-Sektion (via youtube ).

Der Hass und die Toxizität in der Community von Lachegga und wie selbstverständlich es ist, dass man Leuten „im Spiel“ den Tod wünscht, ist einfach nicht okay:

Insert

You are going to send email to