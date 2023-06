Destiny 2: Hüter vertreiben Community-Manager mit Morddrohung, sind traurig, weil niemand mehr mit ihnen spricht

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Der Kern. Das mit dem Twitter-Account sei ja ganz nett, aber jetzt fühle es sich so an, als gäbe es gar keine Beziehung mehr von Destiny 2 zur Community. Zwar sei der Account erfolgreich darin, den Hass gegen Einzelpersonen einzuschränken, aber so würde man ja gar keine feste Bindung haben.

Was war das Problem von jedem Community-Manager? Seit es Destiny gibt, ist es ein Hobby der Spieler, den Community-Manager oder Entwickler, die sich persönlich äußerlich, anzumeckern, wie furchtbar Destiny grade ist, was für schlimmer Fehler das Spiel ruinieren und dass die Entwickler keine Ahnung haben und ohnehin faul seien.

