Destiny 2: Bungie erklärt, warum sie kaum noch mit den Fans reden – Haben leider sehr gute Gründe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24.

Von was für Belästigungen ist da die Rede? In einer Klage berichtete Bungie über direkte Drohungen gegen dmg04 und seine Familie. So habe ein Mensch ihm geschrieben, er würde nah zu ihm ziehen, er sei nun „nicht mehr sicher.“

Was ist vorgefallen? Die Beziehung zwischen Community und dem Team von Destiny war schon immer mit Spannung aufgeladen. Man frotzelte Entwickler gerne und das Hobby jeden Destiny-Spielers war es, über Destiny zu meckern: Es kommt zu wenig neuer Content, es wird zu viel Altes recyclet, die Entwickler können nix und haben keine Ahnung. So ist es seit Release.

Dazu gab es von der Firma selbst regelmäßige lange Beiträge, Videos, Blogpotss und Live-Streams, in denen sich die Entwicklung in die Karte schauen ließen.

Auch wenn es immer viel Kritik an Destiny und Bungie gab – die Kommunikation war eine Stärke des Teams. Der langjährige Community Manager DeeJ wurde zwar oft dafür kritisiert, dass er wenig Konkretes zu sagen hatte und viel schwafelte, aber die eigentlichen „Macher“ des Spiels wandten sich immer wieder über Twitter oder reddit an die Spieler und teilten ihre Gedanken zu ganz spezifischen, kleinteiligen Aspekten des riesigen Shooters mit:

