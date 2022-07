Destiny 2 verklagt Streamer wegen „Serienbetrug“ und Hassrede – „Eine absolute Schande für uns Hüter“

Schluss mit lustig in Destiny 2. Nachdem Spieler immer wieder Drohungen gegen Bungie ausgesprochen haben, setzt man nun ein klares Zeichen. Nicht nur gegen Hass, sondern auch gegen Betrug. So reichte der Entwickler Klage gegen einen Streamer ein, der anscheinend „Serienbetrug“ begangen hat, mehrfach Mitarbeiter bedrohte und Bungies Firmensitz „niederbrennen“ wollte.

Was für eine Klage hat Bungie eingereicht? Die Klage, die am 15. Juli bei einem Bezirksgericht in Washington eingereicht wurde, richtet sich gegen den 19-jährigen Destiny-2-Spieler und Streamer „MiffysWorld“. Auch bekannt als „Luca Leone“ aus Los Angeles.

Bei Bungie war man wohl zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei ihm „nur“ um einen weiteren Cheater handelt, dem man nach 13 Sperrungen und keinerlei Einsicht rechtlich das Handwerk legen wollte. Doch die Ermittlungen zeigten noch wesentlich mehr.

Es stellt sich herausstellte, dass „MiffysWorld“, der auch unter dem Twitter-Handle „inkcel“ agiert, anscheinend sogar öffentlich damit gedroht hatte Bungies Firmensitz „niederzubrennen“. Und das war noch nicht einmal das Schlimmste, was entdeckt wurde.

Der pure Hass von Menschen kann zerstörerisch sein.

Bungie beschuldigt ihn derzeit, gleich mehrerer Vergehen. Er hat damit quasi „Betrug in Serie“ begangen:

So soll der Destiny-2-Spieler und Streamer zahlreiche Konten erstellt haben, um die vielfachen Sperren gegen ihn immer wieder zu umgehen.

Zudem hat er mit nicht übertragbaren Gegenständen gehandelt und diese verkauft. Darunter auch einige Items, die Bungie für wohltätige Zwecke erstellt hatte, was eine Verletzung der Softwarelizenz und der Nutzungsbedingungen von Destiny 2 darstellt.

Auch handelte er anscheinend über gestohlene Social-Media-Konten mit Destiny 2-Emblemen.

Neben diesen Vorwürfen ist es aber vor allem der auffällig große Hass gegen Bungie als Spieleentwickler, welcher explizit auch in der Klage gegen den Streamer erwähnt wird. Trotz der Sperrungen gegen seine Accounts macht er einfach immer weiter.

Zeigt auf Twitter Hochmut ohne Reue und Einsicht: Besonders auffällig sein großer Unmut gegen die Mitarbeiter von Bungie, welcher nun explizit ebenfalls in der Klage gegen den Streamer erwähnt wird. Nach wohl fast 13 Sperrungen gegen seine Accounts wurde er zunehmend persönlicher und verbreitete seinen Hass offen auf Twitter.

So schrieb er, wie die Webseite Torrentfreak berichtet, beispielsweise:

Bungie wird NIEMALS in der Lage sein, mich zu stoppen, wenn ich auf meinen Aktionen beharre. Lasst uns einfach daran denken, dass das alles mit einem Clip von mir begann, in dem ich mit [unendlich Munition] und einem Aimbot fliege. Und dann lasst uns aufhören zu antworten. soll Luca lt. TorrentFreak gesagt haben

Öffentliche Drohungen gegen Bungie-Mitarbeiter: Neben dem Bruch der Bungie-Lizenzen durch sein exzessives Cheaten wird „Luca Leone“ aber auch persönlich. So bedrohte er konkret Bungie Community-Manager Dylan Gaffner, alias dmg04 auf Twitter.

Am 18. Mai 2022 postete er auf Twitter ein Bild von dmg04 und schrieb dazu: „Ich habe gerade festgestellt, dass ich an einen Ort [in Seattle] ziehen werde, der 30 Minuten von dmg [Gafner] entfernt ist – er ist nicht sicher.“

In der Klageschrift wird zudem erwähnt, dass er nicht nur diese persönlichen Drohungen geäußert hat. Sein grundlegendes Ziel scheint es auch gewesen zu sein, den Hauptsitz von Bungie „niederzubrennen“.

Dieser Fall ist nicht das erste Mal, dass Spieler ihrer Wut gegen den Entwickler freien Lauf lassen. Einige Spieler in Destiny 2 waren Anfang Juni wegen des PvP-Modus „Rift“ so frustriert und wütend, dass sie gegenüber Bungie-Mitarbeitern toxisch wurden. Zuletzt war es dann ein Rüstungs-Exotic von Titanen, dass für Aufruhr und erneuten Hass sorgte.

Titanen gehen voller Hass auf ehrlichen Entwickler in Destiny 2 los – Bald redet keiner mehr mit ihnen

Diese empfindliche Strafe erwartet den Streamer jetzt: Sein Handeln hat weitreichende Konsequenzen, da alle seine Handlungen, laut Bungie, vorsätzlich waren.

Man verlangt in der Klage „die Zerstörung aller Cheat-Software im Besitz des Beklagten“

„Die Löschung aller Destiny 2- und Bungie-Konten, die der Beklagte erstellt hat“.

Etwa 2500 Euro Schadensersatz für jeden Fall, in dem „MiffysWorld“ Cheat-Software in Destiny 2 verwendet hat.

Oder alternativ Anspruch auf ca. 147.000 Euro „für jedes verletzte urheberrechtlich geschützte Werk“.

Was sagt die Destiny-2-Community dazu? Der Großteil der Spieler begrüßt das Vorgehen von Bungie. Vor allem weil damit nicht nur gegen Cheating, sondern auch gegen Hass ein klares Zeichen gesetzt wird.

Gut, die Leute müssen endlich lernen, dass Drohungen und Belästigungen nicht einfach so hingenommen werden dürfen und dass es Konsequenzen gibt! schreibt der Spieler @AD2P_Twitch via Twitter

Dieser Meinung ist auch Shiro, der es ebenfalls leid war, wie viele Spieler mit Hass und Drohungen ohne Konsequenzen davonkommen. Er schreibt auf Twitter, dass er es „leid ist zu sehen, wie Leute damit durchkommen, das Leben von Entwicklern zu bedrohen, weil sie sich nicht beherrschen können.“

Es gibt jedoch auch andere Stimmen in der Community, die vor allem das junge Alter des Beklagten „Luca Leone“, der online unter dem Namen „MiffysWorld“ streamte, als kritisch ansehen. So meint der Spieler Ungren-3:

Er hätte es nicht tun sollen, aber er sollte auch nicht sein Leben dafür ruiniert bekommen.

Bungie greift durch gegen Hass und Betrug – Nicht mehr nur bei „den Großen“.

Warum ist gerade diese Klage so wichtig? Es ist sicher schon öfter passiert, dass Bungie gezwungen ist, rechtliche Schritte einzuleiten. Beispielsweise wenn der Entwickler erneut gegen Cheat-Entwickler vorgeht, die dann klein beigeben und 1.900 Euro für jeden Cheater zahlen.

Es trifft aber eben nicht mehr „nur die Großen“. Inzwischen geht der Entwickler auch hart gegen die Handlungen von Spielern vor, die Bungie einfach nur „eine Lektion“ erteilen wollten. Beispielsweise wenn sie sich als Mitarbeiter von Bungies Markenschutz-Dienst ausgeben, um YouTube-Strikes gegen bekannte Destiny-Streamer zu provozieren.

Auch dieser Fall zeigt, dass der Entwickler einfach nicht mehr bereit ist, sich alles gefallen zu lassen. Vor allem zum Schutz seiner Angestellten, die mitten in der Community stehen und viel zu oft dem direkten Hass toxischer Spieler ausgesetzt sind.

So erklärt dmg04, Bungie Community-Manager, als Antwort auf seinen Kollegen Drew Tucker, Co-lead Accessibility bei Bungie, via Twitter:

Es war eine schwierige Situation. Den Missbrauch konfrontieren und versuchen, ihn zu stoppen, aber sich selbst (und die Menschen, die einem wichtig sind) möglicherweise noch mehr Schaden zufügen, oder stillschweigend endlose Belästigungen hinnehmen? Ich hoffe, dass die fortgesetzte Diskussion über Belästigung in der Gaming-Branche zu Maßnahmen, Verbesserungen und Heilung führt. Für Mitarbeiter, für Community-Mitglieder… für alle. äußert sich dmg04 als betroffener Bungie-Mitarbeiter zur Situation auf Twitter

Was sagt ihr zu Klage? Hat Bungie damit richtig gehandelt? Oder findet ihr das dies nur ein kindischer Scherz eines jungen Spielers war, den man als Spielentwickler einfach tolerieren muss? Sagt uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.