Die besten Rüstungen in Destiny 2 sind selten und kaputt – Indiana-Jones-Bug sorgt für Ärger

Also keine Sorge, denn eure Rüstungen sind nicht irreparabel kaputt. Sie werden bald wieder zum alten Glanz zurückkehren, damit ihr sie wieder so wie gedacht im Spiel verwenden könnt.

Bungie ging deshalb den Bug im letzten Patch 4.1.0.2 bereits an, doch er wurde nur halb behoben. Hüter, die sich schon in Season 17 während des Dilemmas angemeldet hatten, besaßen weiterhin den Fehler.

Was sind kunstvolle Rüstungen? Kunstvolle Rüstungen sind Rüstungen, die nur in Großmeister-Dungeons erspielt werden können . Sie unterscheiden sich von eurer üblichen Ausrüstung durch ein spezielles Detail: Ein zusätzlicher Mod-Slot.

In Destiny 2 existiert eine besondere Form eurer Rüstungen. Die „Kunstvolle Rüstung“. Mit ihr habt ihr normalerweise einen besonderen Vorteil gegenüber jeder normalen Rüstungen. Ein Bug jedoch, der von Bungie als „Indiana Jones“-Bug betitelt wird, macht diese Rüstungen momentan fast nutzlos. Wir zeigen euch, was da los ist.

