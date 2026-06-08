Total War: Warhammer 40.000 gibt 6 Minuten lang tiefe Einblicke, droppt ganz nebenbei 2 der wichtigsten Helden des Settings

Das nächste Total War spielt in der düsteren Zukunft von Warhammer 40.000. Jetzt haben die Entwickler in einem Deep Dive neue Informationen präsentiert, eine der vielleicht wichtigsten fiel jedoch in einem Nebensatz: Armageddon und seine Helden spielen eine wichtige Rolle.

Armageddon ist eine von Krieg gezeichnete Welt des Imperiums und der Schauplatz der 11. Edition von Warhammer 40.000. Seinem Namen getreu wurde Armageddon schon mehrmals beinahe zerstört und ist seit Jahrzehnten ein ständiges Schlachtfeld, vor allem zwischen Blood Angels und Orks.

Passend dazu soll Armageddon auch im neuen Total War: Warhammer 40.000 eine wichtige Rolle spielen. In einem neuen Deep Dive haben die Entwickler sogar verraten, dass zwei legendäre Helden im Spiel zu finden sein werden:

Kommissar Yarrick ist eine der Schlüsselfiguren im Bürgerkrieg, der Armageddon beinahe vernichtet hat und der Grund, warum die Welt noch dem Imperium treu ist.

Ghazghkull Mag Uruk Thraka, oder „die Bestie Armageddons“, ist der wohl bekannteste WAAAGH!-Boss der kriegerischen Orks und hat das System schon mehrmals überfallen. Für die Orks ist Armageddon seitdem so eine Art Paradies, in dem es ständig Kämpfe gibt.

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Armageddon sei dabei lediglich der Anfang des ganzen Erlebnisses und noch lange nicht das Ende, heißt es im Video. Der Planet sei zwar insbesondere fürs Imperium wichtig, aber das gesamte Sonnensystem (und vermutlich die Milchstraße) werde als Schauplatz dienen.

Dabei versprechen die Entwickler: ihr braucht keinerlei Vorwissen zu der immensen Welt von Warhammer 40.000. Es sei sogar besser, wenn ihr noch nicht alles kennt, denn man plant storyreiche Events, um euch ans Setting heranzuführen.

Warhammer 40.000 krempelt Total War um, soll aber ideal für Einsteiger sein

Schon Total War: Warhammer 3 hat dafür gesorgt, die Fantasy-Welt leichter verständlich zu machen und ist deswegen eines der besten Spiele für den Einstieg in Warhammer. In Warhammer 40.000 plant Creative Assembly offenbar etwas Ähnliches, jedoch ohne weitere Details bisher.

Video starten Total War: Warhammer 40,000 im Announcement-Trailer Autoplay

Mit Warhammer 40.000 soll Total War zudem ganz neue Dimensionen erreichen, schließlich spielt ihr nicht nur auf „einer Welt“, sondern auf vielen verschiedenen Planeten. Dazu gibt es einige Neuerungen am Spielprinzip:

Für Fans der Lore dürften viele Namen auf den Planeten und der auftauchenden Charaktere jedoch interessanter sein, und hier klingt es so, als greife Creative Assembly tief in die Geschichts-Kiste. Dass Yarrick übrigens so beliebt ist, liegt nicht nur an seinem Charisma, sondern auch daran, dass er ein Kommissar ist und die haben es ohnehin schon in sich: Das Imperium in Warhammer 40.000 sind nicht nur „lahme Menschen“ – Hier sind seine 6 gefährlichsten Organisationen