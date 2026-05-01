Im neuen Total War: Warhammer 40k könnt ihr Wälder als Deckung nutzen – Oder einfach vernichten

Die Entwickler von Total War: Warhammer 40.000 haben verraten, dass ihr die Spielwelt zerstören dürft. Welche Möglichkeiten ihr habt, lest ihr auf MeinMMO.

Mit Total War: Warhammer 40.000 stellte Entwickler Creative Assembly ein völlig neues RTS in der Total-War-Reihe vor. Einen umfangreichen Bericht zum neuen Total War dazu lest ihr auf MeinMMO.

Zum ersten Mal in der Reihe sollen Deckung und Zerstörung eine wichtige Rolle bei den Kämpfen spielen. Beispielsweise können Soldaten hinter Gebäuden und anderen Objekten Deckung suchen und wenn eine Kugel diese nicht durchschlägt, macht sie auch keinen Schaden.

Nun haben die Entwickler ein paar Details zum Thema Zerstörung der Spielwelt verraten. Das wird umfangreicher als gedacht, einen Exterminatus, der den ganzen Planeten vernichtet, werdet ihr trotzdem nicht durchführen können… zumindest nach aktuellem Stand.

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Ihr könnt das Spielfeld mit Gewalt verändernt, aber nicht völlig vernichten

Das Schlachtfeld ist zerstörbar: Dave Petry, der bei Creative Assembly für die Schlachten verantwortlich ist (Battle Prodcut Owner), erklärte in einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin PCGamer, dass Zerstörung eine wichtige Rolle spielen werde. So könne man Dinge wie Wälder nicht nur als Deckung verwenden, sondern diese auch einfach zerstören, wenn diese im Weg wären:

Man hat all diese taktischen Optionen und dann strategische Elemente, die sich daraus ergeben können. Eines der wirklich großen und spannenden Dinge, die wir hier umsetzen, ist, dass Zerstörung ins Spiel kommen wird. Dieser Wald – wenn er dir nicht gefällt, musst du ihn nicht behalten. Wenn du feststellst, dass dieser lästige Wald dir im Weg steht und du nicht um ihn herumsehen kannst, dann kannst du das Ding loswerden. Oder du kannst ihn nutzen, um dich darin zu verstecken.

Kann man alles zerstören? Nein, Petry erklärte im gleichen Atemzug, dass man nicht die ganze Spielwelt zerstören könne. Verabschiedet euch daher von dem Gedanken, das ganze Schlachtfeld in Schutt und Asche legen zu können. Der Verantwortliche meinte, dass man sich auf Bereiche beschränkt habe, wo Zerstörungen wirklich sinnvoll seien und sinnvoll zum taktischen Gameplay beitrage. So sagte Petry:

Um es ganz klar zu sagen: Nicht absolut alles ist zerstörbar, oder? Wir haben uns auf Bereiche beschränkt, in denen es wirklich funktioniert, Sinn ergibt und das Gefühl vermittelt, dass es zur Tiefe beiträgt.

Mit Total War: Warhammer 40.000 begibt sich die Strategiereihe in die düstere Zukunft des 41. Jahrtausends. Was bislang zum Titel auf Steam und PS5 bekannt ist, erfahrt ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Total War: Warhammer 40.000 – Alle wichtigen Infos zu Release, Trailer und Fraktionen