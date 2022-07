Destiny 2: Viele Hüter wollen weg von den Seasons, zurück zu mehr DLCs – „Das würde das Spiel töten“

In Destiny 2 wünschen sich immer mehr Hüter statt regelmäßiger Seasons wieder das alte DLC-Modell zurück. Doch wäre eine Rückkehr zum reinen DLC-Modell sinnvoll oder würde das den Space-Shooter vielleicht töten? MeinMMO will wissen, was die deutsche Community darüber denkt. Stimmt am Ende mit eurer Meinung bei unserer Umfrage ab.

Seasons vs. DLCs – Was ist der Unterschied? Derzeit bietet Destiny 2 seinen Spielern ein sogenanntes „Season Pass Modell“ an. Es wurde 2019 mit dem DLC „Festung der Schatten“ erstmals vorgestellt, als Bungie seinen Space-Shooter in ein Free-to-Play-Spiel verwandelte.

Das Season-Modell knüpft seither größtenteils an die laufenden Storyinhalte an, bietet jedoch nicht den Umfang eines vollwertigen DLCs. Spieler erhalten mit ihm aber alle 3 Monate neue Items, wie Waffen, Exotics und saisonale Rüstungs-Sets sowie kosmetische Gegenstände.

Die Inhalte eines DLCs sind dagegen umfangreich. Mit „Die Hexenkönigin“ kam zuletzt nicht nur eine große, spannend inszenierte Kampagne dazu, sondern auch ein neues Gebiet, eine 6-Spieler-Aktivität, neue Strikes und Waffen-Crafting.

Früher waren DLC-Inhalte etwas weniger umfangreich.

Inzwischen empfinden viele Spieler die Seasons jedoch nur noch als Lückenfüller zwischen dem guten Content. Auch die aktuelle Saison der Heimgesuchten konnte nicht mehr alle Spieler wirklich begeistern.

Auf reddit und Twitter diskutieren die Hüter deswegen auch erneut, ob die Rückkehr zu einem reinen Seasonmodell für Destiny 2 nicht vielleicht doch besser wäre. So schreibt der Spieler TheOriginalFluff zur Diskussion auf Twitter:

Ich würde lieber ein großes DLC pro Jahr haben und das war’s oder 2 mittelgroße zweimal. Die einzige Art, wie ich Seasons gespielt habe, ist, sich einzuloggen, die wöchentliche Story/Pinnacle/Herausforderungen zu machen und mich dann wieder auszuloggen, es ist langweilig Mann! äußert sich der Spieler TheOriginalFluff via Twitter

Bungie optimiert bereits Seasonpass-Inhalte: Damit eine Season sich eben nicht genauso anfühlt, hat der Entwickler bereits versucht gegenzusteuern.

Season 17 brachte zum ersten Mal ein Patroulliengebiet auf dem Verlassenen Leviathan mit. Das Gebiet selbst war jedoch nicht neu und langjährige Spieler kannten es viel zu gut.

Alte Dungeons und Raids wurden so angepasst, dass sie wöchentlich mit Spitzenloot die Spieler in ihre Aktivitäten locken.

Vor allem langjährige Spieler wollen mehr: Bungie wollte regelmäßigen Content durch Seasons bieten. Aber man muss auch einsehen, dass dieses Modell einfach nicht mehr für Hardcore-Spieler gemacht ist, die mehrere Stunden am Tag Destiny 2 zocken möchten.

Stattdessen liegt der Fokus auf der wöchentlichen Rückkehr der Spieler, die dann mit moderatem Einsatz ihre Herausforderungen erledigen und ein paar Waffen farmen.

Auch der Fortschritt der saisonalen Kampagne ist während einer Season jetzt timegated. Das heißt, die Hüter können diese eine Zeitlang nur nach dem Weekly-Reset fortsetzen. Es kann also niemand sofort das Ende der Story erleben, sondern man muss Woche für Woche, zumindest eine Weile, dranbleiben.

Der Seasonpass bringt alle drei Monate neue Items, Waffen und Rüstungen ins Spiel.

Das bringt Bungie kontinuierliche Spielerzahlen: Schaut man auf Zahlen via Steamcharts steht Destiny 2 mit dem Seasonmodell derzeit durchaus besser da. Früher hat man ein DLC durchgespielt und danach konnte man beobachten, wie die Spielerzahlen des Space-Shooters rapide sanken. Würde man mehrere kleine DLCs machen, wäre das ähnlich.

Viele langjährige Spieler erinnern sich noch an dieses alte DLC-Modell und sie haben nicht vergessen, wie hart die Content-Dürren damals waren. So auch der Hüter Joey Shaffer:

DLCs sind Mist, Seasons sind viel besser. Das gibt mir einen Grund, jede Woche zu spielen. Diese Inhaltsdürre bei den DLCs waren hart. Ich habe tatsächlich aufgehört, zwischen den DLCs zu spielen, weil ich mich zu sehr gelangweilt habe […] und nichts Interessantes passiert ist. schreibt Joey Shaffer via Twitter

Ohne Seasons „trocknete“ Destiny 2 oft aus: Tatsächlich haben die kleineren DLCs, wie einst „Fluch des Osiris“ oder „Kriegsgeist“, interessante Inhalte hinzugefügt. Aber das war es dann auch schon.

In diesen Zeiten waren bekannte Hardcore-Destiny-Streamer, wie Gladd wesentlich aktiver und grindeten die Inhalte in Windeseile durch. Doch auch wenn er sich aktuell nicht mehr in Destiny 2 rumtreibt, so scheint er durchaus eine Meinung über dieses kontroverse Thema zu haben:

Ihr seid noch gar nicht bereit für meine Gedanken zu Destinys Content-Feed-Modell: Seasons vs. DLC kontert Gladd auf Twitter die Spieler

Auch bei DLCs war nicht immer alles super: Es gab beim alten DLC-Modell von Destiny 2 wirklich lange Durststrecken des Nichtstuns. Die Kampagnen waren oft so schnell erledigt, dass es einfach nichts mehr für die Hüter zu tun gab. Quests waren auch nicht timegated. Wer dann nicht in den Schmelztiegel wollte, spielte einfach kein Destiny 2 mehr. Die Langlebigkeit des Spiels war zu dieser Zeit quasi nicht existent.

Destiny 2: Fluch des Osiris im Test – Die Kampagne sieht gut aus, aber das reicht mir nicht

Die Seasons sollen dagegen den Spielern das Gefühl geben, dass sie Teil einer sich entwickelnden Welt sind. Bungie nutzt also das Modell, um das Spiel alle drei Monate ein klein wenig voranzubringen und dennoch den Bogen der Destiny-Geschichte langfristig gespannt zu halten.

Wir wollen jetzt aber eure Meinung zum Thema wissen: Was sagt ihr zum saisonalen Format? Sollte Bungie dieses Modell über Bord werfen und zu reinen DLCs übergeben? Oder seid ihr für das Season-Pass-Modell? Stimmt ab und hinterlasst uns eure Meinung dazu gerne auch in den Kommentaren.