Schrotflinten-Spieler in Destiny 2 können vielleicht nicht zielen – Aber die Kills geben ihnen Recht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Shotguns kann man lernen zu kontern: Wir erinnern uns – ein Shotgun-Spieler ist in der Lage unsere feine zurechtgelegte Taktik in Sekundenbruchteilen wegzupusten. Deswegen muss man bestimmte Situationen auszunutzen und die Shotgun-Gegner ausmanövrieren.

Egal wie umstritten dieser Spielstil ist, am Ende zählen immer nur die Kills. Und hier gibt die Effektivität einer Schrotflinte den Shotgun-Apes jedes Recht diese Waffengattung, so oft es geht, zu nutzen. Auch wenn diese immer wieder gerne behaupten, dass die Vielzahl der Kills selbstverständlich nur an ihren extrem schnellen Reflexen liegt.

Sicherlich, eine Schrotflinte hat den ultimativen Vorteil, dass man damit nicht wirklich zielen muss. Das ändert jedoch nichts am Fakt, dass Flinten in Destiny 2 daneben verdammt effektiv sind.

Immer nah am Feind wittern sie deren Fährte und sind mit geladenem Nahkampf der Horror für Spieler, die für solche Angriffe nicht ausgerüstet sind. Manch unachtsamer Hüter blickt, während eines PvP-Matches, deswegen gleich mehrmals in den „Lauf des schnellen Abschieds“, bevor er seinen Controller oder die Tastatur genervt aus dem Fenster wirft.

Genau dieses Verhalten zeigen die „Shotgun Affen“, so die offizielle Bezeichnung der Schrotflinten liebenden Hüter, gerne in ihrem natürlichen Schmelztiegel-Lebensraum.

Tatsächlich hat man mit dieser Feststellung gar nicht so unrecht. Trotz vielen Nerfs und Anpassungen sind Schrotflinten in Destiny 2 beliebt wie eh und je. Kein Wunder, denn es ist schlichtweg ein befriedigender Teil des Gameplays, seine Gegner aus nächster Nähe komplett zu zerstören und dem zusätzlichen Vorteil, dafür nicht wirklich zielen zu müssen.

